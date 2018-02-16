Родителям стоит заранее продумать, как успокаивать ребенка в самолете

Божена Рынска, комментируя видео с кричащим в самолете ребенком, назвала мальчика «недоразвитым» и сказала, что «удавила бы его». В соцсетях многие поддержали светскую львицу – выдержать такое сможет далеко не каждый пассажир. Но нашлись и те, кто упрекнул Божену в жестокости.

В Сети появился ролик о 8-часовом полете из Германии в США, ставший для пассажиров этого рейса кошмаром. В дело в маленьком ребенке, который кричал, не замолкая ни на минуту. Светская львица Божена Рынска поделилась этим видео в соцсетях и добавила, что «эту мелкую тварь удавила бы» или, «сорвавшись, в плед самолетный закатала». «С буйнопомешанными не летают. Их в клетках держат», - написала Божена, не стесняясь в выражениях. Ребенка она также назвала недоразвитым, ненормальным и другими оскорбительным словами.

Прочитавшие публикацию пользователи Интернета отреагировали по-разному. Многие поддержали Божену. «Я бы выбросилась из самолета», - написала одна девушка. «Однозначно родители виноваты, говорю как мать троих детей», - написала другая. Некоторые предположили, что у ребенка аутизм. Возможно, матери следовало заранее проконсультироваться с врачом – мальчику бы выписали легкое снотворное, подсказали, как его успокоить. Ведь наверняка женщина была в курсе поведенческих проблем своего чада.

Получается, что Божена по факту права – многие вспомнили похожие ситуации в самолете, и это было ужасно. Но все же, пожалуй, отзываться подобным образом о ребенке недопустимо.

Подписчики считают, что авиакомпаниям необходимо задуматься, как решать такие ситуации. С одной стороны, мы не можем запретить шумным детям летать – а вдруг им действительно нужно? Может, тот ребенок летел не на отдых, а на лечение. А с другой, держать сотни человек в заложниках кричащего малыша нельзя. Возможно, стоит продумать о выделении отдельного отсека со звукоизоляцией для неспокойных детей их родителей.