Большинство россиян делятся своими паролями с близкими

Больше половины опрошенных россиян делятся с близкими паролями к цифровым устройствам. При этом 79% респондентов считают, что у людей в паре должно быть личное пространство, в том числе онлайн.

Большинство жителей РФ заявили, что ценят отношения с партнером больше, чем свою приватность. Так ответили 7 из 10 опрошенных. Это следует из исследования, проведенного «Лабораторией Касперского» и компанией Toluna. Более того, каждый пятый вносит рисунок отпечатка пальца партнера в телефон, чтобы и он мог снимать с него блокировку.

39% респондентов признались, что ссорились со своим партнером, если он без спроса просматривал их личную информацию.

В опросе приняли участие 1000 человек.