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МИД готов отдать Курилы японцам?

14 февраля 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

МИД готов отдать Курилы японцам?
globallookpress.com

Непростой выбор: отдать японцамЧто по этому поводу думают в МИДе Сергея Лаврова? Обо всём этом главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказывает сенатор, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Вячеслав Анатольевич ШТЫРОВ.

 

Отдайте Хоккайдо айнам!

– Территориальные проблемы снова тревожат россиян. Крым мы, конечно, вернули. Но зато щедро отдали часть акватории Баренцева моря. Китайцам подарили земли на Амуре, включая знаменитый остров Даманский, политый кровью наших пограничников. А японцы давно уже точат зуб на Курилы. Тревожно.

– Думаю, что тревоги эти вполне обоснованны. Ведь, казалось бы, давным-давно решённый вопрос о границах нашей страны с Японией вдруг приобрёл новое звучание, когда в 1991 году в ходе своего визита в эту страну тогдашний президент СССР М.С. Горбачёв признал наличие проблемы принадлежности южной группы Курильских островов. С тех пор уже на протяжении более четверти века этот вопрос неизменно обсуждается на достаточно регулярных встречах руководства Японии и Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза, но ясности относительно территориального размежевания нет. Создаётся впечатление, что после каждой такой встречи японцы остаются огорчённо-радостными. Они огорчены, что им не отдали Южные Курилы прямо сейчас, не отходя, как говорится, от кассы, а радуются, что в очередной раз российской стороной было туманно обещано решить этот вопрос когда-нибудь. Причём – пренепременно – сделать это в самом лучшем виде, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей.

Реальна ли такая маниловщина без серьёзных потрясений всего современного хрупкого миропорядка, ущемления национальных интересов России и нарушения конституционного принципа целостности нашего государства и в какие сроки может быть предложен так называемый приемлемый компромисс? На эти вопросы, как правило, ответа не было. И каждая из двух сторон трактует их по-своему.

Вот и после последней по времени встречи в верхах во Владивостоке в сентябре прошлого года премьер-министр Японии С. Абэ сообщил своим соотечественникам, что проблема северных территорий должна быть решена уже в нынешнем поколении. С учётом научной трактовки времени жизни поколения в четверть века, а также ожидаемых сроков полномочий действующих лидеров России и Японии можно сделать вывод, что в его понимании осталось всего ничего – каких-нибудь несколько лет, чтобы Южные Курилы отошли к Стране восходящего солнца. Надо также вспомнить, что в японской политической практике термин «северные территории» может в зависимости от обстоятельств иметь несколько значений. Это и Малокурильская гряда; и Малые Курилы плюс острова Кунашир и Итуруп; и все Курильские острова целиком плюс Сахалин. Так что есть от чего тревожиться россиянам, а дальневосточникам – в первую очередь. Особенно если учесть, что «северные территории» специальным японским законодательством определены как «исконные земли» Японии.

– А для этого есть какие-то основания?

– Нет, для этого нет никаких ни исторических, ни антропологических оснований. С научной точки зрения «исконными землями», на которых происходил процесс консолидации отдельных аборигенных племён и выходцев из Китая и Кореи в единый японский этнос, являются остров Кюсю и южная часть острова Хонсю. Здесь же сформировались в III–IV веках нашей эры и начала его государственности, хотя по сложившейся в имперский период традиции самовосхваления японцы и относят создание своего государства к 660 году до нашей эры. По мере роста населения в силу существовавших в те далёкие времена примитивных экстенсивных технологий земледелия требовалось всё больше и больше земель, пригодных для обработки. Это обусловило закономерный процесс продвижения границ государства всё дальше и дальше на север острова Хонсю. В ходе территориальной экспансии японцы частично ассимилировали, а по большей части вытеснили на север жившие там племена айнов.

Предки айнов и родственных им камчадалов и других народов Дальнего Востока являлись коренным населением японских и Курильских островов, Камчатки, Сахалина, побережья юга Дальнего Востока. Они очагами заселили эти земли ещё за несколько тысяч лет до нашей эры, в начале нового каменного века – неолита. И по антропологическому типу, и по языку, и по традиционной культуре айны имеют резко выраженные отличия от японцев. Это самостоятельный этнос, вынужденный под давлением более многочисленных соседей постепенно сконцентрироваться на северной оконечности Японского архипелага – острове Хоккайдо.

Процесс расширения японского государства остановился в 1630-х годах. К этому времени на севере они заселили только самую южную оконечность острова Хоккайдо, заняв примерно 5% его территории.

– Что же их остановило?

– Чуть меньше чем за столетие до этого они впервые познакомились с европейцами – португальскими и испанскими мореплавателями, искавшими новые морские пути в Азию. Увидев в технологическом превосходстве чужеземцев опасность военного и торгового порабощения своего государства, власти Японии приняли решение об изоляции страны от иноземного влияния. Только голландским, китайским и корейским кораблям было разрешено заходить в единственный отведённый для этого порт Нагасаки. И то с ограничениями по их числу и времени пребывания. Своим же подданным сёгун запретил какие-либо контакты с иностранцами, в том числе с айнами на Хоккайдо. До середины XIX века территориальный рост Японии на севере прекратился.

– Так что же, почти весь остров Хоккайдо оставался страной айнов?

