Открытое письмо Председателю СК РФ Бастрыкину А. от предпринимателя Рудникова В.

Открытое письмо Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И. о фабрикации сотрудниками Следственного комитета Блиновым Т.Б., Вишняковым А.В., Галашко С. К. и другими должностными лицами незаконных уголовных дел и незаконном уголовном преследовании предпринимателя Рудникова В.А. и тем самым их фактическом участии в рейдерских захватах чужого имущества

Уважаемый Александр Иванович!

Пишу Вам в формате "открытого" письма, так как исчерпал все возможности достучаться до Вас и добиться правды. А вопрос для меня более чем серьезный - против меня сфабриковано и возбуждено еще в 2012 году уголовное дело, и вот уже более 5-ти лет я нахожусь под уголовным преследованием.

Я много раз в течение последних лет обращался к Вам письменно, излагал факты и просил разобраться в незаконном возбуждении уголовного дела против меня и моего партнера. Ваши поручения, вероятно, спускаются вниз для проверки тем же самым лицам, на которых я и жалуюсь как на действующих незаконно. А "наверх", к руководству СК РФ, в том числе, возможно, и к Вам, уходят лживые ответы, и я готов предоставить документально образцы такого "творчества" сотрудников СК.

Уже в пятый раз записываюсь к Вам на прием (а принимаете Вы один раз в месяц), каждый раз получая отказ. Сейчас записан на 14 февраля. Уверен, что только Вы можете остановить правовой беспредел и бесчинства ряда сотрудников Следственного комитета.

Нисколько не сомневаясь в том, что подавляющее число сотрудников Следственного комитета РФ всех уровней являются честными и добросовестными работниками, ряд отдельных сотрудников Вашего ведомства участвуют, по моему мнению, в организованной преступной группе по моей травле путем фабрикации против меня уголовного дела с целью помощи рейдерам в хищении моих предприятий и имущества.

Я уже многократно заявлял и на следствии, и открыто в СМИ, что, по моему глубокому убеждению и имеющимся многочисленным фактам, против меня, российского предпринимателя, развязана настоящая война организованной преступной группой (ОПГ) бизнесмена МИЛЛИАРДЕРА Клячина А.И., который вместе со своими сообщниками уже украл ряд моих компаний и продолжает предпринимать активные действия, чтобы захватить другие, оставшиеся. Так, эта ОПГ мошенническим путем похитила организованный мной еще в 1991 году бизнес в области IT-технологий - группу компаний "Эр-Стайл", выведя активы в новую компанию "РедСис". И это не единственный крупный актив, который эта группа, используя свои финансы и значительные связи в различных силовых структурах, судах, прокуратуре, похитила у меня.

Для того, чтобы оказать на меня давление, сделать сговорчивым и не дать возможности бороться за свой бизнес и имущество, рейдерами и было организовано преследование меня по сфабрикованному уголовному делу №148360. Следствие проводилось в СК по СВАО г. Москвы, затем передавалось в ГСУ СК по г. Москве, потом снова возвращалось в СК по СВАО. Все это время следователем был один и тот же человек - Блинов Т.Б., что само по себе наводит на серьёзные подозрения в коррупции - дело ходит, "как приклеенное", за человеком, который уже трижды поменял место работы, причём каждый раз с повышением в своей должности. Все мои аргументированные ходатайства о замене следователя отклоняются его руководителем Галашко С.К., причем с совершенно пустыми формулировками. Мне понятно, почему это происходит.

Лично я считаю Блинова Тимура Биниаминовича, а также и его руководителя Галашко Сергея Кимовича коррумпированными сотрудниками Следственного комитета, выполняющими свою роль в организованной преступной группе бизнесмена Клячина А.И. - фабрикацию уголовного дела против меня с целью помощи рейдерам в захвате ООО "КС-Траст" и ООО "Белкофорте", российских компаний, имеющих дорогостоящие активы в Москве и других городах России, а ранее - других принадлежащих мне компаний.



Следствие дважды передавало дело в суд и дважды уголовное дело возвращалось в прокуратуру из суда - сначала из Бутырского в июле 2015 году, затем из Тушинского в декабре 2016 года, никак не клеится у следствия признать белое черным, а черное - белым в этом искусственно созданном деле.

