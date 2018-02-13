СМИ узнали о способном «уничтожить всю Европу» секретном оружии России

Российская Федерация в настоящее время испытывает новое секретное оружие, которое «способно уничтожить всю Европу». Соответствующее утверждение содержится в статье, появившейся в британских СМИ.

Речь в материале идет о многофункциональных истребителях Су-57. Таблоид Daily Express пишет, что первая партия самолетов должна поступить в российские ВКС в 2019 году. С помощью этого оружия Москва сможет нанести Европе непоправимый ущерб в ходе вероятного конфликта, предсказало издание.

Ранее зарубежные эксперты опубликовали доклад, посвященный гипотетической войне России со странами Запада. По мнению специалистов, риск вооруженного столкновения за последнее время вырос.