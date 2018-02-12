Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла сговор поставщиков в больницы Москвы. По данным ФАС, раскрыт сговор поставщиков лекарственных препаратов и медоборудования с больницами города.

Картель препятствовал допуску иных компаний к участию в торгах и создавал видимость конкуренции на аукционах на поставку лекарств, медизделий, оборудования и питания в столичные больницы.



8 февраля 2018 года Комиссия ФАС России признала ООО «ФАРМ-ПРОЕКТ» и ООО «Веста Фарм» виновными в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на 426 открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов, детского и диетического питания, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования для медицинских организаций государственной системы здравоохранения в 2014-2016 годах.



ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова, больница № 67, больница № 68 и две фирмы признаны виновными в заключении соглашения, которое привело к ограничению конкуренции.



Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в рассмотренных аукционах составила более 644 млн рублей.