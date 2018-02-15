Студентов ВГИКа ждут «жесткие меры» за непосещение лекции Мединского

Студентов Всероссийского государственного института кинематографии обязали присутствовать на встрече с министром культуры Владимиром Мединским. Фото соответствующего приказа опубликовал телеграм-канал «Протестная Москва».

Лекция «Движение вверх российского кино. Итоги 2012-2017» состоялась 15 февраля в 14:00. Явка была обязательна для учащихся всех курсов, а также для педагогов.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Владимир Малышев ответил на сообщения об обязательном посещении студентами лекции министра культуры Владимира Мединского. «Явка всех студентов на занятия обязательна. По расписанию [в это время] занятия, это входит в учебный процесс. У нас есть предметы «История отечественного кино» и «Семинар современного фильма», это не какая-то посторонняя лекция», — рассказал Малышев телеканалу «Дождь».