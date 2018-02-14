МИД готов отдать Курилы японцам?

Непростой выбор: отдать японцамЧто по этому поводу думают в МИДе Сергея Лаврова? Обо всём этом главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказывает сенатор, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Вячеслав Анатольевич ШТЫРОВ.

Отдайте Хоккайдо айнам!

– Территориальные проблемы снова тревожат россиян. Крым мы, конечно, вернули. Но зато щедро отдали часть акватории Баренцева моря. Китайцам подарили земли на Амуре, включая знаменитый остров Даманский, политый кровью наших пограничников. А японцы давно уже точат зуб на Курилы. Тревожно.

– Думаю, что тревоги эти вполне обоснованны. Ведь, казалось бы, давным-давно решённый вопрос о границах нашей страны с Японией вдруг приобрёл новое звучание, когда в 1991 году в ходе своего визита в эту страну тогдашний президент СССР М.С. Горбачёв признал наличие проблемы принадлежности южной группы Курильских островов. С тех пор уже на протяжении более четверти века этот вопрос неизменно обсуждается на достаточно регулярных встречах руководства Японии и Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза, но ясности относительно территориального размежевания нет. Создаётся впечатление, что после каждой такой встречи японцы остаются огорчённо-радостными. Они огорчены, что им не отдали Южные Курилы прямо сейчас, не отходя, как говорится, от кассы, а радуются, что в очередной раз российской стороной было туманно обещано решить этот вопрос когда-нибудь. Причём – пренепременно – сделать это в самом лучшем виде, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей.

Реальна ли такая маниловщина без серьёзных потрясений всего современного хрупкого миропорядка, ущемления национальных интересов России и нарушения конституционного принципа целостности нашего государства и в какие сроки может быть предложен так называемый приемлемый компромисс? На эти вопросы, как правило, ответа не было. И каждая из двух сторон трактует их по-своему.

Вот и после последней по времени встречи в верхах во Владивостоке в сентябре прошлого года премьер-министр Японии С. Абэ сообщил своим соотечественникам, что проблема северных территорий должна быть решена уже в нынешнем поколении. С учётом научной трактовки времени жизни поколения в четверть века, а также ожидаемых сроков полномочий действующих лидеров России и Японии можно сделать вывод, что в его понимании осталось всего ничего – каких-нибудь несколько лет, чтобы Южные Курилы отошли к Стране восходящего солнца. Надо также вспомнить, что в японской политической практике термин «северные территории» может в зависимости от обстоятельств иметь несколько значений. Это и Малокурильская гряда; и Малые Курилы плюс острова Кунашир и Итуруп; и все Курильские острова целиком плюс Сахалин. Так что есть от чего тревожиться россиянам, а дальневосточникам – в первую очередь. Особенно если учесть, что «северные территории» специальным японским законодательством определены как «исконные земли» Японии.

– А для этого есть какие-то основания?

– Нет, для этого нет никаких ни исторических, ни антропологических оснований. С научной точки зрения «исконными землями», на которых происходил процесс консолидации отдельных аборигенных племён и выходцев из Китая и Кореи в единый японский этнос, являются остров Кюсю и южная часть острова Хонсю. Здесь же сформировались в III–IV веках нашей эры и начала его государственности, хотя по сложившейся в имперский период традиции самовосхваления японцы и относят создание своего государства к 660 году до нашей эры. По мере роста населения в силу существовавших в те далёкие времена примитивных экстенсивных технологий земледелия требовалось всё больше и больше земель, пригодных для обработки. Это обусловило закономерный процесс продвижения границ государства всё дальше и дальше на север острова Хонсю. В ходе территориальной экспансии японцы частично ассимилировали, а по большей части вытеснили на север жившие там племена айнов.

Предки айнов и родственных им камчадалов и других народов Дальнего Востока являлись коренным населением японских и Курильских островов, Камчатки, Сахалина, побережья юга Дальнего Востока. Они очагами заселили эти земли ещё за несколько тысяч лет до нашей эры, в начале нового каменного века – неолита. И по антропологическому типу, и по языку, и по традиционной культуре айны имеют резко выраженные отличия от японцев. Это самостоятельный этнос, вынужденный под давлением более многочисленных соседей постепенно сконцентрироваться на северной оконечности Японского архипелага – острове Хоккайдо.