– Да, это так. Ещё в конце XVIII века русские промышленники предлагали императрице Екатерине II построить на Хоккайдо крепость, которая обеспечивала бы свободное мореплавание отечественного торгового и военного флота в северо-восточной части Тихого океана. Они справедливо полагали, что остров не принадлежит полностью Японии. Это земли айнов, которые благосклонно относятся к переходу в российское подданство. Да и сами японцы не считали эту землю своей до самого начала XIX века.

Это Хоккайдо, а что тогда говорить о Сахалине и Курилах? О них японцы знали понаслышке. И на картах обозначали их положение со слов айнов, считая эти земли не своей территорией, а «страной варваров». Никто из японцев никогда там не был, в том числе из-за закрытия страны в 1630-х годах. Вообще середину XVII века можно считать рубежной для этой части света. Япония закрылась, а на Сахалин, Курилы и Камчатку пришли русские.

 

Едут, едут по Курилам наши казаки

– То есть русские пришли туда раньше японцев?

– Да, это так. Историки считают, что первыми русскими, побывавшими на Курилах в 1649 году, был отряд якутского казачьего десятника Михаила Стадухина. Планомерные же исследования архипелага начались после того, как знаменитый исследователь северо-востока Азии Владимир Атласов в 1701 году отправил в Санкт-Петербург принесённого ураганными ветрами от самого Токийского залива и потерпевшего кораблекрушение у берегов Камчатки японца Дэмбэя. Тот был принят Петром I, подробно рассказал о своей стране и награждённый и обласканный царём остался в России преподавать японский язык. Надо отметить, что именно с этой встречи была заложена традиция доброжелательного отношения нашего государства к своему восточному соседу. На протяжении столетий она выдерживается до сих пор, несмотря на то что именно Япония была инициатором целого ряда кровопролитных столкновений и войн между нашими странами. На основании указов Петра I и по инициативе камчатских казаков и сибирских промышленных людей с первого десятилетия XVIII века началось активное изучение Курильских островов. Особенно значимые результаты были получены в 1739–1742 годах во время Второй камчатской экспедиции Витуса Беринга отрядом Мартина Шпанберга, который был специально направлен для картографирования и описания Южных Курил. Следует отметить, что все многочисленные экспедиции к Курилам имели задание выяснить достоверно, нет ли на островах японцев. Кроме айнов, дружелюбно встречавших русских, никого там не было.

На основании полученных данных в 1745 году был выпущен географический «Атлас Российской», где все Курильские острова, включая южные, были указаны как территория Российской империи.

Одновременно началось хозяйственное освоение островных земель. Прежде всего это была организация рыболовства, зверобойных промыслов, но делались и попытки хлебопашества и огородничества.

На островах появились миссионеры Русской православной церкви, многие айны стали крещёными, обучились русскому языку.

В 1761 году Сенатским указом все русские купцы получили право торговать на Курилах, а в 1780 году императрица Екатерина II издала свой указ об освобождении айнов – российских подданных – от налогов и сборов.

И работа по описанию и картографированию Курильских островов, и их хозяйственное освоение, и строго выполнявшаяся российская юрисдикция являются свидетельствами их государственной принадлежности России не только на картах, но и фактически на всём протяжении XVIII века.

– А что же японцы?

– А они, находясь в самоизоляции, и знать не хотели и ведать не ведали, что происходит в «стране варваров». Пока, как это бывает в истории, не вмешался случай. В русской же истории часто эти случаи имеют польский след. Некий Бениовский, называвший себя графом, вместе с сотоварищами бежал из ссылки, которую отбывал на Камчатке за участие в ряде преступлений. Захватив корабль, они направились в Японию. В Нагасаки Бениовский передал японцам через голландцев письма о якобы готовящемся захвате русскими через Курилы острова Хоккайдо. Надо сказать, что сообщение это упало на благодатную почву. Японские правящие круги к этому времени начали сомневаться в эффективности своей политики изоляционизма. В учёной среде появились трактаты о необходимости активного участия в мировой торговле, заимствования лучших иностранных технологий и территориальной экспансии, вплоть до вытеснения России из всей северо-восточной Азии и захвата Курил, Камчатки, Сахалина и Аляски. Японцы возбудились и заняли два курильских острова – Кунашир и Итуруп. Снесли наши пограничные знаки, уничтожили небольшие населённые пункты, а нашего капитана Головнина арестовали и отправили в Японию. Он там два года сидел в тюрьме, пока его не выручили. Таким путём они захватили часть Курильских островов.

Потом эти острова переходили из рук в руки в зависимости от общей международной ситуации. Например, генералу Путятину Николаем I была поставлена задача открыть Японию для российских торговых и военных судов. Назревала Крымская война, и надо было обезопасить Дальний Восток от возможной атаки англичан. Путятин три года вёл переговоры и сумел заключить договор на условиях передачи японцам четырёх курильских островов. Взамен для российского торгового и военного флота были открыты японские порты.

 

Ошибка Витте

– Не жирно ли японцам заплатили?

– Вообще-то японцы хотели ещё Сахалин, который находился в совместном владении: половина – у нас, половина – у японцев. Но Путятин ответил, что если будете наглеть, то вместо того чтобы отдать вам эти четыре острова, мы отберём у вас Хоккайдо. Самураи подумали и решили не рисковать.

