Министр культуры России обратился в Росимущество с просьбой о передаче в ведение "Союзмультфильма" всего здания на улице Академика Королева. Производственные павильоны киностудии "Союзмультфильм" планируют расширить, пишет портал "Москва 24".



Владимир Мединский: "Новое здание на улице Академика Королева мы нашли, расчистили и передали "Союзмультфильму". Планируется здесь разместить производство, частично уже размещено". "Также я обращался несколько месяцев назад в Росимущество, чтобы нам передали оставшийся кусочек здания. Передать нам его почему-то не могут, потому что не могут найти на него документы, он ничей", − пояснил Мединский на совещании в "Союзмультфильме". Также министр культуры отметил необходимость решения этой проблемы, поскольку киностудии нужны эти пустующие павильоны.



10 февраля в здании киностудии "Союзмультфильм" на улице Академика Королева открылся первый детский центр "СоюзМультКлуб". Как пояснили представители киностудии, посетить его можно в составе группы по предварительной записи. Глава центра Алексей Покровский также сообщил, что вскоре при клубе откроется школа анимации, лучшие ученики которой смогут пройти практику в студии аниматоров.