Процесс расширения японского государства остановился в 1630-х годах. К этому времени на севере они заселили только самую южную оконечность острова Хоккайдо, заняв примерно 5% его территории.

– Что же их остановило?

– Чуть меньше чем за столетие до этого они впервые познакомились с европейцами – португальскими и испанскими мореплавателями, искавшими новые морские пути в Азию. Увидев в технологическом превосходстве чужеземцев опасность военного и торгового порабощения своего государства, власти Японии приняли решение об изоляции страны от иноземного влияния. Только голландским, китайским и корейским кораблям было разрешено заходить в единственный отведённый для этого порт Нагасаки. И то с ограничениями по их числу и времени пребывания. Своим же подданным сёгун запретил какие-либо контакты с иностранцами, в том числе с айнами на Хоккайдо. До середины XIX века территориальный рост Японии на севере прекратился.

– Так что же, почти весь остров Хоккайдо оставался страной айнов?

– Да, это так. Ещё в конце XVIII века русские промышленники предлагали императрице Екатерине II построить на Хоккайдо крепость, которая обеспечивала бы свободное мореплавание отечественного торгового и военного флота в северо-восточной части Тихого океана. Они справедливо полагали, что остров не принадлежит полностью Японии. Это земли айнов, которые благосклонно относятся к переходу в российское подданство. Да и сами японцы не считали эту землю своей до самого начала XIX века.

Это Хоккайдо, а что тогда говорить о Сахалине и Курилах? О них японцы знали понаслышке. И на картах обозначали их положение со слов айнов, считая эти земли не своей территорией, а «страной варваров». Никто из японцев никогда там не был, в том числе из-за закрытия страны в 1630-х годах. Вообще середину XVII века можно считать рубежной для этой части света. Япония закрылась, а на Сахалин, Курилы и Камчатку пришли русские.

Едут, едут по Курилам наши казаки

– То есть русские пришли туда раньше японцев?

– Да, это так. Историки считают, что первыми русскими, побывавшими на Курилах в 1649 году, был отряд якутского казачьего десятника Михаила Стадухина. Планомерные же исследования архипелага начались после того, как знаменитый исследователь северо-востока Азии Владимир Атласов в 1701 году отправил в Санкт-Петербург принесённого ураганными ветрами от самого Токийского залива и потерпевшего кораблекрушение у берегов Камчатки японца Дэмбэя. Тот был принят Петром I, подробно рассказал о своей стране и награждённый и обласканный царём остался в России преподавать японский язык. Надо отметить, что именно с этой встречи была заложена традиция доброжелательного отношения нашего государства к своему восточному соседу. На протяжении столетий она выдерживается до сих пор, несмотря на то что именно Япония была инициатором целого ряда кровопролитных столкновений и войн между нашими странами. На основании указов Петра I и по инициативе камчатских казаков и сибирских промышленных людей с первого десятилетия XVIII века началось активное изучение Курильских островов. Особенно значимые результаты были получены в 1739–1742 годах во время Второй камчатской экспедиции Витуса Беринга отрядом Мартина Шпанберга, который был специально направлен для картографирования и описания Южных Курил. Следует отметить, что все многочисленные экспедиции к Курилам имели задание выяснить достоверно, нет ли на островах японцев. Кроме айнов, дружелюбно встречавших русских, никого там не было.

На основании полученных данных в 1745 году был выпущен географический «Атлас Российской», где все Курильские острова, включая южные, были указаны как территория Российской империи.

Одновременно началось хозяйственное освоение островных земель. Прежде всего это была организация рыболовства, зверобойных промыслов, но делались и попытки хлебопашества и огородничества.

На островах появились миссионеры Русской православной церкви, многие айны стали крещёными, обучились русскому языку.

В 1761 году Сенатским указом все русские купцы получили право торговать на Курилах, а в 1780 году императрица Екатерина II издала свой указ об освобождении айнов – российских подданных – от налогов и сборов.

И работа по описанию и картографированию Курильских островов, и их хозяйственное освоение, и строго выполнявшаяся российская юрисдикция являются свидетельствами их государственной принадлежности России не только на картах, но и фактически на всём протяжении XVIII века.

– А что же японцы?

– А они, находясь в самоизоляции, и знать не хотели и ведать не ведали, что происходит в «стране варваров». Пока, как это бывает в истории, не вмешался случай. В русской же истории часто эти случаи имеют польский след. Некий Бениовский, называвший себя графом, вместе с сотоварищами бежал из ссылки, которую отбывал на Камчатке за участие в ряде преступлений. Захватив корабль, они направились в Японию. В Нагасаки Бениовский передал японцам через голландцев письма о якобы готовящемся захвате русскими через Курилы острова Хоккайдо. Надо сказать, что сообщение это упало на благодатную почву. Японские правящие круги к этому времени начали сомневаться в эффективности своей политики изоляционизма. В учёной среде появились трактаты о необходимости активного участия в мировой торговле, заимствования лучших иностранных технологий и территориальной экспансии, вплоть до вытеснения России из всей северо-восточной Азии и захвата Курил, Камчатки, Сахалина и Аляски. Японцы возбудились и заняли два курильских острова – Кунашир и Итуруп. Снесли наши пограничные знаки, уничтожили небольшие населённые пункты, а нашего капитана Головнина арестовали и отправили в Японию. Он там два года сидел в тюрьме, пока его не выручили. Таким путём они захватили часть Курильских островов.

Потом эти острова переходили из рук в руки в зависимости от общей международной ситуации. Например, генералу Путятину Николаем I была поставлена задача открыть Японию для российских торговых и военных судов. Назревала Крымская война, и надо было обезопасить Дальний Восток от возможной атаки англичан. Путятин три года вёл переговоры и сумел заключить договор на условиях передачи японцам четырёх курильских островов. Взамен для российского торгового и военного флота были открыты японские порты.

Ошибка Витте

– Не жирно ли японцам заплатили?

– Вообще-то японцы хотели ещё Сахалин, который находился в совместном владении: половина – у нас, половина – у японцев. Но Путятин ответил, что если будете наглеть, то вместо того чтобы отдать вам эти четыре острова, мы отберём у вас Хоккайдо. Самураи подумали и решили не рисковать.

А для нас после вхождения в состав России Приамурья и Приморья для их защиты с моря важен был Сахалин. Чтобы надёжно закрепить контроль над ним царское правительство уступило японцам Северные Курилы в обмен на японскую половину острова. Договор был подписан в Санкт-Петербурге в 1875 году.

Но и эта приобретённая такой большой ценой половина была возвращена Японии по итогам Русско-японской войны 1904–1905 годов.

Принято считать, что наша страна потерпела полное военное поражение. В Портсмуте был подписан мирный договор. С нашей стороны там был председатель Совета Министров Сергей Юльевич Витте, со стороны японцев – министр иностранных дел.

Витте сейчас вовсю хвалят, но тот договор – его грандиозная ошибка. К этому времени вооружённые силы в Маньчжурии пришли в себя, заработала Транссибирская железная дорога, разгрузившая КВЖД. Русская армия достигла с резервами почти миллиона человек. Причём это была армия, прошедшая войну, закалённая в боях, набившая шишки, получившая новое командование. А Япония, наоборот, выдохлась. У неё кончились ресурсы, в том числе – человеческие. Уже в 1905 году наши начали брать в плен стариков. Исчез их самурайский дух. Да, они выиграли на море, но явно проигрывали на суше. Трудно сказать, из каких побуждений Витте всё-таки заключил договор, в соответствии с которым ещё и пол-Сахалина отдали японцам. Царь не желал отдавать ни пяди, ведь уже были договоры, по которым Сахалин являлся нашим. Но Витте его как-то уговорил. Японский представитель тогда сказал знаменитую фразу: «Когда начинается война, договоры перестают действовать, а кто проиграл, тот делится со своей территорией».

Прошло сорок лет, и это утверждение было справедливо применено уже к самой Японии по итогам Второй мировой войны.

Возвращение утерянного

– Потом была Вторая мировая война, и всё повторилось, только в обратную сторону.

