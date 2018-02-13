Ученые прогнозируют глобальное затопление

Новые климатические модели, построенные с учетом большего количества влияющих факторов, прогнозируют к концу этого столетия подъем уровня Мирового океана на 65 сантиметров. Это означает, что прибрежные города во всем мире будут затоплены.

Результаты этого исследования опубликованы в журнале Национальной Академии наук США. Предыдущие климатические модели прогнозировали подъем уровня океана как постоянную величину, составляющую 2,9 миллиметра в год, но даже этот прогноз выводил цифру в 30 сантиметров к концу столетия.

В своем новом эксперименте ученые пришли к выводу, что рост уровня мировых вод ускоряется с 1993 года на 0,084 мм в год. Такие данные они получили, проанализировав информацию со спутников за последнюю четверть века. Кроме того, были учтены катастрофическое таяние ледников Антарктиды и Гренландии, глобальное повышение температуры из-за СО2 и влияние активности вулканов.

Итоги неутешительны: планету постепенно затапливает. К концу столетия, поднявшись более чем на полметра, воды Мирового океана скроют под собой побережье Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая, Вашингтона и массы других прибрежных городов.