Наконец, в связи с неустранимыми процессуальными нарушениями, 5 декабря 2017 года руководитель СК по СВАО Галашко отменил постановление от 31 декабря 2012 года о возбуждении уголовного дела как незаконно возбужденного. Тем самым Следственный комитет признал, что все 5 лет - с 31 октября 2012 года по 5 декабря 2017 года - действовал незаконно, что все собранные материалы - а это 25 томов - это юридически не имеющий никакой силы материал. Таким образом, и мой домашний арест в течение 15 месяцев, и другие ограничения, связанные со мной, и арест недвижимости, которую я не мог использовать в виде залогов для своей предпринимательской деятельности в течение более 4-х лет - все это признано незаконным. За это время некоторые российские СМИ на всю страну выливали на меня заказные потоки грязи, постоянно упоминая это уголовное дело как некое "доказательство" моих якобы недостойных личных и деловых качеств, влияя тем самым на мою репутацию. Все происходящее являлось частью плана рейдеров и, к сожалению, одну из главных ролей в нем играли и продолжают играть некоторые недобросовестные следователи СК, обладающие огромными возможностями, которыми их наделило государство.

В моем незаконном уголовном преследовании группой Клячина используется как таран фигура моего бывшего партнера и миноритарного акционера, российского гражданина нигерийского происхождения Рилвана Бамгбалы, имевшего со мной корпоративный конфликт и похитившего ряд активов компании, в частности, компании "Тетра" и "Ветэрра". По этому факту в отношении Бамгбалы возбуждалось уголовное дело №413999, и он скрывался от следствия более 2-х лет, находился в розыске, но сейчас дело благополучно разваливается в ГСУ МВД России по г. Москве. С Бамгбалой у меня еще в августе 2013 года было заключено мировое соглашение о выходе из всех совместных компаний, однако он отказался его выполнять, вовремя подвернувшись под руку Александру Клячину.

Клячин и его сообщники не только сорвали выполнение этого соглашения, но и стали продвигать Бамгбалу как "потерпевшего" от моих действий в сфабрикованном уголовном деле №148360. Вообще Клячин - опытный рейдер и по факту использует конфликты среди акционеров очень эффективно: оставаясь в тени, разжигает эти конфликты, а старым не дает завершиться, подбрасывая "дровишек в костер". Именно поэтому в информационной войне против меня в статьях в СМИ фигурируют те люди, с которыми я много лет работал ранее и с которыми не было проблем до появления Клячина - с моими миноритарными партнерами по бизнесу Васиным В.И. и Бамгбалой Р.А., а до ноября 2017 года - с моим доверенным лицом Сундуковым И.Б. Их просто переманивают на свою сторону. Тот же Сундуков И.Б. запутался в своих долгах и решился на откровенное предательство ради денег, которые ему, вероятно, пообещали участники ОПГ Клячина. Сам Клячин избегает публичности в таких делах - играя главную роль в рейдерском захвате моих активов, везде в СМИ на первый план им выставляются другие лица, тем самым создавая ложное представление о его как бы непричастности к происходящему.

После отмены Галашко Постановления от 31 октября 2012 года о возбуждении уголовного дела №148360, казалось бы, что все близится к финалу и справедливость, наконец, восторжествует. Но - нет, ведь рейдеры не смогли захватить ряд активов Рудникова, и требуется "продолжение банкета". И вот 5 декабря 2017 года, в тот же день, следователь Блинов возбуждает новое уголовное дело по тем же фактическим обстоятельствам. "Исследуя" материалы, признанные незаконными самим Следственным комитетом в лице Галашко, обнаруживает в тех же самых 25 томах "возможные признаки преступления". Пишет рапорт САМ СЕБЕ и возбуждает новое уголовное дело на основании тех же ЛОЖНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, которые были мною многократно опровергнуты ранее и несостоятельность которых документально доказана еще в рамках дела №148360. И через 5 лет все начинается заново.

Привожу скан рапорта Блинова от 5 декабря 2017 гола. В этом рапорте и последующем постановлении единственным основанием для возбуждения дела указано на то, что своими действиями в январе 2010 года я, действуя по генеральной доверенности от компании "Капенда Лтд" (Кипр) в отношении дочерней российской компании "КС-Траст", нанес ущерб Бамгбале А.Р., акционеру компании "Капенда", причём в особо крупном размере. Но Бамгбала НЕ БЫЛ АКЦИОНЕРОМ "Капенды" в указанный период. Этот вопрос исследовался БЛИНОВЫМ на протяжении почти 3,5 лет, но он так и не получил ни одного документа - в природе и не может его существовать, - что Бамгбала был акционером "Капенды" как минимум до 29 июля 2010 года. И, следовательно, он ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН ПОТЕРПЕВШИМ. Между тем следствие вменяет мне в вину то, что в январе 2010 года я нанес Бамгбале ущерб именно как акционеру компании "Капенда Лтд". При этом сумма "ущерба" вообще посчитана на основании ПОДЛОГА следователя, который "назначил" Бамгбалу еще и участником российского ООО "КС-Траст", каковым тот не был ни единого мига, что могут подтвердить все юридические выписки из налоговой службы, которые, кстати, имелись в деле. Это просто поразительно!