– Но без ошибок не обошлось и тут. По ряду политических причин мы не участвовали в конференции 1951 года, которую собрали по итогам войны с Японией страны-победители. Мы хотели, чтобы в этой конференции участвовал Китай, мы боролись за то, чтобы японцы отдали Китаю Тайвань, американцы ушли с Окинавы. В общем, наши не участвовали, считая, что Курилы и так перешли к нам на основании решения Ялтинской конференции, а потом и Потсдамской. С февраля 1946 года Верховный Совет СССР объявил Курилы советской территорией. Но поскольку мы не приняли участие в злосчастной конференции, то это дало повод японцам говорить, что мирного договора нет.

Тогда в 1956 году по инициативе Хрущёва начались попытки подписать новый договор. Хрущёв пообещал отдать два острова – Шикотан и Хабомаи. Но, как известно, пообещать – не значит жениться. С тех пор наши власти долгое время практиковали эту линию поведения – обещать. Японцы после каждой очередной встречи уходят огорчённо-удовлетворёнными, сожалея, что им сейчас острова пока не отдали, но обещали, что завтра отдадут. Это обещал Горбачёв, это обещал Ельцин. Да и нынешняя наша позиция какая-то неопределённая.

Появляющиеся периодически полумерные идеи – а давайте вместе будем осваивать, прибыли делить – у японцев отклика не находят. Они прямо говорят – мы не будем работать по русским законам. Если не можете отдать полностью, давайте делать экстерриториальную зону с нейтральным законодательством. Так вот это первый шаг, чтобы вывести острова из нашей юрисдикции. Этого нельзя делать ни в коем случае!

Надо, в конце концов, поставить точку в этом деле. Тем более что Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право. В 1960 году правительство Советского Союза заявило, что всякое обсуждение территориальных проблем прекращается навсегда ввиду нарушения Японией принципов добрососедства по отношению к СССР. Имелось в виду подписание японской стороной договора с США явно антисоветской направленности. Поэтому надо сказать определённо, что Курилы никогда японцам не отдадим.

Это вопрос в том числе государственной безопасности. В рамках стратегии первого глобального удара наши «западные партнёры» обложили нас своими флотами со всех сторон. У них в планах нарисовано: 5 группировок в Атлантике, 2 группировки на Северном Ледовитом океане в Карском и Баренцевом морях и 2 группировки в Японском и Беринговом морях. Но, заметьте, про Охотское море они не говорят ничего. Почему молчат? Потому что не могут туда зайти. Все наши проливы перекрыты. И будут перекрыты, пока Курильские острова наши, а Охотское море, по сути дела, – наше внутреннее море. Это естественная защита, которая прикрывает Владивосток, Советскую Гавань, Магадан, Корсаков. Это все наши главные оборонительные пункты.

Важность проливов мы испытали на собственной шкуре. Все помним бесславное Цусимское сражение, где наш флот потерпел сокрушительное поражение. Эскадра Рождественского ведь не воевать шла, она шла прикрыть Владивосток от возможной атаки. Им пришлось идти через Цусимский пролив, который контролировала Япония. Там их и встретили, и расстреляли, как в тире.

Если мы утратим контроль над проливами, то не только американский флот будет гулять в Охотском море, как у себя дома, но и наш Тихоокеанский флот будет заперт и не сможет никуда выйти. Это стратегически важное место.

А ведь контроль над Курилами – не только военная необходимость. Сейчас 200 миль от Курил – наша экономическая зона. Это ход лососёвых на нерест, самые рыбные места. Там же месторождения ископаемых. Мы сейчас-то замучились браконьеров там гонять – японских, китайских, корейских. Так что не только ни одного острова, ни одной даже самой одинокой и безжизненной скалы на всей Курильской гряде отдавать нельзя.

И конечно же, надо упорно заниматься обустройством островов. В последние годы здесь уже очень много сделано в социально-экономическом плане. Но необходимо и дальше динамично продолжить эту работу и одновременно действовать по многим другим направлениям – от возврата русских названий на географических картах до создания новых военно-морских баз.

Для тех же, кто не помнит отечественной истории, надо вводить уголовное наказание за отрицание обоснованности принадлежности всех Курил России.