А для нас после вхождения в состав России Приамурья и Приморья для их защиты с моря важен был Сахалин. Чтобы надёжно закрепить контроль над ним царское правительство уступило японцам Северные Курилы в обмен на японскую половину острова. Договор был подписан в Санкт-Петербурге в 1875 году.

Но и эта приобретённая такой большой ценой половина была возвращена Японии по итогам Русско-японской войны 1904–1905 годов.

Принято считать, что наша страна потерпела полное военное поражение. В Портсмуте был подписан мирный договор. С нашей стороны там был председатель Совета Министров Сергей Юльевич Витте, со стороны японцев – министр иностранных дел.

Витте сейчас вовсю хвалят, но тот договор – его грандиозная ошибка. К этому времени вооружённые силы в Маньчжурии пришли в себя, заработала Транссибирская железная дорога, разгрузившая КВЖД. Русская армия достигла с резервами почти миллиона человек. Причём это была армия, прошедшая войну, закалённая в боях, набившая шишки, получившая новое командование. А Япония, наоборот, выдохлась. У неё кончились ресурсы, в том числе – человеческие. Уже в 1905 году наши начали брать в плен стариков. Исчез их самурайский дух. Да, они выиграли на море, но явно проигрывали на суше. Трудно сказать, из каких побуждений Витте всё-таки заключил договор, в соответствии с которым ещё и пол-Сахалина отдали японцам. Царь не желал отдавать ни пяди, ведь уже были договоры, по которым Сахалин являлся нашим. Но Витте его как-то уговорил. Японский представитель тогда сказал знаменитую фразу: «Когда начинается война, договоры перестают действовать, а кто проиграл, тот делится со своей территорией».

Прошло сорок лет, и это утверждение было справедливо применено уже к самой Японии по итогам Второй мировой войны.

 

Возвращение утерянного

– Потом была Вторая мировая война, и всё повторилось, только в обратную сторону.

– Но без ошибок не обошлось и тут. По ряду политических причин мы не участвовали в конференции 1951 года, которую собрали по итогам войны с Японией страны-победители. Мы хотели, чтобы в этой конференции участвовал Китай, мы боролись за то, чтобы японцы отдали Китаю Тайвань, американцы ушли с Окинавы. В общем, наши не участвовали, считая, что Курилы и так перешли к нам на основании решения Ялтинской конференции, а потом и Потсдамской. С февраля 1946 года Верховный Совет СССР объявил Курилы советской территорией. Но поскольку мы не приняли участие в злосчастной конференции, то это дало повод японцам говорить, что мирного договора нет.

Тогда в 1956 году по инициативе Хрущёва начались попытки подписать новый договор. Хрущёв пообещал отдать два острова – Шикотан и Хабомаи. Но, как известно, пообещать – не значит жениться. С тех пор наши власти долгое время практиковали эту линию поведения – обещать. Японцы после каждой очередной встречи уходят огорчённо-удовлетворёнными, сожалея, что им сейчас острова пока не отдали, но обещали, что завтра отдадут. Это обещал Горбачёв, это обещал Ельцин. Да и нынешняя наша позиция какая-то неопределённая.

Появляющиеся периодически полумерные идеи – а давайте вместе будем осваивать, прибыли делить – у японцев отклика не находят. Они прямо говорят – мы не будем работать по русским законам. Если не можете отдать полностью, давайте делать экстерриториальную зону с нейтральным законодательством. Так вот это первый шаг, чтобы вывести острова из нашей юрисдикции. Этого нельзя делать ни в коем случае!

Надо, в конце концов, поставить точку в этом деле. Тем более что Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право. В 1960 году правительство Советского Союза заявило, что всякое обсуждение территориальных проблем прекращается навсегда ввиду нарушения Японией принципов добрососедства по отношению к СССР. Имелось в виду подписание японской стороной договора с США явно антисоветской направленности. Поэтому надо сказать определённо, что Курилы никогда японцам не отдадим.

Это вопрос в том числе государственной безопасности. В рамках стратегии первого глобального удара наши «западные партнёры» обложили нас своими флотами со всех сторон. У них в планах нарисовано: 5 группировок в Атлантике, 2 группировки на Северном Ледовитом океане в Карском и Баренцевом морях и 2 группировки в Японском и Беринговом морях. Но, заметьте, про Охотское море они не говорят ничего. Почему молчат? Потому что не могут туда зайти. Все наши проливы перекрыты. И будут перекрыты, пока Курильские острова наши, а Охотское море, по сути дела, – наше внутреннее море. Это естественная защита, которая прикрывает Владивосток, Советскую Гавань, Магадан, Корсаков. Это все наши главные оборонительные пункты.

Важность проливов мы испытали на собственной шкуре. Все помним бесславное Цусимское сражение, где наш флот потерпел сокрушительное поражение. Эскадра Рождественского ведь не воевать шла, она шла прикрыть Владивосток от возможной атаки. Им пришлось идти через Цусимский пролив, который контролировала Япония. Там их и встретили, и расстреляли, как в тире.

Если мы утратим контроль над проливами, то не только американский флот будет гулять в Охотском море, как у себя дома, но и наш Тихоокеанский флот будет заперт и не сможет никуда выйти. Это стратегически важное место.

