Тело 11-летнего киргизского мальчика нашли в Купчино

11-летний мальчик, которого искала полиция Петербурга с 27 января, был найден мёртвым.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре рядом с домом 101 корпус 5 по Витебскому проспекту, сообщает 7 февраля пресс-служба следственного комитета по Петербургу.

С заявлением о пропаже ребенка обратился отец мальчика - уроженец Узбекистана - 27 января. По словам 41-летнего мужчины, его сын ушел из дома (Витебский проспект, 47) гулять днем 26 января, да так и не вернулся.

Позднее по подозрению в убийстве был задержан дядя мальчика - 22-летний уроженец Киргизии, супруг старшей сестры матери ребёнка, и сама 39-летняя мать школьника, также уроженка Киргизии. По данным петербургских СМИ, отец мальчика переехал в Петербург раньше супруги с сыном, устроился работать водителем маршрутки, а затем вызвал жену с сыном. Мама мальчика, по данным 47.news, хотела отправить ребенка учиться в медресе в Турцию.

Следователи после задержания матери и её зятя были уверены, что те прячут ребенка и он жив. От женщины требовали лишь назвать адрес, где скрывают мальчика, и её бы отпустили. С зятем разговор продвигался сложнее - с ним общались через переводчика. Спустя пару дней после задержания 22-летний Дастонбек Жалилов дал показания - в итоге было найдено тело ребенка, говорится в сообщении пресс-службы следкома.

По решению суда подозреваемых по уголовному делу по статье "убийство" мать мальчика и его дядя взяты под стражу. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

(По материалам rg.ru petrogazeta.ru 47news.ru mr7.ru)