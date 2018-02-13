В Петербурге ликвидировано масштабное производство поддельного алкоголя

В Санкт-Петербурге ликвидировано масштабное производство поддельного алкоголя. Водку и портвейн делали в ангаре, а продавали паленое спиртное оптом.

Из незаконного оборота изъято около 60 тысяч бутылок водки и портвейна, сообщили в пресс-службе управления по СПБ МВД.

По данным полиции, производство спиртного было налажено в ангаре, обслуживали конвейер трое выходцев из стран СНГ.

В результате обыска изъято 2,5 тысячи коробок готовой продукции и 60 тысяч акцизных марок. Всего на склад временного хранения отправлено 56 тысяч бутылок алкоголя с признаками подделки. В ходе обыска женщина, причастная к производству алкоголя, пыталась подкупить работника прокуратуры, предложив ему взятку в размере 50 тысяч рублей. Против взяткодательницы возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Добавим, что сегодня начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов сообщил депутатам городского парламента о нерешенной проблеме хранения конфискованного алкоголя.

«У нас скопилось более 200 тысяч литров конфискованного алкоголя. Куда его сдавать – неизвестно, проблема не решена. И вот все это хранится в подвалах районных отделений полиции», - сказал начальник Главка.

(По материалам сайтов topspb.ru piter.ru abnews.ru nevnov.ru)