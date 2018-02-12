В России появились первые обладатели кибернетических глаз

В России проведены первые операции по вживлению бионической сетчатки. «Киберпионерами» стали двое челябинских пенсионеров – Григорий Ульянов и Антонина Захарченко из Челябинска. Теперь они снова могут видеть мир – с помощью «киберглаз».

«Эта операция решает проблему потери зрения при пигментном ретините – редком генетическом заболевании, и потому киберсетчатка подойдет далеко не каждому пациенту», - поясняет офтальмолог Андрей Демчинский. Доктор отмечает, что количество пациентов, страдающих этим недугом, неизвестно: как потерявшие зрение, они снимаются с учета у офтальмологов, а Общество слепых не ведет записей диагнозов потери зрения. Но, по самым приблизительным подсчетам, речь идет как минимум о 50 000 человек.

В июне 2017 года Григорию Ульянову, а спустя полгода и Антонине Захарченко, установили протезную систему, разработанную американской компанией. Эта система производится с 2009 года, и в мире проведено уже почти 260 подобных операций. В России – пока только две, - сообщает РИА Новости. Чтобы начать говорить о включении этой процедуры в федеральный перечень по оказанию высокотехнологичной помощи с привлечением государственных средств, нужно провести еще хотя бы три таких операции.

Первые российские люди с киберглазами понимают свою ответственность: Григорий Ульянов совместно с учеными посещает научные выставки и форумы, и в шутку говорит о себе и Антонине Захарченко: «Я – Гагарин, она – Терешкова!»