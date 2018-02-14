//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Неиспользованную стоимость фитнес-абонементов можно вернуть

14 февраля 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Неиспользованную стоимость фитнес-абонементов можно вернуть
globallookpress.com

Увлечённые своим здоровьем и физическим развитием посетители фитнес-залов, всопринимают как должное, что если они не использовали полностью абонемент по каким-то причинам, то он пропадает. На самом деле это не так.

Как сообщает портал "Пенза-Пост", на днях Пензенский районный суд рассматривал дело гражданки, которая купила годовой абонемент, по которому она могла круглосуточно посещать тренажерный зал, групповые программы и многое другое. Стоил такой абонемент 20 тысяч рублей.

Однако, женщина сменила место жительства и не могла пользоваться залом. Обратившись к администрации фитнес-зала, она попросила вернуть неиспользованные от абонемента деньги, тот отказался. Суд принял её сторону и обязал, в конечном итоге, заплатить ей уже 73 тысячи рублей.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

КШ

Андрей Разин против Владимира Мединского

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Волкер назвал условия наступления мира на востоке Украины

Волкер назвал условия наступления мира на востоке Украины

Наступление мира на востоке Украины зависит от воли Москвы. Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter высказал Курт Волкер, спецпредставитель Государственного департамента США.

//В мире

Песков рассказал подробности разговора Путина и Порошенко

Песков рассказал подробности разговора Путина и Порошенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским президентом Петром Порошенко, который состоялся по инициативе Киева.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В ЛНР сообщили о минировании украинцами границы с Россией

В ЛНР сообщили о минировании украинцами границы с Россией

Украинские военнослужащие минируют границу с Российской Федерацией. Один из силовиков, задействованных в данной операции, погиб, сообщили представителям прессы власти Луганской народной республики.

//Общество

Власти разрешили дачникам бесплатно пользоваться подземной водой

Власти разрешили дачникам бесплатно пользоваться подземной водой

Некоммерческие объединения дачников освободят от пошлины при получении лицензии на пользование подземными водами. Соответствующий закон принят Государственной думой в третьем чтении.

//Новости ADWILE

//Общество

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России. На первом месте в рейтинге указаны Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Последние строки заняли Ингушетия и Тыва.

//Общество

Как можно разбогатеть, купив себе космическую недвижимость на Луне

Как можно разбогатеть, купив себе космическую недвижимость на Луне

Продажа недвижимости на Луне и других планет солнечной системы - самая громкая афера века, но она продолжает набирать обороты. Уже сейчас территории на Луне, Марсе, Меркурии и Венере купили более 5 миллионов землян.

//Шоу-бизнес

Новый клип Бузовой в Сети назвали дешевым, скучным, пустым и вообще "ни о чем"

Новый клип Бузовой в Сети назвали дешевым, скучным, пустым и вообще "ни о чем"

Новый клип Ольги Бузовой на песню Wi-Fi поклонники назвали пустым, бессмысленным и скучным. И даже участие в съемках самого красивого преступника Джереми Микса не спасло унылое видео.

//Здоровье

Учёные придумали, как уничтожить вирус гриппа в помещении

Учёные придумали, как уничтожить вирус гриппа в помещении

Больницы и лаборатории часто используют ультрафиолетовый свет для уничтожения микробов, но у этого метода есть один недостаток – ультрафиолет может нанести вред человеку.

