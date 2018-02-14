В Магаданской области началось обновление парка малой авиации

Власти Магаданской области начали обновлять самолетный парк для малой авиации. Регион берет в лизинг L-410, которые должны заменить устаревшие Ан-28. Первый новый борт уже прибыл на Колыму, передает ОТР.

Принимать большие лайнеры в области может только центральный аэропорт Магадана. В других районах взлетно-посадочные полосы короткие. Так что модель самолета выбирали, исходя из этих условий. L-410 как раз подходит - ему достаточно полосы в 800 метров. Кроме того, этот борт в отличие от Ан-28 способен работать в сложных погодных условиях, будь то туман, снег или ветер.

Виктор Мазуров, пилот самолета L-410: "Вот как два телефона: простой телефон и смартфон. То есть этот смартфон более последнего поколения, в котором все действует и работает. Маленький, современный Боинг, в котором можно заходить в любых условиях".

Пока L-410 будет летать в Омсукчан и Сеймчан. Но власти Магаданской области пообещали открыть новые направления и в этом году купить еще один современный самолет. На первый взнос дает субсидию федеральное правительство. А вот из регионального бюджета субсидии получат местные перевозчики как компенсацию за снижение стоимости билетов. Пассажиры смогут покупать их за половину цены.