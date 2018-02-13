Школьники из Подмосковья открыли новый остров

Школьники из Подмосковья Артем Макаренко и Валерия Саенко, участники молодежной межрегиональной проектной группы, обнаружили новый остров, образовавшийся в результате таяния ледников у архипелага Новая Земля.

Первое сообщение об открытии прозвучало 31 января на XII-х Всероссийских юношеских чтениях им. С. П. Королева в Самаре.

Изучая состояние ледников Арктики, школьники анализировали снимки с российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и европейских спутников. По данным мониторинга, остров образовался в декабре 2017 года в результате таяния фронтальной части ледника Вилькицкий и разрушения ледяной перемычки, которая соединяла ледник с островом. Размеры нового острова 410х780 метров, площадь – 0,19 кв. км. Документы о регистрации нового географического объекта уже направлены в Русское географическое общество.

Ранее в 2016 году участники профильной космической смены в МДЦ «Артек» обнаружили новый остров в заливе у ледника Визе. Юные исследователи считают, что образование подобных островов и мысов свидетельствует об ускорении таяния ледников Новой Земли. Их расчеты показывают, что с 2001 по 2015 год среднегодовая скорость деградации ледников выросла в два раза по сравнению с периодом с 1959 по 2001 год, - сообщается на сайте Роскосмоса.