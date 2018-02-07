Инновационный поезд в Волгоградской области посмотрели более 10 тысяч

Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» в Волгоградском регионе ПривЖД посетили более 10 тысяч человек.

Передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО «РЖД» работал в Волгоградском регионе ПривЖД с 29 января по 4 февраля 2018 года. Его экспозиция демонстрировалась на 5 станциях региона: Камышин, Волжский, Сарепта, Котельниково и Филоново. За это время посетителями стали более 10 тысяч жителей Волгоградской области. Среди гостей - учащиеся школ, студенты, сотрудники железнодорожных предприятий.

ПВЛК представляет собой 9 специально оборудованных вагонов, в которых демонстрируется широкий спектр отечественных инновационных достижений в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, энергетики и подготовки современных кадров. Посетители во время экскурсий знакомились с историей развития отечественного железнодорожного транспорта, узнавали о современной инфраструктуре железнодорожной сети страны. На выставке можно было увидеть большое количество моделей исторического и современного подвижного состава, а также учебных тренажеров.