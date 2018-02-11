В связи с крушением Ан-148 Топилин дал ряд поручений по выплатам

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин дал распоряжение о создании при ведомстве оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим в результате крушения самолета АН-148. Целью работы штаба является координация действий региональных органов исполнительной власти, отделений Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России и Роструда. СКР: сообщений о неисправности Ан-148 от экипажа не поступало

В связи с трагическими событиями министр труда дал ряд поручений подконтрольным ведомствам. Так, Пенсионному фонду поручено оперативно установить пенсионные выплаты членам семей погибших по случаю потери кормильца. Роструду – организовать расследование группового несчастного случая с тяжелыми последствиями и выявить предусмотренные коллективными договорами и отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (помимо выплат по обязательному социальному страхованию).

Также Роструд и ФСС России примут меры по обеспечению выплат, предусмотренных законом. Законодательство предусматривает следующие выплаты:

– согласно Воздушному кодексу в отношении погибших пассажиров – по 2 млн рублей;

– согласно 125-ФАЗ в отношении погибших граждан, которые были при исполнении трудовых обязанностей (члены экипажа, находившиеся в командировке) – по 1 млн рублей;

– пенсия по случаю потери кормильца;

– по нормам об обязательном страховании ответственности перевозчика (по договору с "АльфаСтрахование") – 2,025 млн руб (2 млн – страховка и 25 тыс – выплата на погребение).

Максим Топилин и коллектив Минтруда России выражают глубокие соболезнования родственникам и близким погибших. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.