Василий Ливанов считает, что Армена Джигарханяна нужно отправить к психиатру

Актер тетра и кино Василий Ливанов считает, что Армена Джигарханяна нужно обязательно показать психиатру. Он всерьез обеспокоен состоянием артиста, переживающего сильнейший стресс.

После телевизионного интервью с бывшей женой Армена Борисовича, Ливанов решил позвонить своему коллеге по цеху и поддержать его. «Я был просто шокирован, потому что Армен – а мы много-много лет знакомы, и он вообще-то не матершинник, а очень выдержанный человек – просто кричал, что ему не свойственно: «Все эти бабы, пусть они все сдохнут…» И крыл матом, не давая мне слова вставить. И я понял, что с ним – беда. Человек просто в морально-болезненном состоянии», – поделился Василий Ливанов.

Актер просто и подумать не мог, что Джигарханян опустится до публичных оскорблений, в нормальном состоянии Армен Борисович никогда бы не позволили себе такого поведения. «Я себе не мог представить, чтобы Армен Джигарханян, любимый миллионами артист, сидел в сером больничном халате, у него висели криво отросшие усы, а он тыкал в объектив пальцем и орал: «Воровка! Посадить воровку!» – горько заключил актер.

Ливанов заметил, что его не интересуют подробности скандала и личной жизни своего приятеля, ему не важно кто и что делит, а вот состояние Джигарханяна его очень беспокоит. «Человека все время таскают к кардиологу, его лечат и пичкают таблетками. И никто не показал его психиатру…» – рассказал Василий Борисович газете «Слово».