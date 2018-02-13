В Сети не утихают страсти из-за истории с избиением известного дидея. Все больше и больше знаменитостей встают на сторону пострадавшего и требуют наказать виновны. Кто-то готов ждать заключения правоохранительных органов и решения суда, а кто-то чуть ли не готов вызвать обидчиков музыканта на дуэль.

В минувшие выходные Андрея Ширмана, больше известного как DJ Smash избили в одном из ночных клубов Перми за отказ сделать селфи. Как утверждает музыкант, нанес ему черепно-мозговую травму и сломал челюсть экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев. Сам бывший избранник народа отрицает свою причастность к нападению на артиста.

«Утром в прошлую субботу я хорошенько отхватил в своем родном городе Пермь. Рассказываю как все было: все случилось в клубе «Дом Культуры», в районе трех часов утра. Приехав в клуб, я сфотографировался со всеми желающими, в том числе и с теми, кто на меня позже напал. Увы, фотография получилась обрезанная и зачинщик драки Ванкевич Сергей получился на ней только наполовину. Он подошел позже в состоянии сильного опьянения, когда я стоял у бара спиной к танцполу – лицом к бармену и делал заказ. И начал требовать новое фото, на что получил вежливый отказ. Далее он пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол, потащив меня за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах, облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног, и после оба добивали меня ногами. Я находился в сознании. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и еще много чего», – написал Ширман в социальной сети.

Там же он опубликовал видео сразу после челюстно-лицевой операции:

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Фев 12, 2018 в 9:31 PST

Местные правоохранительные органы подтвердили факт избиение и сообщили СМИ, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Сам же депутат Александр Телепнев называл историю с дракой враньем, и даже написал об этом на своей странице в социальной сети: «На днях посетил клуб «дом культуры», в клубе встретил известного диджея Смеша, очень хорошо отношусь к нему и его творчеству, сделал пару селфи, сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация, все враньё!»

Однако в Сети появилось видео из клуба и больше десятка свидетелей, которые готовы подтвердить слова диджея. Многие представители отечественного шоу-бизнеса открыто поддержали пострадавшего музыканта на страницах своих микрпоблогов. Рэпер Тимати, Настасья Самбурская, Гоша Куценко, cолистка группы «Серебро», Ольга Солнце и многие другие требуют наказать человека, позволившего себе поднять руку на Андрея.

«Боксеры, применяющие свои навыки не по назначению, и депутаты, превышающие свои должностные полномочия, это наши реалии. Как с этим бороться? Наверное, нужно перестать отстреливать мирных, бездомных собак и направить свой взор на вышеперечисленных тварей», – негодует Самбурская.

«Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ТЫ «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации», - предупредил депутата Тимати.