//Новости партнеров

//Общество

Реквием по Камерному театру

Реквием по Камерному театру

Наша с вами, дорогие зрители, культура в 2018 году понесёт очередную большую утрату. Тьфу-тьфу, пока все живы-здоровы, только и это уже не повод для радости. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский вынес решение о том, что текущий, 47-й сезон в истории Камерного музыкального театра (КМТ) имени Б. А. Покровского станет последним. Театр сливают. Это не сленг, простите. Камерный театр сливают с Большим. Не хочется использовать некорректные образы, но, когда река впадает в океан, она перестаёт существовать. Эта аналогия приведена не для того, чтобы умалить значение Камерного театра, совсем наоборот — с целью подчеркнуть его уникальность. Он абсолютно неповторим — как и любой театр, по сути. Независимо от величины труппы, размера и количества площадок, театр уникален как явление культуры. Труппа, постановки, режиссёрские решения — все эти наработки очень быстро уйдут в область истории, забудутся и размоются после слияния. Сомнений нет — Большой проглотит всё и всех. Артистов и музыкантов Камерного театра ждёт переаттестация, и понятно, что пройдут её не все. Как уже была упразднена должность главного дирижера, которую занимал Владимир Агронский. Как в феврале 2017 года был уволен главный режиссёр Михаил Кисляров, занимавший этот пост с 2010 года, а до того с 1989 по 2007 гг. бывший режиссером-постановщиком Камерного под художественным руководством его основателя Б. А. Покровского. Будто бы в издёвку мастеру, поставившему шедеврального «Холстомера» В. Кобекина, «Альтиста Данилова» А. Чайковского, «Четыре самодура» Вольфа-Феррари, «Контракт для Пульчинеллы с оркестром, или Посторонним вход разрешен» по произведениям Перголези и Стравинского, «Идоменея» Моцарта в редакции Штрауса, «Мавру» Стравинского и «Леонору» Бетховена, предложили занять при театре должность... реквизитора! Потеря творцов означает конец театра, который славился тем, что ставил редкие оперы, которые нигде, кроме как в Камерном, послушать не удавалось. А теперь и не удастся. Конечно, всё то, что происходит в театральной жизни, — это продолжение и отражение общих тенденций, которые становятся всё более заметными в нашем многострадальном обществе. Вместо знаменитого принципа «пусть расцветают сто цветов», который, по сути, и вывел в итоге Китай в лидеры сегодняшнего мира, у нас всё происходит с точностью до наоборот: назад, в Советский Союз, где мог существовать только один банк, одна почтовая служба, одна партия и один авиаперевозчик. Даже не о конкуренции идёт речь, хотя монополизация вредит всем без исключения — и потребителям, которым при отсутствии выбора продают продукты низкого качества по неадекватным ценам, и производителям, которые навсегда отстают от мировых лидеров в своей области ради сиюминутной выгоды. В искусстве не может быть соревнования, бесценно каждое его проявление. Нельзя сравнивать арбуз и свиной хрящик, нельзя впрягать в одну телегу коня и трепетную лань. Большой — это «блокбастеры», это ВИП-театр для богатых, он не про искусство, а про пафос. И ведь даже с точки зрения логики четвертая площадка Большому без надобности: на оперные постановки билеты хорошо продаются, только если они идут на Исторической сцене — Новая далеко не так популярна, а Бетховенский зал и вовсе открывают для зрителей по большим праздникам. Однако это не помешало директору Большого Владимиру Урину потребовать в собственность и здание Камерного театра. Этот Робин-Бобин-Барабек запросто проглотит не только «сорок человек», но и «Славянский базар» целиком. Его аппетиты превосходят самые смелые ожидания: он, похоже, жаждет основать свою небольшую театральную монополию и руководить ею. Ну, а почему, скажем, Газпрому можно, а ему нельзя?! Напомним, Урин был назначен директором Большого театра в 2013 году на пять лет, но ещё до истечения этого срока, в феврале 2017 года, президент Владимир Путин одобрил продление его контракта еще на пять лет. А ровно год спустя министр культуры Владимир Мединский сделал Урину ещё один подарок — Камерный театр. Видимо, это за сговорчивость, проявленную директором в деле «Нуреева». После срыва премьеры балета в постановке Кирилла Серебренникова летом прошлого года генеральный директор Большого театра, кстати, признался, что «репутационные потери есть». Однако этот факт, который для любого другого театра стал бы убийственным, Большой просто не волнует: «Финансовых потерь абсолютно нет, спектакль, на который потрачены государственные деньги, состоится в мае», — заявил тогда Урин. И несмотря на то, что балет всё же был показан — не в мае, в декабре, теперь в афише Большого вы его не найдёте. А зачем? Опальный режиссёр по-прежнему под арестом, так что дешевле снять с репертуара популярный спектакль, чем рисковать тем, что на следующее представление в майках с надписью «Свободу режиссёру» придут не только артисты, но и зрители. А это уже дело политическое — в кого метят-то, да ещё и накануне выборов! Кроме того, любопытно узнать: если финансово Большой театр совершенно не зависит от сборов, то почему же билеты в него стоят, как крыло от самолёта? Тот же Владимир Урин, оправдываясь за другой скандал, когда администрация Большого театра не пустила на балет «Лебединое озеро» несколько семей с детьми младше 12 лет, напомнил, что билеты на спектакль стоят до 15 тысяч рублей, и «люди, купившие их за такие деньги, вправе смотреть спектакль так, чтобы никто им не мешал». Это, если вы забыли, выше средних зарплат учителей по многим регионам России. А пока, согласно постановлению, до конца текущего сезона, то есть до июля 2018 года, труппа Камерного театра «продолжит выполнять свои обязательства перед зрителями и будет работать в соответствии с ранее утвержденными планами». И на постановки билетов не достать — зрители пытаются надышаться напоследок, посмотреть знаменитые спектакли Покровского. Ведь, как заметила в публикации в «Новой газете» Мария Бабалова, в 1972 году Камерный театр создавался в знаменитом подвале на Соколе как раз в пику Большому театру, где его основателю не давали ставить редкие и прежде всего современные произведения. Но, как известно, перед смертью не надышишься.