А ведь контроль над Курилами – не только военная необходимость. Сейчас 200 миль от Курил – наша экономическая зона. Это ход лососёвых на нерест, самые рыбные места. Там же месторождения ископаемых. Мы сейчас-то замучились браконьеров там гонять – японских, китайских, корейских. Так что не только ни одного острова, ни одной даже самой одинокой и безжизненной скалы на всей Курильской гряде отдавать нельзя.

И конечно же, надо упорно заниматься обустройством островов. В последние годы здесь уже очень много сделано в социально-экономическом плане. Но необходимо и дальше динамично продолжить эту работу и одновременно действовать по многим другим направлениям – от возврата русских названий на географических картах до создания новых военно-морских баз.

Для тех же, кто не помнит отечественной истории, надо вводить уголовное наказание за отрицание обоснованности принадлежности всех Курил России.

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Артистов и музыкантов Камерного театра ждёт переаттестация, и понятно, что пройдут её не все. Как уже была упразднена должность главного дирижера, которую занимал Владимир Агронский. Как в феврале 2017 года был уволен главный режиссёр Михаил Кисляров, занимавший этот пост с 2010 года, а до того с 1989 по 2007 гг. бывший режиссером-постановщиком Камерного под художественным руководством его основателя Б. А. Покровского. Будто бы в издёвку мастеру, поставившему шедеврального «Холстомера» В. Кобекина, «Альтиста Данилова» А. Чайковского, «Четыре самодура» Вольфа-Феррари, «Контракт для Пульчинеллы с оркестром, или Посторонним вход разрешен» по произведениям Перголези и Стравинского, «Идоменея» Моцарта в редакции Штрауса, «Мавру» Стравинского и «Леонору» Бетховена, предложили занять при театре должность... реквизитора! Потеря творцов означает конец театра, который славился тем, что ставил редкие оперы, которые нигде, кроме как в Камерном, послушать не удавалось. А теперь и не удастся. Конечно, всё то, что происходит в театральной жизни, — это продолжение и отражение общих тенденций, которые становятся всё более заметными в нашем многострадальном обществе. Вместо знаменитого принципа «пусть расцветают сто цветов», который, по сути, и вывел в итоге Китай в лидеры сегодняшнего мира, у нас всё происходит с точностью до наоборот: назад, в Советский Союз, где мог существовать только один банк, одна почтовая служба, одна партия и один авиаперевозчик. Даже не о конкуренции идёт речь, хотя монополизация вредит всем без исключения — и потребителям, которым при отсутствии выбора продают продукты низкого качества по неадекватным ценам, и производителям, которые навсегда отстают от мировых лидеров в своей области ради сиюминутной выгоды. В искусстве не может быть соревнования, бесценно каждое его проявление. Нельзя сравнивать арбуз и свиной хрящик, нельзя впрягать в одну телегу коня и трепетную лань. Большой — это «блокбастеры», это ВИП-театр для богатых, он не про искусство, а про пафос. И ведь даже с точки зрения логики четвертая площадка Большому без надобности: на оперные постановки билеты хорошо продаются, только если они идут на Исторической сцене — Новая далеко не так популярна, а Бетховенский зал и вовсе открывают для зрителей по большим праздникам. Однако это не помешало директору Большого Владимиру Урину потребовать в собственность и здание Камерного театра. Этот Робин-Бобин-Барабек запросто проглотит не только «сорок человек», но и «Славянский базар» целиком. Его аппетиты превосходят самые смелые ожидания: он, похоже, жаждет основать свою небольшую театральную монополию и руководить ею. Ну, а почему, скажем, Газпрому можно, а ему нельзя?! Напомним, Урин был назначен директором Большого театра в 2013 году на пять лет, но ещё до истечения этого срока, в феврале 2017 года, президент Владимир Путин одобрил продление его контракта еще на пять лет. А ровно год спустя министр культуры Владимир Мединский сделал Урину ещё один подарок — Камерный театр. Видимо, это за сговорчивость, проявленную директором в деле «Нуреева». После срыва премьеры балета в постановке Кирилла Серебренникова летом прошлого года генеральный директор Большого театра, кстати, признался, что «репутационные потери есть». Однако этот факт, который для любого другого театра стал бы убийственным, Большой просто не волнует: «Финансовых потерь абсолютно нет, спектакль, на который потрачены государственные деньги, состоится в мае», — заявил тогда Урин. И несмотря на то, что балет всё же был показан — не в мае, в декабре, теперь в афише Большого вы его не найдёте. А зачем? Опальный режиссёр по-прежнему под арестом, так что дешевле снять с репертуара популярный спектакль, чем рисковать тем, что на следующее представление в майках с надписью «Свободу режиссёру» придут не только артисты, но и зрители. А это уже дело политическое — в кого метят-то, да ещё и накануне выборов! Кроме того, любопытно узнать: если финансово Большой театр совершенно не зависит от сборов, то почему же билеты в него стоят, как крыло от самолёта? Тот же Владимир Урин, оправдываясь за другой скандал, когда администрация Большого театра не пустила на балет «Лебединое озеро» несколько семей с детьми младше 12 лет, напомнил, что билеты на спектакль стоят до 15 тысяч рублей, и «люди, купившие их за такие деньги, вправе смотреть спектакль так, чтобы никто им не мешал». Это, если вы забыли, выше средних зарплат учителей по многим регионам России. А пока, согласно постановлению, до конца текущего сезона, то есть до июля 2018 года, труппа Камерного театра «продолжит выполнять свои обязательства перед зрителями и будет работать в соответствии с ранее утвержденными планами». И на постановки билетов не достать — зрители пытаются надышаться напоследок, посмотреть знаменитые спектакли Покровского. 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Арктика не перестает устанавливать антирекорд по темпам потери ледяного покрова. Одаренным школьникам из России Валерии Саенко и Артему Макаренко удалось обнаружить новый остров, возникший в результате таяния ледника.

