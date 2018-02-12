Названы основные проблемы российской авиации

В Межгосударственном авиационном комитете рассказали, что «чёрные ящики» разбившегося 11 февраля самолёта имеют сильные повреждения. На фоне трагедии СМИ подняли вопрос о безопасности авиаперелётов.

Ситуацию с российскими авиаперевозчиками прокомментировал экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, заявив, что российские авиакомпании не попадают в двадцатки рейтингов не только в плане безопасности, но и в плане финансов.

«Рейтинги, как правило, составляются по множеству факторов: безопасность полётов, культура обслуживания, сервис, стоимость авиабилетов, парк воздушных судов и ряда других факторов. То, что ни одна наша авиакомпания не попала в рейтинг 20-ти, говорит о том, что где-то мы отстаём. Взять даже финансовую состоятельность. У нас “Трансаэро”, “Вим-авиа” разрушились. Остальные стоят с финансовой петлёй на шее», - отметил эксперт в эфире НСН.

По словам Олега Смирнова, кризис отрасли исходит из привязки к доллару.

«Расходы, которые несёт авиакомпания, за последнее время серьёзно увеличились. 1/3 из них – это расходы на техническое содержание воздушных судов (лизинговые платежи или платежи за приобретение западных самолётов, которыми мы за последние 25 лет увлеклись). Авиакомпании, которые вооружены иностранной техникой, продают билеты за рубли, а приобретают технику, запасные части, тренажёры за доллары. Рублей не хватает для конвертации в эти колоссальные валютные платежи», – подчеркнул экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза.

В то же время спрос на билеты, по мнению Олега Смирнова, не так уж высок.

«У нас очень много спроса отсутствует по той причине, что стоимость авиабилетов превышает средний уровень зарплат по стране. Поэтому из населения летает по некоторым подсчётам 4%, по некоторым – 5%. А 90 с лишним процентов не могут летать из-за низкого уровня заработной платы. Поднимать спрос можно только через развитие экономики, промышленности, повышение уровня зарплат», - заключил Смирнов.