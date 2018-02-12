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В России появились первые обладатели кибернетических глаз

12 февраля 2018, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

В России появились первые обладатели кибернетических глаз
фото: pixabay.com

В России проведены первые операции по вживлению бионической сетчатки. «Киберпионерами» стали двое челябинских пенсионеров – Григорий Ульянов и Антонина Захарченко из Челябинска. Теперь они снова могут видеть мир – с помощью «киберглаз».

«Эта операция решает проблему потери зрения при пигментном ретините – редком генетическом заболевании, и потому киберсетчатка подойдет далеко не каждому пациенту», - поясняет офтальмолог Андрей Демчинский. Доктор отмечает, что количество пациентов, страдающих этим недугом, неизвестно: как потерявшие зрение, они снимаются с учета у офтальмологов, а Общество слепых не ведет записей диагнозов потери зрения. Но, по самым приблизительным подсчетам, речь идет как минимум о 50 000 человек.

В июне 2017 года Григорию Ульянову, а спустя полгода и Антонине Захарченко, установили протезную систему, разработанную американской компанией. Эта система производится с 2009 года, и в мире проведено уже почти 260 подобных операций. В России – пока только две, - сообщает РИА Новости. Чтобы начать говорить о включении этой процедуры в федеральный перечень по оказанию высокотехнологичной помощи с привлечением государственных средств, нужно провести еще хотя бы три таких операции.

Первые российские люди с киберглазами понимают свою ответственность: Григорий Ульянов совместно с учеными посещает научные выставки и форумы, и в шутку говорит о себе и Антонине Захарченко: «Я – Гагарин, она – Терешкова!»

 

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Назван размер премий победителям соревнований, организованных вместо Олимпиады

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Названы имена россиян, якобы погибших в Сирии в результате авиаудара коалиции

Названы имена россиян, якобы погибших в Сирии в результате авиаудара коалиции

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ФАС раскрыла сговор поставщиков в больницы Москвы

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Саакашвили вылетел из Украины в Польшу чартерным рейсом

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Камера наблюдения зафиксировала взрыв в момент падения Ан-148

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"Старушка" Эшли Вагнер завидует юной Алине Загитовой

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Мытищинской больнице приобрели ангиограф за 67,5 млн. рублей

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Дело возбуждено в отношении директора центра "Феникса" после смерти Марьянова

Дело возбуждено в отношении директора центра "Феникса" после смерти Марьянова

В отношении директора реабилитационного центра "Феникс" возбуждено уголовное дело. По данным СКР, Дмитрию Марьянову ставили уколы, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний.

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Диетологи объяснили, как не поправиться во время масленицы

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В Томской области санитарный вертолет совершил жесткую посадку, есть жертвы

В Томской области санитарный вертолет совершил жесткую посадку, есть жертвы

Вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой, совершил аварийную посадку в Томской области. Погибли бортмеханик и второй пилот. Выжил один член экипажа и трое пассажиров.

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29-летний мужчина повторил судьбу отца, погиб в авиакатастрофе

29-летний мужчина повторил судьбу отца, погиб в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье вчера погиб 29-летний Алексей Никитченко. 10 лет назад отец мужчины - пилот вертолёта военной авиации - погиб в авиакатастрофе.

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Мутко рассказал, как пройдут альтернативные Олимпиаде соревнования

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В России появились первые обладатели кибернетических глаз

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