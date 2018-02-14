СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Москве

Следствие выясняет обстоятельства травмирования двоих рабочих при обрушении строительных лесов на юге столицы, пишет портал "Москва 24".



Инцидент случился днем 14 февраля. Обрушение строительных конструкций произошло на объекте, который находится по адресу улица Тюфелева Роща, дом 2, корпус Е.



Два человека получили травмы, их доставили в медицинские учреждения. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Сейчас следователи выехали на место происшествия. Проверку проведут по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований охраны труда, сообщает пресс-служба СК РФ.



Ранее в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве рассказали, что в результате обрушения строительных лесов на площадке по указанному адресу пострадали два человека. В пресс-службе Мосгосстройнадзора пояснили, что инспектор ведомства направился к месту случившегося для проверки стройплощадки.



