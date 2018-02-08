Анатолий Литовченко: россиянам разрешат собирать валежник

Жителям России разрешат беспрепятственно собирать сухие ветки деревьев и кустов в лесу. Это не только поможет в хозяйстве тысяч жителей, но и способствует санитарной и пожарной очистке лесных массивов.

Автором законопроекта стал депутат госдумы Анатолий Литовченко, который давно получал от жителей подобные наказы. когда он стал парламентарием - активно принялся за работу.

Напомним, что раньше за сбор валежника в лесу россиянам грозило уголовное дело, при этом люди могли лишиться свободы сроком до двух лет. Депутат называет это абсурдом и предлагает внести изменения в лесной кодекс РФ, прописав валежник в качестве недревесных ресурсов.

- Это позволит россиянам беспрепятственно собирать сухие ветки в лесу для ведения личных хозяйств, - уточнил депутат.