//Хайтек

Москва презентует цифровую экосистему для бизнеса на форуме в Сочи

Москва презентует цифровую экосистему для бизнеса на форуме в Сочи

Правительство Москвы представит крупные инфраструктурные и цифровые проекты города в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

//Криминал

В Поволжье следователи избили посетителя караоке: плохая песня

В Поволжье следователи избили посетителя караоке: плохая песня

В Саратовской области сотрудник СК вместе с товарищами избил посетителя караоке-бара за музыкальный вкус. Конфликт интересов возник, когда еще один посетитель попросил поставить мелодию.

//Криминал

Мужчина убил беременную любовницу, чтобы жена не узнала

Мужчина убил беременную любовницу, чтобы жена не узнала

О пропаже женщины, которая была на 24-й неделе беременности, стало известно в начале декабря прошлого года. Почти через два месяца ее тело нашли в лесу у села Фёдоровка Калининского района Уфы.

//Здоровье

В Китае создали новых нанороботов, уничтожающих рак

В Китае создали новых нанороботов, уничтожающих рак

Ученые из Китая и США вместе разработали наноботов из нитей ДНК, которые помогают бороться с раковой опухолью. Специалисты создали нанороботов из нитей ДНК, способных распознавать раковые клетки.

//Экономика

Пенсионный фонд доложил, на сколько за год обогатил россиян

Пенсионный фонд доложил, на сколько за год обогатил россиян

Пенсионный фонда России (ПФР) получил 5,14 млрд рублей дохода от временного размещения средств на депозитах в банках, об этом говорится в сообщении фонда на официальном сайте.

//Общество

Шкуматов поддержал идею карать автолихачей дорогой страховкой

Шкуматов поддержал идею карать автолихачей дорогой страховкой

На днях Минфин РФ предложил повысить коэффициент полиса ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Проект предполагает двойное наказание для нарушителя: сначала он должен платить штраф, а затем и получает повышенный коэффициент ОСАГО.

//Общество

Для тех, кто отчаялся встретить свою любовь, работают православные клубы

Для тех, кто отчаялся встретить свою любовь, работают православные клубы

В День Святого Валентина все одинокие сердца хотят найти свою вторую половинку. Оказывается, в Москве действуют молодежные православные клубы знакомств, где мужчины хотят найти девственниц, а женщины рады любому знаку внимания со стороны представителей сильного пола.

//Здоровье

В Швеции пропагандируют половое воспитание

В Швеции пропагандируют половое воспитание

В Швеции к половому воспитанию относятся очень внимательно. В школах даже проводят «неделю любви» как раз в районе 14-го февраля на уроках биологии, географии, истории и других.

//Наука

Старшеклассники открыли новый остров в Арктике

Старшеклассники открыли новый остров в Арктике

Арктика не перестает устанавливать антирекорд по темпам потери ледяного покрова. Одаренным школьникам из России Валерии Саенко и Артему Макаренко удалось обнаружить новый остров, возникший в результате таяния ледника.

