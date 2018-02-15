Татьяна Навка показала, каким нежным бывает ее муж

На своей странице в Instagram Татьяна Навка в День святого Валентина опубликовала трогательный снимок нежного Дмитрия Пескова. Навка указала, что эта фотография с супругом ее самая любимая. Татьяна Навка тренируется даже на отдыхе в бикини

По черно-белому фото понятно, что сейчас муж, Дмитрий Песков, нежно поцелует жену.

«Два любящих человека... Фото супер», «Какие красивые», – пишут поклонники. Многие отмечают, что супруги идеально подходят друг другу.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков знакомы уже 8 лет, а женаты больше двух лет. У пары подрастает четырехлетняя дочка Надежда. Ребенок занимается изучением иностранных языков, а также любит кататься на роликах и уже высказывает, пока еще не серьезно, увлечения спортивной гимнастикой.