Закон о пожизненном заключении для обвиняемых в преступлениях против детей

Законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов, подготовила группа депутатов. Документ внесли на рассмотрение Госдумы 14 февраля.

Как сообщает один из авторов документа Ирина Яровая: «Предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья». Также в законе должны быть приостановлены сроки давности по преступлениям, связанным с сексуальным насилием над детьми, поскольку информация о преступлении всплывает значительно позже по причине «психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия».

Кроме того, документ предусматривает ответственность за сокрытие информации о преступлении, укрывательство преступника и принуждение ребенка к действиям сексуального характера через интернет и распространение онлайн порнографии.

И устанавливает новое отягчающее обстоятельство - наличие у преступника обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей. Эта норма касается не только опекунов и родителей, но и педагогов, педиатров и других граждан, чья работа подразумевает постоянное взаимодействие с малолетними, сообщает kp.ru