Я не знаю, что произошло со следователем Блиновым, который так вольно распоряжается фактами и материалами следствия и принимает такие "оригинальные" решения. Следователь - не аптекарь и не парикмахер (при всем уважении к этим профессиям), он наделен государством огромными полномочиями и должен ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ, особенно когда речь идет об обвинении человека в преступлении. Следователь - это особая профессия, влияющая буквально на судьбы людей. Следователь в нынешней России может как поломать человеку жизнь, так и освободить мошенника от наказания, его власть по закону почти не ограничена. Какие мотивы у следователя Блинова пренебрегать законами и вообще здравым смыслом? Я лично вижу в действиях Блинова либо прямой корыстный умысел, либо карьерные, ничем не ограниченные стремления в исполнении незаконных указаний своих руководителей, причем очень высокого уровня. И если нужно сконструировать дело, то это будет исполнено: в деле появятся не существующие реально и ущерб, и потерпевшие, и акционеры.

Но и это не все, поскольку в июле 2010 года Бамгбала не приобретал эти акции "Капенды" законным путём, а просто УКРАЛ их, получив мошенническим путем некий документ в службе регистрации компаний Кипра. Против него и его сообщников возбуждено и в настоящее время полицией Никосии расследуется уголовное дело по этому факту, а кипрский суд рассматривает вопрос аннулирования его акций в "Капенде" в принципе. Очередные заседания суда будут в конце февраля этого года, и факт моего уголовного преследования, как это много раз бывало ранее, снова будет использоваться Бамгбалой в оправдании своих действий.

Привожу сканы лишь двух документов (а их около десятка), из которых следует, что на момент совершения мной действий в январе 2010 года акционерами компании "Капенда Лтд" были две другие кипрские компании, никакого Бамгбалы там не было. Первый документ - выписка из реестра акционеров на 19 февраля 2010 года, выданная директорами "Капенда Лтд". Второй документ - заявление официального государственного регистратора кипрских компаний, подтвердившего, что акционерами "Капенды" в указанный период были лишь две кипрские компании, и никакого Бамгбалы там не было. ДАЖЕ ЭТИХ ДВУХ ДОКУМЕНТОВ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ МЕНЯ. Называя Бамгбалу акционером "Капенды" и зная реальное положение вещей, Блинов ОТКРОВЕННО ЛЖЕТ по существу, в том числе в своем рапорте "об обнаружении признаков преступления" и в своем постановлении о возбуждении нового уголовного дела. Никакого уголовного дела по этому "основанию" быть не может, а других у Блинова, занимающимся "расследованием" 3,5 года - нет.

Далее это уголовное дело с 8 декабря 2017 года начинает использоваться для захвата активов ООО "Белкофорте". Директор Белкофорте Сундуков И.Б., чьи полномочия истекли 7 ноября 2017 года, бежит к следователю Блинову уже через два дня, в пятницу 8 декабря 2017 года (отличная согласованность в действиях! Ведь кто-то сообщил постороннему человеку Сундукову о возбуждении этого дела, и он бежит именно сюда, в "нужное" место!) с заявлением, являющимся ложным доносом на меня. В РАМКАХ ЭТОГО НОВОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА следователь Блинов, дав НОВЫЕ ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ, но уже суду, на следующий рабочий день, в понедельник 11 декабря 2017 года, налагает запрет на совершение любых регистрационных действий в налоговой инспекции, в том числе и по смене директора. И это при том, что арбитражный суд 8 декабря 2017 года уже отказал Сундукову в тех же самых требованиях, не находя для этого оснований. Так номинальный директор (а теперь уже и мошенник) с истекшими полномочиями становится фактически "узаконенным" и "не сменяемым" директором и начинает свою деятельность по разграблению компании "Белкофорте" и буквальному мародерству. ВОТ ДЛЯ ЧЕГО РЕЙДЕРАМ и сложившейся группе сотрудников СК, действующих с ними заодно, необходимо иметь хоть какое-то уголовное дело. Ведь без него такой фокус у рейдеров не проходит - арест через суд возможен только в рамках предварительного расследования по уголовному делу. При этом в августе 2017 года на компанию "КС-Траст" была совершена рейдерская атака, участие в которой принимал именно "потерпевший" Бамгбала и компания Клячина Coral Finance Group, что подтверждено документально, и имеется подпись Бамгбалы на документах, признанных судом Кипра недействительными. Тогда их атака не удалась, и смены директора "КС-Траст" с нынешнего на неизвестную мне гражданку не произошло. По моему заявлению следствию от 16 августа 2017 года Блинов за полгода не пошевелил и пальцем и не дал никакого ответа. А тут такая оперативность Блинова по заявлению Сундукова да и еще со срочной выемкой документов в налоговой службе! Исключительная избирательность следователей говорит сама за себя - реальным собственникам следствие во всем отказывает, а мошенникам зажигает "зелёный свет".