//Политика

Рогозин придумал еще несколько расшифровок аббревиатуры НАТО

Рогозин придумал еще несколько расшифровок аббревиатуры НАТО

Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, намекнувшего странам Европы на необходимость раскошелиться на оборонные расходы вслед за расширением военного присутствия США в регионе.

//Общество

МИД готов отдать Курилы японцам?

МИД готов отдать Курилы японцам?

Непростой выбор: отдать японцам Курилы или забрать у них остров Хоккайдо. Что по этому поводу думают в МИДе? Об этом главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказывает сенатор, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ Штыров В.А.

//Наука

Обнародован сценарий климатической катастрофы на Земле в конце текущего столетия

Обнародован сценарий климатической катастрофы на Земле в конце текущего столетия

Землю в конце текущего века ожидает глобальный потоп, заявили ученые из США. По мнению их российских коллег, дела обстоят еще хуже – жителям планеты грозят не только наводнения, но и землетрясения.

//Политика

Украинская армия будет лучше видеть по ночам благодаря Америке

Украинская армия будет лучше видеть по ночам благодаря Америке

Стоимость нового оборудования, которое поставило США вооруженным силам Украины, составляет 45 миллионов долларов. Приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов ВС Украины.

//Общество

Главное, сердцем не стареть!

Главное, сердцем не стареть!

Справедливый вопрос, а что делают городские власти, чтобы пожилые москвичи после выхода на пенсию продолжали вести активную и здоровую жизнь, чтобы преклонный возраст было в радость, а не тягость?

//Общество

Закон о пожизненном заключении для обвиняемых в преступлениях против детей

Закон о пожизненном заключении для обвиняемых в преступлениях против детей

Законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов и отмену срок давности для преступленй против детей, подготовила группа депутатов. Документ внесли на рассмотрение Госдумы 14 февраля.

//Общество

Власти Крыма не рекомендуют школам праздновать День всех влюбленных

Власти Крыма не рекомендуют школам праздновать День всех влюбленных

Министерство образования, науки и молодежи Крыма не рекомендует отмечать в образовательных учреждениях региона международный праздник всех влюбленных День святого Валентина.

//В мире

В Германии набирает популярность женское движение против мигрантов

В Германии набирает популярность женское движение против мигрантов

Немецкие девушки записали видеоролик против насилия со стороны мигрантов, которых в Европе становится слишком много. Более того, активисты создали целое движение, акцентирующее внимание общества на поведении приезжих по отношению к женщинам.

//Шоу-бизнес

Про самого безжалостного маньяка в истории России снимут телесериал

Про самого безжалостного маньяка в истории России снимут телесериал

Российская телеиндустрия заинтересовалась маньяками. История самого жестокого серийного убийцы Михаила Попкова, на счету которого 84 жертвы, станет основой для нового сериала.

//Общество

Украинке с инсультом поляк вызвал полицейских вместо врачей

Украинке с инсультом поляк вызвал полицейских вместо врачей

Инцидент произошел в польском городе Сьрода-Велькопольска. Украинка-гастарбайтер трудилась на упаковке овощей, и в рабочее время у нее случился инсульт. Работодатель отвез ее на остановку и вызвал полицию.

//Общество

Пенсионера из Магадана могут посадить в тюрьму за наличие собственного мнения

Пенсионера из Магадана могут посадить в тюрьму за наличие собственного мнения

На пожилого мужчину, который всего лишь комментировал события Великой Отечественной войны в соцсети, завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». И даже забрали орудие преступления – компьютер.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала своих самых любимых мужчин

Яна Рудковская показала своих самых любимых мужчин

Продюсер Яна Рудковская в День святого Валентина поздравила всех влюбленных с праздником: "Happy Valentine’s day. С праздником всех влюблённых, любите и берегите друг друга".

//В мире

День влюбленных в Гоа русские отмечают фривольными вечеринками

День влюбленных в Гоа русские отмечают фривольными вечеринками

Русским все равно, что именно праздновать – лишь бы был повод. И даже на отдыхе заграницей мы впереди планеты всей. Эротические парады, тантрический секс, вечеринки в честь возлюбленного – 14 февраля в Индии жарко.

