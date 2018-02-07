Гжель может привлечь в Московский регион до миллиона туристов

На днях в Московской области обсуждалась концепция развития Гжельского промысла, который может принести региону до миллиона новых туристов, пишет «Подмосковье сегодня» комментарии министра культуры Подмосковья Оксана Косарева.

Гжель — русский народный промысел производства керамики и фарфора и вид русской народной росписи, также один из традиционных российских центров производства керамики. Более широкое значение названия «Гжель», являющееся правильным с исторической и культурной точки зрения, — это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст». «Гжельский куст» расположен примерно в шестидесяти километрах от Москвы по железнодорожной линии, Москва — Муром — Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский район Московской области.

Техника гжельской росписи известна по всему миру, но сам бренд закреплен за изделиями, а не поселениями, где их создают: в год их посещают лишь 12-15 тысяч экскурсантов. В связи с этим в Подмосковье разработали специальную концепцию, предполагающую комплексное развитие территории как туристического объекта: благоустройство, логистику, навигацию, создание новых кафе, гостиниц и музеев в одной стилистике.