Шкуматов поддержал идею карать автолихачей дорогой страховкой

На днях Минфин РФ предложил повысить коэффициент полиса ОСАГО для злостных нарушителей Правил дорожного движения. Проект предполагает двойное наказание для нарушителя: сначала он должен платить штраф, а затем и получает повышенный коэффициент ОСАГО.

В свою очередь, МВД не понравилась идея предоставления страховщикам доступа к базам данных органов МВД. Это противоречит законам «О полиции» и «О персональных данных».

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что лихачи, нарушающие ПДД, должны сами платить за свое поведение. «По некоторым оценкам, 98% автомобилистов совершенно не представляют никакой угрозы для общества и участников дорожного движения. Если они попадают в аварии, то крайне редко и по стечению обстоятельств. В тоже время, у нас на дорогах есть 2% грубых, опасных и неадекватных водителей, из которых четверть ответственна за половину ДТП в нашей стране. Получается, что водители, которые ездят по правилам и соблюдают рамки приличия, оплачивают выкрутасы и последствия неадекватного поведения на дороге этих лихачей».

Эксперт также назвал инициативу Минфина правильной и логичной. По его словам, таким образом, могут снизиться тарифы ОСАГО для дисциплинированных водителей. Данная инициатива приведет к более справедливому распределению финансовой нагрузки на водителей.

Немаловажным нарушением ПДД является извечная проблема неправильной парковки. Хитрые автовладельцы микрорайона Купелинка Ленинского района практикуют хамский способ застолбить место под парковку. Они обмениваются ключами с соседями и запирают своими машинами пустые места, передает «Подмосковье сегодня».