В день святого Валентина подруги получают подарки в 3,5 раза чаще, чем жены

Сервис Google рассказал, как пользователи выбирают подарки. Поисковые запросы ко дню святого Валентина проанализировали эксперты. В целом больше всего запросов про подарки фиксируется перед Новым годом и в феврале-марте. Занимательно, но подарок девушкам ищут в 3,5 раза чаще, чем жёнам, а парням — в 1,7 раза чаще, чем мужьям.

Также выяснилось, что прекрасная половина человечества активнее ищет и покупает подарки в сети, те есть заранее готовится к празднику, а мужчины более склонны принимать спонтанные решения или брать в подарок что под руку подвернется. Если перед 8 марта все мужское население скупает букеты цветов, то на День всех влюбленных подарки дарят в основном символичные, и преобладают в запросах украшения. Самым популярным запросом становятся часы - приблизительно 40%, браслеты – около 20% и кольца чуть более 10%.

Чаще всего влюблённые дарят друг другу розы и пионы.