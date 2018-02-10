В одной из школ Москвы учеников запретили отпускать в туалет без справки

В одной из московских школ администрация решили обезопасить себя от любых нештатных ситуаций, связанных с несчастными случаями и чрезвычайными происшествиями среди учащихся.

Речь идет о лицее №1795. Об этом сообщил ТАСС, в распоряжении которого оказалась соответствующая памятка. Дети с урока могут быть отпущены лишь в том случае, если ученик предъявит документ, содержащий письменное согласие их родителей. "Выход с урока в туалет" невозможен без медицинской справки. В ней должно быть прописано, что ребенок не может выдержать 45 минут без посещения уборной. Эта информация, как утверждает один из родителей, была доведена до него через классного руководителя его ребенка.

В связи с данными изменениями в условиях работы столичного образовательного учреждения руководители лицея призвали родителей настроить своих детей, что для посещения уборной выделяются перемены. Кроме того, во время пропуска занятий по болезни, родители школьников должны гарантировать администрации полное усвоение учебной программы в пропущенные дни.