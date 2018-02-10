Не повторять! Сеть взорвал ролик купания девушки во льдах Каспийского моря

В Сети набирает популярность ролик, с котором девушка купается в практически замерзшем Каспийском море. Красавица в купальнике пробирается сквозь ледяные заторы и окунается в воду.

Публикация от Зарина Андрюшина (@andryushinaz)Янв 29, 2018 в 10:22 PST

Ролик опубликовала жительница Актау Зарина Андрюшина. Осебе она написала: «Люблю утренние пробежки и не могу жить без моря, морж со стажем» Девушка так закаляется – время 8.30 утра, на улице -15 градусов.

"Когда в такой лед входишь, воду не ощущаешь, сухой лед, и окунуться не получается. Когда в воде минус 2 градуса, это ледяная вода - кости ломит. Но после воды выходишь, такой жар, ни о чем не жалеешь", - цитирует Зарину tengrinews.kz. После погружения девушка заряжается энергией на весь день, и настроение у нее становится хорошим.

Надо ли говорить, что пользователи в шоке. «Не каждая на такое решится», «Ужас! Какой экстрим!», «А мож не надо?! Ну его нафиг! Лучше муж-дети-друзья-Доминикано-виски-любовь и так далее», - комментируют увиденное подписчики.