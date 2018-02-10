«Новой Вангой» называют 14-летнюю француженку Каедэ Убер. Перед смертью болгарская провидица сказала таинственную фразу: "Я уйду, но не уйду". Она была уверена, что ее преемница родится во Франции и будет таким же сильным экстрасенсом, как она.

В 203 году во Франции родилась Каедэ Убер, девочка почти ничего не слышит и как и Ванга слепа. С самого детства она предсказывала будущее членов своей семьи и помогала лечить болезни, сообщает ren.tv . Сейчас девочка известна всему миру, по ее словам, Ванга с ней разговаривает. А будущее юная провидица видит во сне, и большинство ее предсказаний сбываются.

В 2018 году, по словам "новой Ванги", войны между Россией и США не будет, однако военный конфликт начнется в одной "слабой стране". Убер увидела в одном из снов сражения и реки крови. Рассуждая о взаимоотношениях Трампа и Ким Чен Ына, предсказательница заявила: «Вместе они сделают плохие вещи».

Эксперты сделали предположение, что возможно, речь идет о военном конфликте между КНДР и США , при котором от радиоактивных отходов может пострадать и российский Дальний Восток.