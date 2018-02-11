У клиентов Райффайзенбанка возникли проблемы

В работе Райффайзенбанка произошел масштабный сбой, из-за которого все операции с клиентами приостановлены. Сложности возникли с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и интернете.

"Причина появления неполадок была выявлена, наши специалисты активно работают над скорейшим устранением", - говорится в сообщении банка. Клиентам приносятся извинения

Как сообщили РИА Новости в колл-центре банка, неполадки зафиксированы в целом на всей территории Российской Федерации. Проблемы начались после обновления интернет-банка и мобильного приложения. Предполагается, что все операции банка будут доступны в течение ближайшего времени.