По такой схеме работает машина рейдерства по всей стране. Причем рейдеры обеспечивают "лояльность" и прокурорских работников, и судей для вынесения "нужного решения". Сотрудники следствия выполняют свою "часть работы", незаконно возбуждая уголовные дела против предпринимателей, рейдеры подкупают судей и прокурорских работников, судьи выносят нужные рейдерам решения: возможность обосновать их формальную законность всегда найдется. Имея на руках судебные решения, коррумпированные следователи прикрыты ими как каменной стеной - то, что признано судом, следствием не исследуется и принимается как доказанный факт.

В результате бездействия Блинова и иных сотрудников Следственного комитета, а также ОВД по району Бибирево, куда еще два месяца назад также были поданы заявления о преступлении, на сегодняшний день сложилась такая ситуация: четыре здания стоимостью в десятки млн долларов США физически захвачены Сундуковым И.Б., в них заменена охрана и многочисленные арендаторы выселяются, все учредительные и коммерческие документы связанных со мной компаний, в том числе собственника 99,999% долей ООО "КС-Траст", их офисное оборудование и личные вещи сотрудников похищены и вывезены в неизвестное место, а сами сотрудники на рабочие места не допускаются, офисы заселены новыми арендаторами, финансовые потоки перераспределены в пользу Сундукова. Государственные органы, призванные защищать интересы пострадавших, молчат. Неужели для того, чтобы восстановить свои права, нужно, чтобы центральные каналы ТВ показали, как люди пойдут «стенка на стенку» в их отстаивании? Неужели в нынешней России законы уже не действуют?

Блинов, ПОСТОЯННО И СИСТЕМАТИЧЕСКИ использующий ЛОЖЬ в различных документах, и, очевидно, его руководство, прикрывающее его действия, и создали более чем благоприятную ситуацию для рейдеров из группы Клячина. Я убежден, что без участия Блинова, его руководителя Галашко и заместителя Вишнякова, без других лиц в руководстве ГСУ СК по г. Москве захват ООО "Белкофорте" был бы невозможен: слишком уж кричащие нарушения законности остаются без внимания. Выскажу свое личное мнение: к данному незаконному уголовному преследованию меня и моего партнера считаю причастными в той или иной мере и самого руководителя ГСУ СК по г. Москве Дрыманова, и его заместителей Яроша и Саксина. Фамилии Яроша и Дрыманова назывались неоднократно самим следователем Блиновым, он часто повторял, что "руководство прекрасно знает об этом деле", "что мне руководство скажет, то я и сделаю", "какое решение наверху примут - так и буду действовать". А нельзя ли действовать по закону, а не по "понятиям" людям, которые носят погоны и наделены властью огромными полномочиями?

5 февраля 2018 года я и мой защитник были на приеме у заместителя Дрыманова - Саксина Виталия Владимировича. Примечательно, что Саксин одновременно возглавляет и отдел по расследованию правонарушений среди сотрудников Следственного комитета, то есть должен по идее выявлять нечистоплотных сотрудников СК, как-то бороться с ними.

Первый раз я был на приеме у Саксина 24 ноября 2017 года. Примерно через 10 дней ситуация для меня ухудшилась на два порядка, думаю что Саксин не мог не знать о действиях следователей, в том числе и о действиях Галашко и Блинова, возбудившего новое уголовное дело, и о незаконном захвате управления Сундуковым в ООО "Белкофорте". И вот теперь, во второй раз, 5 февраля 2018 года я под видеозапись (теперь это обязательно на приемах к руководству) открыто заявил Саксину, что новое дело возбуждено Блиновым незаконно, что Блинов ОТКРОВЕННО ЛЖЕТ, возбуждая дело при отсутствии фактов. Предъявил документы, подтверждающие это. Но Саксин предлагает СДЕЛАТЬ ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС НА КИПР И ДОЖДАТЬСЯ ОТВЕТА от "соответствующих органов"! И это при том, что в 2015 году такой ответ уже был получен, но скрыт от суда сотрудниками Следственного департамента МВД РФ, и каких-либо активных действий по их розыску и наказанию виновных следствием не осуществляется. То есть мне предлагается все это время "ждать" результата ненужного запроса, находясь в качестве подозреваемого (как минимум) по новому уголовному делу, и наблюдать, как пользуясь им, рейдеры захватывают мой бизнес. Удобная позиция для Саксина - вроде бы не отказал, обещал разобраться, а по факту оказал содействие в творящемся беззаконии?

