Неиспользованную стоимость фитнес-абонементов можно вернуть

Увлечённые своим здоровьем и физическим развитием посетители фитнес-залов, всопринимают как должное, что если они не использовали полностью абонемент по каким-то причинам, то он пропадает. На самом деле это не так.



Как сообщает портал "Пенза-Пост", на днях Пензенский районный суд рассматривал дело гражданки, которая купила годовой абонемент, по которому она могла круглосуточно посещать тренажерный зал, групповые программы и многое другое. Стоил такой абонемент 20 тысяч рублей.



Однако, женщина сменила место жительства и не могла пользоваться залом. Обратившись к администрации фитнес-зала, она попросила вернуть неиспользованные от абонемента деньги, тот отказался. Суд принял её сторону и обязал, в конечном итоге, заплатить ей уже 73 тысячи рублей.



