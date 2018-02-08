Рязанские ученые разработали микрофокусный рентгеновский аппарат

Ученые Рязанского радиотехнического университета разработали микрофокусный рентгеновский аппарат, который значительно дешевле и мощнее европейских и российских аналогов, передает ОТР.

На его разработку группа из восьми изобретателей получила 17- миллионный грант от правительства. А лабораторию для работы выделил бизнес-инкубатор вуза.

Авторы потратили три года, чтобы воплотить идею в действующую модель. При ее сборке ученые использовали детали, которые им изготовили российские производители. В результате предварительная стоимость прибора - почти 50 тысяч рублей, тогда как цена импортных аналогов доходит до миллиона рублей. Главная деталь - источник рентгеновского излучения.







Евгений Грачёв, доцент кафедры "Промышленная электроника" Рязанского государственного радиотехнического университета: "Во-первых, это авторская идея создания микрофокусного рентгеновского излучателя, то есть аналогов его можно считать, что нет, а мощность его сравнима и даже превышает отечественные разработки и многие импортные. Пятно получается где-то размером с микрон, то есть, это достаточно хороший результат".

По словам разработчиков, аппарат будет использоваться на предприятиях по производству микроэлектроники для проверки качества сборки микросхем. В перспективе возможно его применение и в медицине.