Уважаемый Александр Иванович, но это же ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!

Получается, что дело возбуждено "превентивно" без доказательств, потому что это нужно Заказчику. При этом, если следовать логике Блинова, то получается, что, например, ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК может обратиться в ЛЮБУЮ КОМПАНИЮ с требованием признать его права, потребовать "возмещения ущерба", а от следствия - требовать возбуждения уголовного дела и т.д., независимо от того, обладает ли он вообще правами что-то требовать, и следствие тут же должно выполнить его требования БЕЗ ПРОВЕРКИ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ, а потом несколько лет проверять наличие этих полномочий? Где это видано?

Ситуация действительно выглядит абсурдно, цинично и одновременно драматически: к следователю приходит гражданин и говорит: "Признайте меня потерпевшим и возбудите уголовное дело в отношении такого-то лица". "Нет проблем", - отвечает следователь, возбуждает уголовное дело против указанного лица, накладывает различные ограничения на него и его деятельность, формирует базу для захвата собственности этого лица группой, к которой относится и пришедший гражданин. Далее ущемленное в своих правах лицо (в данном случае Рудников) идет к большому начальству (в данном случае к Саксину) и спрашивает - как же так? И этот большой начальник отвечает: "Не волнуйтесь, мы во всем разберемся, вот сейчас сделаем запрос на Кипр". То есть предлагает на полном серьезе тому, против кого незаконно возбуждено дело и у кого, используя это дело, отнимают собственность, ждать "новостей" с Кипра. А что именно следователь (в данном случае Блинов) хочет получить с Кипра? Документ, подтверждающий права гражданина, который просил возбудить уголовное дело? А НЕ ПРОЩЕ БЛИНОВУ С САМОГО НАЧАЛА СПРОСИТЬ: гражданин, а предъявите доказательство того, что вы имеете право требовать что-то. В данном случае - дайте документы, подтверждающие факт законного получения вами акций компании "Капенда" в указанный период времени. За 3,5 года, которые Блинов "расследовал" сфабрикованное дело №148360, ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПОЯВИЛОСЬ. и не может появиться в принципе. Так зачем же тогда Саксин предлагает такой вариант? У меня возникают серьезные подозрения в заинтересованности Саксина в продолжении всей этой истории.

На встрече с Саксиным я потребовал (а просить уже не хочется) немедленного закрытия уголовного дела №148360 и нового дела №11702450017000065, возбужденного Блиновым, как незаконных, возбужденных НА ЛОЖНЫХ ОСНОВАНИЯХ. Я не могу позволить Блинову и всей этой коррумпированной, по моему глубокому убеждению, группе в Следственном комитете ущемлять мои права и разорять мой бизнес, на который я потратил более 25 лет своей жизни, способствовать хищению моего имущества группой преступников-рейдеров.

Уважаемый Александр Иванович!

Полагаю, Следственному комитету есть чем заняться - реальных преступников в стране хватает. Прошу, наконец, принять меня на личном приеме (куда меня не пускают, и думаю, умышленно, Ваши сотрудники), где я готов представить все доказательства фабрикации уголовных дел против меня. Я уверен, что Вы как опытный юрист все сразу поймете. Прошу прекратить это безумие с моим более чем 5-летним незаконным уголовным преследованием и обязать соответствующих сотрудников немедленно закрыть это позорное для ведомства уголовное дело, которое прямо сейчас, в эти дни продолжает использоваться мошенниками для захвата моей собственности, то есть для совершения реального преступления. Прошу также расследовать действия сотрудников Следственного комитета Блинова, Вишнякова, Галашко, Саксина на предмет законности их действий в отношении меня, а также наличие коррупционной составляющей в их действиях.

С уважением и надеждой на восстановление справедливости и законности,

предприниматель Вячеслав Рудников

Прилагаемые документы:

Рапорт следователя Блинова от 5 декабря 2017г

Выписка из реестра компании "Капенда" от 19 февраля 2010 года

Справка Регистратора кипрских компаний от 3 ноября 2014 года