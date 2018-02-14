Вип-персоны выступят на благотворительном вечере «Добрые сердца»

V Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца» в поддержку тяжелобольных детей пройдет 16 февраля в отеле Radisson blu. Ключевой частью мероприятия станет концерт с участием южноуральских политиков и бизнесменов. Организаторы, фонд «Родная», уже анонсировал четыре концертных номера.

Член Совета ЧРООО «Опора России», член Общественной палаты города Челябинска, председатель совета директоров группы компаний «Компаньон» Арсен Унанян с женой Владой Валге покажут шоу барабанов. Директор сети стоматологических клиник «ВитаСмайл» Нажия Хасанова вместе с семьей исполнит песню «Жить». Генеральный директор «Ауди-центр Челябинск» Мария Крутасова вместе с сыном покажет номер с мыльными пузырями. Генеральный директор ООО «Ключевой Источник» Лариса Гусак и директор многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды» Инга Мицукова исполнят грузинский танец.

Генеральный спонсор мероприятия – отель Radisson blu. Официальный спонсор – сеть стоматологических клиник «ВитаСмайл». Партнеры: сеть медицинских центров косметологии «Jeternel», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и компания «Окна Оптима». Beauty-партнеры – дом моды «Фортуна», школа танцев «Вероника» и салон красоты «Апрель». Типография проекта – Челябинский Дом печати.

Помимо концертных номеров, гости вечера получат шанс принять участие в благотворительной лотерее, а также розыгрыше лотов. В частности, актер Сергей Пускепалис (известнее по фильмам «Ледокол», «Битва за Севастополь», «Как я провел этим летом») передал для «Добрых сердец» барометр с автографом, а известный врач Андрей Продеус прислал для аукциона свою книгу «Доктор прописал любовь».

Добавим, на прошлом благотворительном вечере «Добрые сердца» в помощь тяжелобольным детям было собрано 727800 рублей. Благодаря этой сумме в течение года фонд «Родная» оказал помощь 29-ти семьям. Прием пожертвований в помощь тяжелобольным малышам ведется на короткий номер 7522. В СМС-сообщении нужно указать слово Родная и через пробел сумму перечисления, например «Родная 100». Акцию поддерживают абоненты МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ2 и Yota.

Желающие приобрести благотворительный билет на вечер «Добрые сердца» могут это сделать по телефону 8-800-300-7474, стоимость от 5000 рублей. Информационный партнёр вечера – медиахолдинг «Гранада Пресс»