//Политика

Рогозин придумал еще несколько расшифровок аббревиатуры НАТО

Рогозин придумал еще несколько расшифровок аббревиатуры НАТО

Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, намекнувшего странам Европы на необходимость раскошелиться на оборонные расходы вслед за расширением военного присутствия США в регионе.

//Общество

МИД готов отдать Курилы японцам?

МИД готов отдать Курилы японцам?

Непростой выбор: отдать японцам Курилы или забрать у них остров Хоккайдо. Что по этому поводу думают в МИДе? Об этом главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказывает сенатор, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ Штыров В.А.

//Наука

Обнародован сценарий климатической катастрофы на Земле в конце текущего столетия

Обнародован сценарий климатической катастрофы на Земле в конце текущего столетия

Землю в конце текущего века ожидает глобальный потоп, заявили ученые из США. По мнению их российских коллег, дела обстоят еще хуже – жителям планеты грозят не только наводнения, но и землетрясения.

//Политика

Украинская армия будет лучше видеть по ночам благодаря Америке

Украинская армия будет лучше видеть по ночам благодаря Америке

Стоимость нового оборудования, которое поставило США вооруженным силам Украины, составляет 45 миллионов долларов. Приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов ВС Украины.

//Общество

Главное, сердцем не стареть!

Главное, сердцем не стареть!

Справедливый вопрос, а что делают городские власти, чтобы пожилые москвичи после выхода на пенсию продолжали вести активную и здоровую жизнь, чтобы преклонный возраст было в радость, а не тягость?

//Общество

Закон о пожизненном заключении для обвиняемых в преступлениях против детей

Закон о пожизненном заключении для обвиняемых в преступлениях против детей

Законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов и отмену срок давности для преступленй против детей, подготовила группа депутатов. Документ внесли на рассмотрение Госдумы 14 февраля.

//Общество

Власти Крыма не рекомендуют школам праздновать День всех влюбленных

Власти Крыма не рекомендуют школам праздновать День всех влюбленных

Министерство образования, науки и молодежи Крыма не рекомендует отмечать в образовательных учреждениях региона международный праздник всех влюбленных День святого Валентина.

//В мире

В Германии набирает популярность женское движение против мигрантов

В Германии набирает популярность женское движение против мигрантов

Немецкие девушки записали видеоролик против насилия со стороны мигрантов, которых в Европе становится слишком много. Более того, активисты создали целое движение, акцентирующее внимание общества на поведении приезжих по отношению к женщинам.

//Шоу-бизнес

Про самого безжалостного маньяка в истории России снимут телесериал

Про самого безжалостного маньяка в истории России снимут телесериал

Российская телеиндустрия заинтересовалась маньяками. История самого жестокого серийного убийцы Михаила Попкова, на счету которого 84 жертвы, станет основой для нового сериала.

//Общество

Украинке с инсультом поляк вызвал полицейских вместо врачей

Украинке с инсультом поляк вызвал полицейских вместо врачей

Инцидент произошел в польском городе Сьрода-Велькопольска. Украинка-гастарбайтер трудилась на упаковке овощей, и в рабочее время у нее случился инсульт. Работодатель отвез ее на остановку и вызвал полицию.

//Общество

Пенсионера из Магадана могут посадить в тюрьму за наличие собственного мнения

Пенсионера из Магадана могут посадить в тюрьму за наличие собственного мнения

На пожилого мужчину, который всего лишь комментировал события Великой Отечественной войны в соцсети, завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». И даже забрали орудие преступления – компьютер.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала своих самых любимых мужчин

Яна Рудковская показала своих самых любимых мужчин

Продюсер Яна Рудковская в День святого Валентина поздравила всех влюбленных с праздником: "Happy Valentine’s day. С праздником всех влюблённых, любите и берегите друг друга".

//В мире

День влюбленных в Гоа русские отмечают фривольными вечеринками

День влюбленных в Гоа русские отмечают фривольными вечеринками

Русским все равно, что именно праздновать – лишь бы был повод. И даже на отдыхе заграницей мы впереди планеты всей. Эротические парады, тантрический секс, вечеринки в честь возлюбленного – 14 февраля в Индии жарко.

//Шоу-бизнес

Поклонники не узнают постаревшего гардемарина Харатьяна

Поклонники не узнают постаревшего гардемарина Харатьяна

Поклонники не узнают 58 летнего гардемарина. Известный актер российского театра и кино Дмитрий Харатьян сильно постарел. По словам многих его поклонников, артист изменился до неузнаваемости.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Волкер назвал условия наступления мира на востоке Украины

Волкер назвал условия наступления мира на востоке Украины

Наступление мира на востоке Украины зависит от воли Москвы. Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter высказал Курт Волкер, спецпредставитель Государственного департамента США.

