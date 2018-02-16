В жилом доме на юге Москвы вспыхнул пожар, эвакуированы 20 человек

В жилом доме, который расположен на юге Москвы, в пятницу, 16 февраля, вспыхнул пожар. Согласно последней информации, из горящего здания были экстренно эвакуированы не менее двадцати человек.

Источник в экстренных службах столицы отметил сегодня, что возгорание было зафиксировано в районе Нагатинский Затон в доме номер 13. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", пожар возник в квартире, которая находится на четвертом этаже, вследствие чего в помещениях на других этажах замечено плотное задымление.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают пожарные и сотрудники полиции, которые устанавливают причины случившегося.