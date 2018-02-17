Счастливчик из Уфы выиграл в лотерею 26 миллионов рублей

Утром в субботу, 17 февраля, стало известно о невероятном везении одного из жителей Уфы. Согласно последней информации, удачливому мужчине удалось выиграть более 26 миллионов рублей в лотерею.

Выяснилось, что счастливчик приобрел билет в одной из розничных точек Уфы за 480 рублей. Уточняется, что победитель правильно назвал не только комбинацию из пяти чисел, но также получил награду за два других угаданных числа, которые выпали в очень узком диапазоне, передает сегодня РИА "Новости".

Теперь житель Башкирии должен прибыть в Москву, чтобы оформить свой выигрыш и стать обладателем 26 038 020 рублей.