//В мире

Песков рассказал подробности разговора Путина и Порошенко

Песков рассказал подробности разговора Путина и Порошенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским президентом Петром Порошенко, который состоялся по инициативе Киева.

//В мире

В ЛНР сообщили о минировании украинцами границы с Россией

В ЛНР сообщили о минировании украинцами границы с Россией

Украинские военнослужащие минируют границу с Российской Федерацией. Один из силовиков, задействованных в данной операции, погиб, сообщили представителям прессы власти Луганской народной республики.

//Общество

Власти разрешили дачникам бесплатно пользоваться подземной водой

Власти разрешили дачникам бесплатно пользоваться подземной водой

Некоммерческие объединения дачников освободят от пошлины при получении лицензии на пользование подземными водами. Соответствующий закон принят Государственной думой в третьем чтении.

//Общество

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России. На первом месте в рейтинге указаны Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Последние строки заняли Ингушетия и Тыва.

//Общество

Как можно разбогатеть, купив себе космическую недвижимость на Луне

Как можно разбогатеть, купив себе космическую недвижимость на Луне

Продажа недвижимости на Луне и других планет солнечной системы - самая громкая афера века, но она продолжает набирать обороты. Уже сейчас территории на Луне, Марсе, Меркурии и Венере купили более 5 миллионов землян.

//Шоу-бизнес

Новый клип Бузовой в Сети назвали дешевым, скучным, пустым и вообще "ни о чем"

Новый клип Бузовой в Сети назвали дешевым, скучным, пустым и вообще "ни о чем"

Новый клип Ольги Бузовой на песню Wi-Fi поклонники назвали пустым, бессмысленным и скучным. И даже участие в съемках самого красивого преступника Джереми Микса не спасло унылое видео.

//Здоровье

Учёные придумали, как уничтожить вирус гриппа в помещении

Учёные придумали, как уничтожить вирус гриппа в помещении

Больницы и лаборатории часто используют ультрафиолетовый свет для уничтожения микробов, но у этого метода есть один недостаток – ультрафиолет может нанести вред человеку.

//Общество

Реквием по Камерному театру

Реквием по Камерному театру

Наша с вами, дорогие зрители, культура в 2018 году понесёт очередную большую утрату. Тьфу-тьфу, пока все живы-здоровы, только и это уже не повод для радости. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский вынес решение о том, что текущий, 47-й сезон в истории Камерного музыкального театра (КМТ) имени Б. А. Покровского станет последним. Театр сливают. Это не сленг, простите. Камерный театр сливают с Большим. Не хочется использовать некорректные образы, но, когда река впадает в океан, она перестаёт существовать. Эта аналогия приведена не для того, чтобы умалить значение Камерного театра, совсем наоборот — с целью подчеркнуть его уникальность. Он абсолютно неповторим — как и любой театр, по сути. Независимо от величины труппы, размера и количества площадок, театр уникален как явление культуры. Труппа, постановки, режиссёрские решения — все эти наработки очень быстро уйдут в область истории, забудутся и размоются после слияния. Сомнений нет — Большой проглотит всё и всех. Артистов и музыкантов Камерного театра ждёт переаттестация, и понятно, что пройдут её не все. Как уже была упразднена должность главного дирижера, которую занимал Владимир Агронский. Как в феврале 2017 года был уволен главный режиссёр Михаил Кисляров, занимавший этот пост с 2010 года, а до того с 1989 по 2007 гг. бывший режиссером-постановщиком Камерного под художественным руководством его основателя Б. А. Покровского. Будто бы в издёвку мастеру, поставившему шедеврального «Холстомера» В. Кобекина, «Альтиста Данилова» А. Чайковского, «Четыре самодура» Вольфа-Феррари, «Контракт для Пульчинеллы с оркестром, или Посторонним вход разрешен» по произведениям Перголези и Стравинского, «Идоменея» Моцарта в редакции Штрауса, «Мавру» Стравинского и «Леонору» Бетховена, предложили занять при театре должность... реквизитора! Потеря творцов означает конец театра, который славился тем, что ставил редкие оперы, которые нигде, кроме как в Камерном, послушать не удавалось. А теперь и не удастся. Конечно, всё то, что происходит в театральной жизни, — это продолжение и отражение общих тенденций, которые становятся всё более заметными в нашем многострадальном обществе. Вместо знаменитого принципа «пусть расцветают сто цветов», который, по сути, и вывел в итоге Китай в лидеры сегодняшнего мира, у нас всё происходит с точностью до наоборот: назад, в Советский Союз, где мог существовать только один банк, одна почтовая служба, одна партия и один авиаперевозчик. Даже не о конкуренции идёт речь, хотя монополизация вредит всем без исключения — и потребителям, которым при отсутствии выбора продают продукты низкого качества по неадекватным ценам, и производителям, которые навсегда отстают от мировых лидеров в своей области ради сиюминутной выгоды. В искусстве не может быть соревнования, бесценно каждое его проявление. Нельзя сравнивать арбуз и свиной хрящик, нельзя впрягать в одну телегу коня и трепетную лань. Большой — это «блокбастеры», это ВИП-театр для богатых, он не про искусство, а про пафос. И ведь даже с точки зрения логики четвертая площадка Большому без надобности: на оперные постановки билеты хорошо продаются, только если они идут на Исторической сцене — Новая далеко не так популярна, а Бетховенский зал и вовсе открывают для зрителей по большим праздникам. Однако это не помешало директору Большого Владимиру Урину потребовать в собственность и здание Камерного театра. Этот Робин-Бобин-Барабек запросто проглотит не только «сорок человек», но и «Славянский базар» целиком. Его аппетиты превосходят самые смелые ожидания: он, похоже, жаждет основать свою небольшую театральную монополию и руководить ею. Ну, а почему, скажем, Газпрому можно, а ему нельзя?! Напомним, Урин был назначен директором Большого театра в 2013 году на пять лет, но ещё до истечения этого срока, в феврале 2017 года, президент Владимир Путин одобрил продление его контракта еще на пять лет. А ровно год спустя министр культуры Владимир Мединский сделал Урину ещё один подарок — Камерный театр. Видимо, это за сговорчивость, проявленную директором в деле «Нуреева». После срыва премьеры балета в постановке Кирилла Серебренникова летом прошлого года генеральный директор Большого театра, кстати, признался, что «репутационные потери есть». Однако этот факт, который для любого другого театра стал бы убийственным, Большой просто не волнует: «Финансовых потерь абсолютно нет, спектакль, на который потрачены государственные деньги, состоится в мае», — заявил тогда Урин. И несмотря на то, что балет всё же был показан — не в мае, в декабре, теперь в афише Большого вы его не найдёте. А зачем? Опальный режиссёр по-прежнему под арестом, так что дешевле снять с репертуара популярный спектакль, чем рисковать тем, что на следующее представление в майках с надписью «Свободу режиссёру» придут не только артисты, но и зрители. А это уже дело политическое — в кого метят-то, да ещё и накануне выборов! Кроме того, любопытно узнать: если финансово Большой театр совершенно не зависит от сборов, то почему же билеты в него стоят, как крыло от самолёта? Тот же Владимир Урин, оправдываясь за другой скандал, когда администрация Большого театра не пустила на балет «Лебединое озеро» несколько семей с детьми младше 12 лет, напомнил, что билеты на спектакль стоят до 15 тысяч рублей, и «люди, купившие их за такие деньги, вправе смотреть спектакль так, чтобы никто им не мешал». Это, если вы забыли, выше средних зарплат учителей по многим регионам России. А пока, согласно постановлению, до конца текущего сезона, то есть до июля 2018 года, труппа Камерного театра «продолжит выполнять свои обязательства перед зрителями и будет работать в соответствии с ранее утвержденными планами». И на постановки билетов не достать — зрители пытаются надышаться напоследок, посмотреть знаменитые спектакли Покровского. Ведь, как заметила в публикации в «Новой газете» Мария Бабалова, в 1972 году Камерный театр создавался в знаменитом подвале на Соколе как раз в пику Большому театру, где его основателю не давали ставить редкие и прежде всего современные произведения. Но, как известно, перед смертью не надышишься.

