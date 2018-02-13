Минтранс РФ начал разработку законопроекта о беспилотниках

Министерство транспорта РФ начало разработку законопроекта о беспилотниках. За несанкционированные полеты в воздушном пространстве, использование которого ограничено или запрещено, беспилотник может быть принужден к посадке, поврежден или уничтожен.

Находящийся в разработке законопроект предусматривает, во-первых, конкретизацию понятий «использование воздушного пространства» и «аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов». Согласно материалам проекта, полномочия по контролю за соблюдением федеральных правил использования воздушного пространства и выявлению БПЛА-нарушителей получат органы внутренних дел и войска национальной гвардии. И, самое главное, законопроект обозначает меры противодействия вплоть до уничтожения беспилотника, совершающего несанкционированный полет.