//Шоу-бизнес

Поклонники не узнают постаревшего гардемарина Харатьяна

Поклонники не узнают постаревшего гардемарина Харатьяна

Поклонники не узнают 58 летнего гардемарина. Известный актер российского театра и кино Дмитрий Харатьян сильно постарел. По словам многих его поклонников, артист изменился до неузнаваемости.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Волкер назвал условия наступления мира на востоке Украины

Волкер назвал условия наступления мира на востоке Украины

Наступление мира на востоке Украины зависит от воли Москвы. Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter высказал Курт Волкер, спецпредставитель Государственного департамента США.

//В мире

Песков рассказал подробности разговора Путина и Порошенко

Песков рассказал подробности разговора Путина и Порошенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским президентом Петром Порошенко, который состоялся по инициативе Киева.

//В мире

В ЛНР сообщили о минировании украинцами границы с Россией

В ЛНР сообщили о минировании украинцами границы с Россией

Украинские военнослужащие минируют границу с Российской Федерацией. Один из силовиков, задействованных в данной операции, погиб, сообщили представителям прессы власти Луганской народной республики.

//Общество

Власти разрешили дачникам бесплатно пользоваться подземной водой

Власти разрешили дачникам бесплатно пользоваться подземной водой

Некоммерческие объединения дачников освободят от пошлины при получении лицензии на пользование подземными водами. Соответствующий закон принят Государственной думой в третьем чтении.

//Общество

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России. На первом месте в рейтинге указаны Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Последние строки заняли Ингушетия и Тыва.

//Общество

Как можно разбогатеть, купив себе космическую недвижимость на Луне

Как можно разбогатеть, купив себе космическую недвижимость на Луне

Продажа недвижимости на Луне и других планет солнечной системы - самая громкая афера века, но она продолжает набирать обороты. Уже сейчас территории на Луне, Марсе, Меркурии и Венере купили более 5 миллионов землян.

//Шоу-бизнес

Новый клип Бузовой в Сети назвали дешевым, скучным, пустым и вообще "ни о чем"

Новый клип Бузовой в Сети назвали дешевым, скучным, пустым и вообще "ни о чем"

Новый клип Ольги Бузовой на песню Wi-Fi поклонники назвали пустым, бессмысленным и скучным. И даже участие в съемках самого красивого преступника Джереми Микса не спасло унылое видео.

//Здоровье

Учёные придумали, как уничтожить вирус гриппа в помещении

Учёные придумали, как уничтожить вирус гриппа в помещении

Больницы и лаборатории часто используют ультрафиолетовый свет для уничтожения микробов, но у этого метода есть один недостаток – ультрафиолет может нанести вред человеку.