//Хайтек

Москва презентует цифровую экосистему для бизнеса на форуме в Сочи

Москва презентует цифровую экосистему для бизнеса на форуме в Сочи

Правительство Москвы представит крупные инфраструктурные и цифровые проекты города в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

//Криминал

В Поволжье следователи избили посетителя караоке: плохая песня

В Поволжье следователи избили посетителя караоке: плохая песня

В Саратовской области сотрудник СК вместе с товарищами избил посетителя караоке-бара за музыкальный вкус. Конфликт интересов возник, когда еще один посетитель попросил поставить мелодию.

//Криминал

Мужчина убил беременную любовницу, чтобы жена не узнала

Мужчина убил беременную любовницу, чтобы жена не узнала

О пропаже женщины, которая была на 24-й неделе беременности, стало известно в начале декабря прошлого года. Почти через два месяца ее тело нашли в лесу у села Фёдоровка Калининского района Уфы.

//Здоровье

В Китае создали новых нанороботов, уничтожающих рак

В Китае создали новых нанороботов, уничтожающих рак

Ученые из Китая и США вместе разработали наноботов из нитей ДНК, которые помогают бороться с раковой опухолью. Специалисты создали нанороботов из нитей ДНК, способных распознавать раковые клетки.

//Экономика

Пенсионный фонд доложил, на сколько за год обогатил россиян

Пенсионный фонд доложил, на сколько за год обогатил россиян

Пенсионный фонда России (ПФР) получил 5,14 млрд рублей дохода от временного размещения средств на депозитах в банках, об этом говорится в сообщении фонда на официальном сайте.

//Общество

Шкуматов поддержал идею карать автолихачей дорогой страховкой

Шкуматов поддержал идею карать автолихачей дорогой страховкой

На днях Минфин РФ предложил повысить коэффициент полиса ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Проект предполагает двойное наказание для нарушителя: сначала он должен платить штраф, а затем и получает повышенный коэффициент ОСАГО.

//Общество

Для тех, кто отчаялся встретить свою любовь, работают православные клубы

Для тех, кто отчаялся встретить свою любовь, работают православные клубы

В День Святого Валентина все одинокие сердца хотят найти свою вторую половинку. Оказывается, в Москве действуют молодежные православные клубы знакомств, где мужчины хотят найти девственниц, а женщины рады любому знаку внимания со стороны представителей сильного пола.

