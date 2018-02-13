Юная звезда российского футбола высморкался в пятитысячную купюру

Полузащитник российского клуба «Тосно» неудачной шуткой вызвал бурную реакцию пользователей Рунета. 19-летний Станислав Манаев опубликовал видео, в котором спортсмен сморкается в пятитысячную купюру и выбрасывает смятую на пол.

«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк», — подписал Манаев публикацию. Не понятно, какой реакции ожидал юный спортсмен, но поток критики в его адрес явно смутил футболиста. «Размазать сопли всегда легче, не важно, чем ты будешь делать это. Но гол вмазать хороший — надо постараться — тогда было бы чем понтоваться», «Раньше играли за идею и страну, а сейчас вы играете за бабки», — гневно комментируют подписчики поведением спортсмена. Спустя некоторое время он удалил запись в Instagram, объяснив, что это было шуткой. Он заявил, что купюра не настоящая,. «Это фальшивка, и обычный смешной видос, нам в молодежке не платят, работаем параллельно тренировкам, — написал полузащитник. Однако ролик уже успели растиражировать пользователи.