//Общество

Реквием по Камерному театру

Реквием по Камерному театру

Наша с вами, дорогие зрители, культура в 2018 году понесёт очередную большую утрату. Тьфу-тьфу, пока все живы-здоровы, только и это уже не повод для радости. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский вынес решение о том, что текущий, 47-й сезон в истории Камерного музыкального театра (КМТ) имени Б. А. Покровского станет последним. Театр сливают. Это не сленг, простите. Камерный театр сливают с Большим. Не хочется использовать некорректные образы, но, когда река впадает в океан, она перестаёт существовать. Эта аналогия приведена не для того, чтобы умалить значение Камерного театра, совсем наоборот — с целью подчеркнуть его уникальность. Он абсолютно неповторим — как и любой театр, по сути. Независимо от величины труппы, размера и количества площадок, театр уникален как явление культуры. Труппа, постановки, режиссёрские решения — все эти наработки очень быстро уйдут в область истории, забудутся и размоются после слияния. Сомнений нет — Большой проглотит всё и всех. Артистов и музыкантов Камерного театра ждёт переаттестация, и понятно, что пройдут её не все. Как уже была упразднена должность главного дирижера, которую занимал Владимир Агронский. Как в феврале 2017 года был уволен главный режиссёр Михаил Кисляров, занимавший этот пост с 2010 года, а до того с 1989 по 2007 гг. бывший режиссером-постановщиком Камерного под художественным руководством его основателя Б. А. Покровского. Будто бы в издёвку мастеру, поставившему шедеврального «Холстомера» В. Кобекина, «Альтиста Данилова» А. Чайковского, «Четыре самодура» Вольфа-Феррари, «Контракт для Пульчинеллы с оркестром, или Посторонним вход разрешен» по произведениям Перголези и Стравинского, «Идоменея» Моцарта в редакции Штрауса, «Мавру» Стравинского и «Леонору» Бетховена, предложили занять при театре должность... реквизитора! Потеря творцов означает конец театра, который славился тем, что ставил редкие оперы, которые нигде, кроме как в Камерном, послушать не удавалось. А теперь и не удастся. Конечно, всё то, что происходит в театральной жизни, — это продолжение и отражение общих тенденций, которые становятся всё более заметными в нашем многострадальном обществе. Вместо знаменитого принципа «пусть расцветают сто цветов», который, по сути, и вывел в итоге Китай в лидеры сегодняшнего мира, у нас всё происходит с точностью до наоборот: назад, в Советский Союз, где мог существовать только один банк, одна почтовая служба, одна партия и один авиаперевозчик. Даже не о конкуренции идёт речь, хотя монополизация вредит всем без исключения — и потребителям, которым при отсутствии выбора продают продукты низкого качества по неадекватным ценам, и производителям, которые навсегда отстают от мировых лидеров в своей области ради сиюминутной выгоды. В искусстве не может быть соревнования, бесценно каждое его проявление. Нельзя сравнивать арбуз и свиной хрящик, нельзя впрягать в одну телегу коня и трепетную лань. Большой — это «блокбастеры», это ВИП-театр для богатых, он не про искусство, а про пафос. И ведь даже с точки зрения логики четвертая площадка Большому без надобности: на оперные постановки билеты хорошо продаются, только если они идут на Исторической сцене — Новая далеко не так популярна, а Бетховенский зал и вовсе открывают для зрителей по большим праздникам. Однако это не помешало директору Большого Владимиру Урину потребовать в собственность и здание Камерного театра. Этот Робин-Бобин-Барабек запросто проглотит не только «сорок человек», но и «Славянский базар» целиком. Его аппетиты превосходят самые смелые ожидания: он, похоже, жаждет основать свою небольшую театральную монополию и руководить ею. Ну, а почему, скажем, Газпрому можно, а ему нельзя?! Напомним, Урин был назначен директором Большого театра в 2013 году на пять лет, но ещё до истечения этого срока, в феврале 2017 года, президент Владимир Путин одобрил продление его контракта еще на пять лет. А ровно год спустя министр культуры Владимир Мединский сделал Урину ещё один подарок — Камерный театр. Видимо, это за сговорчивость, проявленную директором в деле «Нуреева». После срыва премьеры балета в постановке Кирилла Серебренникова летом прошлого года генеральный директор Большого театра, кстати, признался, что «репутационные потери есть». Однако этот факт, который для любого другого театра стал бы убийственным, Большой просто не волнует: «Финансовых потерь абсолютно нет, спектакль, на который потрачены государственные деньги, состоится в мае», — заявил тогда Урин. И несмотря на то, что балет всё же был показан — не в мае, в декабре, теперь в афише Большого вы его не найдёте. А зачем? Опальный режиссёр по-прежнему под арестом, так что дешевле снять с репертуара популярный спектакль, чем рисковать тем, что на следующее представление в майках с надписью «Свободу режиссёру» придут не только артисты, но и зрители. А это уже дело политическое — в кого метят-то, да ещё и накануне выборов! Кроме того, любопытно узнать: если финансово Большой театр совершенно не зависит от сборов, то почему же билеты в него стоят, как крыло от самолёта? Тот же Владимир Урин, оправдываясь за другой скандал, когда администрация Большого театра не пустила на балет «Лебединое озеро» несколько семей с детьми младше 12 лет, напомнил, что билеты на спектакль стоят до 15 тысяч рублей, и «люди, купившие их за такие деньги, вправе смотреть спектакль так, чтобы никто им не мешал». Это, если вы забыли, выше средних зарплат учителей по многим регионам России. А пока, согласно постановлению, до конца текущего сезона, то есть до июля 2018 года, труппа Камерного театра «продолжит выполнять свои обязательства перед зрителями и будет работать в соответствии с ранее утвержденными планами». И на постановки билетов не достать — зрители пытаются надышаться напоследок, посмотреть знаменитые спектакли Покровского. Ведь, как заметила в публикации в «Новой газете» Мария Бабалова, в 1972 году Камерный театр создавался в знаменитом подвале на Соколе как раз в пику Большому театру, где его основателю не давали ставить редкие и прежде всего современные произведения. Но, как известно, перед смертью не надышишься.

