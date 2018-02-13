Тест на измену, психологи готовы предсказать развод еще до брака

Психологи создали простой тест, который способен предсказать измену и развод практически со 100-ной вероятностью. Ученые из Университета Флориды провели исследование, они наблюдали в течении 3,5 лет за почти двумя сотнями пар молодоженов-добровольцев.

За это время часть влюбленных создали крепкий союз, а вот часть развелись или оказались на грани разрыва. Наблюдения и серия тестов позволили психологам установить общий знаменатель для большинства семей, не выдержавших проверку временем. Оказалось, все до банального просто.

Респонденты, долго смотревшие на фотографии привлекательных мужчин и женщин, которые им показывали ученые, вскоре шли налево и разбивали семью. Специалисты пояснили, что причиной такого поведения являются биологические различия в работе мозга. И чувства, заставляющие их обращать внимание на кого-то, кроме своего партнера, возникают спонтанно и неосознанно, но вот говорят такие реакции о неспособности создавать прочные союзы.

Ранее ученым удалось доказать, что дети, пережившие развод родителей, сами будут несччастны в браке. И все дело опять же в генетике, пишет utro.ru.