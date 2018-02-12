Японец Акайо Ямада, приехав в Крым в командировку, решил остаться там жить

Уроженец Японии Акайо ЯМАДА, приехав в Россию в длительную командировку, посетил Крым и понял, что не хочет возвращаться домой.

Контракт его на работу в России был рассчитал на семь лет, до этого ЯМАДА несколько лет работал в Германии и два года прожил в Китае. Перед возвращением в родной Токио, он решил съездить в Крым, пишут "Аргументы недели - Крым".

При этом он отметил, что после первого визита в РФ, такого желания у него не возникло. Поездка в 2011 году в Москву наоборот была ему в тягость, он очень хотел скорее вернуться в родную Японию, поскольку никак не мог приспособиться к другой жизни, однако теперь мужчина изменил точку зрения.

«Люди здесь более открытые, культура, история, мне нравится жить в России, и я не хочу отсюда уезжать», — признался он в интервью изданию «Крымские новости». По его словам, вместе с ним в Россию уехали его жена и двое детей. Одному из них 12 лет, младшему – пять.

Его жена изучает историю русского балета и восхищается культурой России. Отдельно японец отметил, что его поразили знания крымчан о его родной Японии. А вот японцы, по его словам, не могут похвастаться такими обширными знаниями о России. Не мог не сказать мужчина и о том, что то, как западные СМИ пытаются представить положение дел в Крыму, вовсе не соответствует действительности.

Люди здесь счастливые и приветливые, да и общая обстановка не соответствует тому, что рассказывают в иностранных изданиях, подчеркнул иностранец.