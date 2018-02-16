Майнинг положительно влияет на производство электроэнергии

На днях Замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют на Кольском полуострове в арктической зоне, поскольку там есть переизбыток генерации электроэнергии.

Профессиональные майнеры давно знают, где в России удобнее всего заниматься своей деятельностью, цитируют НСНслова интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. По его мнению, в России достаточно много мест с излишками электричества и дешевой электроэнергией. Наличие этих факторов создает позитивные условия для майнинга.

«Предложенная замминистра точка действительно является хорошей для размещения майнинга. Кроме того, деятельность майнеров положительно сказывается на генерации электроэнергии, потому что приводит к уменьшению себестоимости каждого добываемого киловатта», - пояснил Мариничев.

Кольский полуостров крайне привлекателен и для китайских специалистов, которые заинтересованы в удобных площадках для работы с криптовалютой. Отметим, что в январе частные инвесторы впервые в России приобрели электростанцию для майнинга криптовалют-две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии.