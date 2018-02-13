Первый в России проект по организации досуга пенсионеров стартует в Москве

В скором времени в Москве стартует первый масштабный проект в стране, целью которого является организация досуга граждан пенсионного возраста. В пилотном режиме программа будет запущена уже в этом году.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что прием заявок граждан начнется уже с 1 марта. Уже известно, что бесплатные спортивные, развивающие и досуговые занятия для пенсионеров будут проходить в группах 1 или 2 раза в неделю, передает РИА "Новости".

Градоначальник отметил, что у старшего поколения с каждым годом возрастает желание совершенствоваться, а не сидеть дома. Собянин призвал следить за тем, чтобы такое внимание к пожилым людям не стало просто формальной процедурой.