//Новости Гнездо.ру

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//Здоровье

В Швеции пропагандируют половое воспитание

В Швеции пропагандируют половое воспитание

В Швеции к половому воспитанию относятся очень внимательно. В школах даже проводят «неделю любви» как раз в районе 14-го февраля на уроках биологии, географии, истории и других.

//Наука

Старшеклассники открыли новый остров в Арктике

Старшеклассники открыли новый остров в Арктике

Арктика не перестает устанавливать антирекорд по темпам потери ледяного покрова. Одаренным школьникам из России Валерии Саенко и Артему Макаренко удалось обнаружить новый остров, возникший в результате таяния ледника.

//Политика

Рогозин придумал еще несколько расшифровок аббревиатуры НАТО

Рогозин придумал еще несколько расшифровок аббревиатуры НАТО

Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, намекнувшего странам Европы на необходимость раскошелиться на оборонные расходы вслед за расширением военного присутствия США в регионе.

//Общество

МИД готов отдать Курилы японцам?

МИД готов отдать Курилы японцам?

Непростой выбор: отдать японцам Курилы или забрать у них остров Хоккайдо. Что по этому поводу думают в МИДе? Об этом главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказывает сенатор, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ Штыров В.А.

//Наука

Обнародован сценарий климатической катастрофы на Земле в конце текущего столетия

Обнародован сценарий климатической катастрофы на Земле в конце текущего столетия

Землю в конце текущего века ожидает глобальный потоп, заявили ученые из США. По мнению их российских коллег, дела обстоят еще хуже – жителям планеты грозят не только наводнения, но и землетрясения.

//Политика

Украинская армия будет лучше видеть по ночам благодаря Америке

Украинская армия будет лучше видеть по ночам благодаря Америке

Стоимость нового оборудования, которое поставило США вооруженным силам Украины, составляет 45 миллионов долларов. Приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов ВС Украины.

//Общество

Главное, сердцем не стареть!

Главное, сердцем не стареть!

Справедливый вопрос, а что делают городские власти, чтобы пожилые москвичи после выхода на пенсию продолжали вести активную и здоровую жизнь, чтобы преклонный возраст было в радость, а не тягость?

//Общество

Закон о пожизненном заключении для обвиняемых в преступлениях против детей

Закон о пожизненном заключении для обвиняемых в преступлениях против детей

Законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов и отмену срок давности для преступленй против детей, подготовила группа депутатов. Документ внесли на рассмотрение Госдумы 14 февраля.

//Общество

Власти Крыма не рекомендуют школам праздновать День всех влюбленных

Власти Крыма не рекомендуют школам праздновать День всех влюбленных

Министерство образования, науки и молодежи Крыма не рекомендует отмечать в образовательных учреждениях региона международный праздник всех влюбленных День святого Валентина.

//В мире

В Германии набирает популярность женское движение против мигрантов

В Германии набирает популярность женское движение против мигрантов

Немецкие девушки записали видеоролик против насилия со стороны мигрантов, которых в Европе становится слишком много. Более того, активисты создали целое движение, акцентирующее внимание общества на поведении приезжих по отношению к женщинам.

//Шоу-бизнес

Про самого безжалостного маньяка в истории России снимут телесериал

Про самого безжалостного маньяка в истории России снимут телесериал

Российская телеиндустрия заинтересовалась маньяками. История самого жестокого серийного убийцы Михаила Попкова, на счету которого 84 жертвы, станет основой для нового сериала.

//Общество

Украинке с инсультом поляк вызвал полицейских вместо врачей

Украинке с инсультом поляк вызвал полицейских вместо врачей

Инцидент произошел в польском городе Сьрода-Велькопольска. Украинка-гастарбайтер трудилась на упаковке овощей, и в рабочее время у нее случился инсульт. Работодатель отвез ее на остановку и вызвал полицию.

//Общество

Пенсионера из Магадана могут посадить в тюрьму за наличие собственного мнения

Пенсионера из Магадана могут посадить в тюрьму за наличие собственного мнения

На пожилого мужчину, который всего лишь комментировал события Великой Отечественной войны в соцсети, завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». И даже забрали орудие преступления – компьютер.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала своих самых любимых мужчин

Яна Рудковская показала своих самых любимых мужчин

Продюсер Яна Рудковская в День святого Валентина поздравила всех влюбленных с праздником: "Happy Valentine’s day. С праздником всех влюблённых, любите и берегите друг друга".

//В мире

День влюбленных в Гоа русские отмечают фривольными вечеринками

День влюбленных в Гоа русские отмечают фривольными вечеринками

Русским все равно, что именно праздновать – лишь бы был повод. И даже на отдыхе заграницей мы впереди планеты всей. Эротические парады, тантрический секс, вечеринки в честь возлюбленного – 14 февраля в Индии жарко.

//Шоу-бизнес

Поклонники не узнают постаревшего гардемарина Харатьяна

Поклонники не узнают постаревшего гардемарина Харатьяна

Поклонники не узнают 58 летнего гардемарина. Известный актер российского театра и кино Дмитрий Харатьян сильно постарел. По словам многих его поклонников, артист изменился до неузнаваемости.

//Авторы АН

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//Новости Гнездо.ру

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