//Хайтек

Москва презентует цифровую экосистему для бизнеса на форуме в Сочи

Москва презентует цифровую экосистему для бизнеса на форуме в Сочи

Правительство Москвы представит крупные инфраструктурные и цифровые проекты города в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

//Криминал

В Поволжье следователи избили посетителя караоке: плохая песня

В Поволжье следователи избили посетителя караоке: плохая песня

В Саратовской области сотрудник СК вместе с товарищами избил посетителя караоке-бара за музыкальный вкус. Конфликт интересов возник, когда еще один посетитель попросил поставить мелодию.

//Криминал

Мужчина убил беременную любовницу, чтобы жена не узнала

Мужчина убил беременную любовницу, чтобы жена не узнала

О пропаже женщины, которая была на 24-й неделе беременности, стало известно в начале декабря прошлого года. Почти через два месяца ее тело нашли в лесу у села Фёдоровка Калининского района Уфы.

//Здоровье

В Китае создали новых нанороботов, уничтожающих рак

В Китае создали новых нанороботов, уничтожающих рак

Ученые из Китая и США вместе разработали наноботов из нитей ДНК, которые помогают бороться с раковой опухолью. Специалисты создали нанороботов из нитей ДНК, способных распознавать раковые клетки.

//Экономика

Пенсионный фонд доложил, на сколько за год обогатил россиян

Пенсионный фонд доложил, на сколько за год обогатил россиян

Пенсионный фонда России (ПФР) получил 5,14 млрд рублей дохода от временного размещения средств на депозитах в банках, об этом говорится в сообщении фонда на официальном сайте.

//Общество

Шкуматов поддержал идею карать автолихачей дорогой страховкой

Шкуматов поддержал идею карать автолихачей дорогой страховкой

На днях Минфин РФ предложил повысить коэффициент полиса ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Проект предполагает двойное наказание для нарушителя: сначала он должен платить штраф, а затем и получает повышенный коэффициент ОСАГО.

//Общество

Для тех, кто отчаялся встретить свою любовь, работают православные клубы

Для тех, кто отчаялся встретить свою любовь, работают православные клубы

В День Святого Валентина все одинокие сердца хотят найти свою вторую половинку. Оказывается, в Москве действуют молодежные православные клубы знакомств, где мужчины хотят найти девственниц, а женщины рады любому знаку внимания со стороны представителей сильного пола.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Здоровье

В Швеции пропагандируют половое воспитание

В Швеции пропагандируют половое воспитание

В Швеции к половому воспитанию относятся очень внимательно. В школах даже проводят «неделю любви» как раз в районе 14-го февраля на уроках биологии, географии, истории и других.

//Наука

Старшеклассники открыли новый остров в Арктике

Старшеклассники открыли новый остров в Арктике

Арктика не перестает устанавливать антирекорд по темпам потери ледяного покрова. Одаренным школьникам из России Валерии Саенко и Артему Макаренко удалось обнаружить новый остров, возникший в результате таяния ледника.

//Политика

Рогозин придумал еще несколько расшифровок аббревиатуры НАТО

Рогозин придумал еще несколько расшифровок аббревиатуры НАТО

Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, намекнувшего странам Европы на необходимость раскошелиться на оборонные расходы вслед за расширением военного присутствия США в регионе.

//Общество

МИД готов отдать Курилы японцам?

МИД готов отдать Курилы японцам?

