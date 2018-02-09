Ключевые элементы ж/д части Крымского моста готовы наполовину

В пятницу, 9 февраля, стало известно, что основные элементы железнодорожной части моста через Керченский пролив готовы более чем на 50 процентов. Этот отрезок будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

Рабочие, согласно последним данным, уже погрузили около 95 процентов свай железнодорожной части конструкции в воду и установили 190 из 307 опор, которые необходимы для возведения железной дороги, ведущей в Республику Крым из Краснодарского края.

Как подчеркивают в информационном центре "Крымский мост", строители также уже собрали не менее 40 тысяч тонн металлоконструкций, из которых состоят пролетные строения.