Непростой выбор: отдать японцам Курилы или забрать у них остров Хоккайдо. Что по этому поводу думают в МИДе? Об этом главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказывает сенатор, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ Штыров В.А.

//Наука

Обнародован сценарий климатической катастрофы на Земле в конце текущего столетия

Обнародован сценарий климатической катастрофы на Земле в конце текущего столетия

Землю в конце текущего века ожидает глобальный потоп, заявили ученые из США. По мнению их российских коллег, дела обстоят еще хуже – жителям планеты грозят не только наводнения, но и землетрясения.

//Политика

Украинская армия будет лучше видеть по ночам благодаря Америке

Украинская армия будет лучше видеть по ночам благодаря Америке

Стоимость нового оборудования, которое поставило США вооруженным силам Украины, составляет 45 миллионов долларов. Приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов ВС Украины.

//Общество

Главное, сердцем не стареть!

Главное, сердцем не стареть!

Справедливый вопрос, а что делают городские власти, чтобы пожилые москвичи после выхода на пенсию продолжали вести активную и здоровую жизнь, чтобы преклонный возраст было в радость, а не тягость?

//Общество

Закон о пожизненном заключении для обвиняемых в преступлениях против детей

Закон о пожизненном заключении для обвиняемых в преступлениях против детей

Законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов и отмену срок давности для преступленй против детей, подготовила группа депутатов. Документ внесли на рассмотрение Госдумы 14 февраля.

//Общество

Власти Крыма не рекомендуют школам праздновать День всех влюбленных

Власти Крыма не рекомендуют школам праздновать День всех влюбленных

Министерство образования, науки и молодежи Крыма не рекомендует отмечать в образовательных учреждениях региона международный праздник всех влюбленных День святого Валентина.

//В мире

В Германии набирает популярность женское движение против мигрантов

В Германии набирает популярность женское движение против мигрантов

Немецкие девушки записали видеоролик против насилия со стороны мигрантов, которых в Европе становится слишком много. Более того, активисты создали целое движение, акцентирующее внимание общества на поведении приезжих по отношению к женщинам.

//Шоу-бизнес

Про самого безжалостного маньяка в истории России снимут телесериал

Про самого безжалостного маньяка в истории России снимут телесериал

Российская телеиндустрия заинтересовалась маньяками. История самого жестокого серийного убийцы Михаила Попкова, на счету которого 84 жертвы, станет основой для нового сериала.

//Общество

Украинке с инсультом поляк вызвал полицейских вместо врачей

Украинке с инсультом поляк вызвал полицейских вместо врачей

Инцидент произошел в польском городе Сьрода-Велькопольска. Украинка-гастарбайтер трудилась на упаковке овощей, и в рабочее время у нее случился инсульт. Работодатель отвез ее на остановку и вызвал полицию.

//Общество

Пенсионера из Магадана могут посадить в тюрьму за наличие собственного мнения

Пенсионера из Магадана могут посадить в тюрьму за наличие собственного мнения

На пожилого мужчину, который всего лишь комментировал события Великой Отечественной войны в соцсети, завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». И даже забрали орудие преступления – компьютер.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала своих самых любимых мужчин

Яна Рудковская показала своих самых любимых мужчин

Продюсер Яна Рудковская в День святого Валентина поздравила всех влюбленных с праздником: "Happy Valentine’s day. С праздником всех влюблённых, любите и берегите друг друга".

//В мире

День влюбленных в Гоа русские отмечают фривольными вечеринками

День влюбленных в Гоа русские отмечают фривольными вечеринками

Русским все равно, что именно праздновать – лишь бы был повод. И даже на отдыхе заграницей мы впереди планеты всей. Эротические парады, тантрический секс, вечеринки в честь возлюбленного – 14 февраля в Индии жарко.

//Шоу-бизнес

Поклонники не узнают постаревшего гардемарина Харатьяна

Поклонники не узнают постаревшего гардемарина Харатьяна

Поклонники не узнают 58 летнего гардемарина. Известный актер российского театра и кино Дмитрий Харатьян сильно постарел. По словам многих его поклонников, артист изменился до неузнаваемости.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры