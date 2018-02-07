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Открытое письмо Председателю СК РФ Бастрыкину А. от предпринимателя Рудникова В.

7 февраля 2018, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Открытое письмо Председателю СК РФ Бастрыкину А. от предпринимателя Рудникова В.

Открытое письмо Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И. о фабрикации сотрудниками Следственного комитета Блиновым Т.Б., Вишняковым А.В., Галашко С. К. и другими должностными лицами незаконных уголовных дел и незаконном уголовном преследовании предпринимателя Рудникова В.А. и тем самым их фактическом участии в рейдерских захватах чужого имущества

Уважаемый Александр Иванович!

Пишу Вам в формате "открытого" письма, так как исчерпал все возможности достучаться до Вас и добиться правды. А вопрос для меня более чем серьезный - против меня сфабриковано и возбуждено еще в 2012 году уголовное дело, и вот уже более 5-ти лет я нахожусь под уголовным преследованием.

Я много раз в течение последних лет обращался к Вам письменно, излагал факты и просил разобраться в незаконном возбуждении уголовного дела против меня и моего партнера. Ваши поручения, вероятно, спускаются вниз для проверки тем же самым лицам, на которых я и жалуюсь как на действующих незаконно. А "наверх", к руководству СК РФ, в том числе, возможно, и к Вам, уходят лживые ответы, и я готов предоставить документально образцы такого "творчества" сотрудников СК.

Уже в пятый раз записываюсь к Вам на прием (а принимаете Вы один раз в месяц), каждый раз получая отказ. Сейчас записан на 14 февраля. Уверен, что только Вы можете остановить правовой беспредел и бесчинства ряда сотрудников Следственного комитета.

Нисколько не сомневаясь в том, что подавляющее число сотрудников Следственного комитета РФ всех уровней являются честными и добросовестными работниками, ряд отдельных сотрудников Вашего ведомства участвуют, по моему мнению, в организованной преступной группе по моей травле путем фабрикации против меня уголовного дела с целью помощи рейдерам в хищении моих предприятий и имущества.

Я уже многократно заявлял и на следствии, и открыто в СМИ, что, по моему глубокому убеждению и имеющимся многочисленным фактам, против меня, российского предпринимателя, развязана настоящая война организованной преступной группой (ОПГ) бизнесмена МИЛЛИАРДЕРА Клячина А.И., который вместе со своими сообщниками уже украл ряд моих компаний и продолжает предпринимать активные действия, чтобы захватить другие, оставшиеся. Так, эта ОПГ мошенническим путем похитила организованный мной еще в 1991 году бизнес в области IT-технологий - группу компаний "Эр-Стайл", выведя активы в новую компанию "РедСис". И это не единственный крупный актив, который эта группа, используя свои финансы и значительные связи в различных силовых структурах, судах, прокуратуре, похитила у меня.

Для того, чтобы оказать на меня давление, сделать сговорчивым и не дать возможности бороться за свой бизнес и имущество, рейдерами и было организовано преследование меня по сфабрикованному уголовному делу №148360. Следствие проводилось в СК по СВАО г. Москвы, затем передавалось в ГСУ СК по г. Москве, потом снова возвращалось в СК по СВАО. Все это время следователем был один и тот же человек - Блинов Т.Б., что само по себе наводит на серьёзные подозрения в коррупции - дело ходит, "как приклеенное", за человеком, который уже трижды поменял место работы, причём каждый раз с повышением в своей должности. Все мои аргументированные ходатайства о замене следователя отклоняются его руководителем Галашко С.К., причем с совершенно пустыми формулировками. Мне понятно, почему это происходит.

Лично я считаю Блинова Тимура Биниаминовича, а также и его руководителя Галашко Сергея Кимовича коррумпированными сотрудниками Следственного комитета, выполняющими свою роль в организованной преступной группе бизнесмена Клячина А.И. - фабрикацию уголовного дела против меня с целью помощи рейдерам в захвате ООО "КС-Траст" и ООО "Белкофорте", российских компаний, имеющих дорогостоящие активы в Москве и других городах России, а ранее - других принадлежащих мне компаний.
 
Следствие дважды передавало дело в суд и дважды уголовное дело возвращалось в прокуратуру из суда - сначала из Бутырского в июле 2015 году, затем из Тушинского в декабре 2016 года, никак не клеится у следствия признать белое черным, а черное - белым в этом искусственно созданном деле.

Наконец, в связи с неустранимыми процессуальными нарушениями, 5 декабря 2017 года руководитель СК по СВАО Галашко отменил постановление от 31 декабря 2012 года о возбуждении уголовного дела как незаконно возбужденного. Тем самым Следственный комитет признал, что все 5 лет - с 31 октября 2012 года по 5 декабря 2017 года - действовал незаконно, что все собранные материалы - а это 25 томов - это юридически не имеющий никакой силы материал. Таким образом, и мой домашний арест в течение 15 месяцев, и другие ограничения, связанные со мной, и арест недвижимости, которую я не мог использовать в виде залогов для своей предпринимательской деятельности в течение более 4-х лет - все это признано незаконным. За это время некоторые российские СМИ на всю страну выливали на меня заказные потоки грязи, постоянно упоминая это уголовное дело как некое "доказательство" моих якобы недостойных личных и деловых качеств, влияя тем самым на мою репутацию. Все происходящее являлось частью плана рейдеров и, к сожалению, одну из главных ролей в нем играли и продолжают играть некоторые недобросовестные следователи СК, обладающие огромными возможностями, которыми их наделило государство.

В моем незаконном уголовном преследовании группой Клячина используется как таран фигура моего бывшего партнера и миноритарного акционера, российского гражданина нигерийского происхождения Рилвана Бамгбалы, имевшего со мной корпоративный конфликт и похитившего ряд активов компании, в частности, компании "Тетра" и "Ветэрра". По этому факту в отношении Бамгбалы возбуждалось уголовное дело №413999, и он скрывался от следствия более 2-х лет, находился в розыске, но сейчас дело благополучно разваливается в ГСУ МВД России по г. Москве. С Бамгбалой у меня еще в августе 2013 года было заключено мировое соглашение о выходе из всех совместных компаний, однако он отказался его выполнять, вовремя подвернувшись под руку Александру Клячину.

Клячин и его сообщники не только сорвали выполнение этого соглашения, но и стали продвигать Бамгбалу как "потерпевшего" от моих действий в сфабрикованном уголовном деле №148360. Вообще Клячин - опытный рейдер и по факту использует конфликты среди акционеров очень эффективно: оставаясь в тени, разжигает эти конфликты, а старым не дает завершиться, подбрасывая "дровишек в костер". Именно поэтому в информационной войне против меня в статьях в СМИ фигурируют те люди, с которыми я много лет работал ранее и с которыми не было проблем до появления Клячина - с моими миноритарными партнерами по бизнесу Васиным В.И. и Бамгбалой Р.А., а до ноября 2017 года - с моим доверенным лицом Сундуковым И.Б. Их просто переманивают на свою сторону. Тот же Сундуков И.Б. запутался в своих долгах и решился на откровенное предательство ради денег, которые ему, вероятно, пообещали участники ОПГ Клячина. Сам Клячин избегает публичности в таких делах - играя главную роль в рейдерском захвате моих активов, везде в СМИ на первый план им выставляются другие лица, тем самым создавая ложное представление о его как бы непричастности к происходящему.

После отмены Галашко Постановления от 31 октября 2012 года о возбуждении уголовного дела №148360, казалось бы, что все близится к финалу и справедливость, наконец, восторжествует. Но - нет, ведь рейдеры не смогли захватить ряд активов Рудникова, и требуется "продолжение банкета". И вот 5 декабря 2017 года, в тот же день, следователь Блинов возбуждает новое уголовное дело по тем же фактическим обстоятельствам. "Исследуя" материалы, признанные незаконными самим Следственным комитетом в лице Галашко, обнаруживает в тех же самых 25 томах "возможные признаки преступления". Пишет рапорт САМ СЕБЕ и возбуждает новое уголовное дело на основании тех же ЛОЖНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, которые были мною многократно опровергнуты ранее и несостоятельность которых документально доказана еще в рамках дела №148360. И через 5 лет все начинается заново.

Привожу скан рапорта Блинова от 5 декабря 2017 гола. В этом рапорте и последующем постановлении единственным основанием для возбуждения дела указано на то, что своими действиями в январе 2010 года я, действуя по генеральной доверенности от компании "Капенда Лтд" (Кипр) в отношении дочерней российской компании "КС-Траст", нанес ущерб Бамгбале А.Р., акционеру компании "Капенда", причём в особо крупном размере. Но Бамгбала НЕ БЫЛ АКЦИОНЕРОМ "Капенды" в указанный период. Этот вопрос исследовался БЛИНОВЫМ на протяжении почти 3,5 лет, но он так и не получил ни одного документа - в природе и не может его существовать, - что Бамгбала был акционером "Капенды" как минимум до 29 июля 2010 года. И, следовательно, он ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН ПОТЕРПЕВШИМ. Между тем следствие вменяет мне в вину то, что в январе 2010 года я нанес Бамгбале ущерб именно как акционеру компании "Капенда Лтд". При этом сумма "ущерба" вообще посчитана на основании ПОДЛОГА следователя, который "назначил" Бамгбалу еще и участником российского ООО "КС-Траст", каковым тот не был ни единого мига, что могут подтвердить все юридические выписки из налоговой службы, которые, кстати, имелись в деле. Это просто поразительно!

Я не знаю, что произошло со следователем Блиновым, который так вольно распоряжается фактами и материалами следствия и принимает такие "оригинальные" решения. Следователь - не аптекарь и не парикмахер (при всем уважении к этим профессиям), он наделен государством огромными полномочиями и должен ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ, особенно когда речь идет об обвинении человека в преступлении. Следователь - это особая профессия, влияющая буквально на судьбы людей. Следователь в нынешней России может как поломать человеку жизнь, так и освободить мошенника от наказания, его власть по закону почти не ограничена. Какие мотивы у следователя Блинова пренебрегать законами и вообще здравым смыслом? Я лично вижу в действиях Блинова либо прямой корыстный умысел, либо карьерные, ничем не ограниченные стремления в исполнении незаконных указаний своих руководителей, причем очень высокого уровня. И если нужно сконструировать дело, то это будет исполнено: в деле появятся не существующие реально и ущерб, и потерпевшие, и акционеры.

Но и это не все, поскольку в июле 2010 года Бамгбала не приобретал эти акции "Капенды" законным путём, а просто УКРАЛ их, получив мошенническим путем некий документ в службе регистрации компаний Кипра. Против него и его сообщников возбуждено и в настоящее время полицией Никосии расследуется уголовное дело по этому факту, а кипрский суд рассматривает вопрос аннулирования его акций в "Капенде" в принципе. Очередные заседания суда будут в конце февраля этого года, и факт моего уголовного преследования, как это много раз бывало ранее, снова будет использоваться Бамгбалой в оправдании своих действий.

Привожу сканы лишь двух документов (а их около десятка), из которых следует, что на момент совершения мной действий в январе 2010 года акционерами компании "Капенда Лтд" были две другие кипрские компании, никакого Бамгбалы там не было. Первый документ - выписка из реестра акционеров на 19 февраля 2010 года, выданная директорами "Капенда Лтд". Второй документ - заявление официального государственного регистратора кипрских компаний, подтвердившего, что акционерами "Капенды" в указанный период были лишь две кипрские компании, и никакого Бамгбалы там не было. ДАЖЕ ЭТИХ ДВУХ ДОКУМЕНТОВ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ МЕНЯ. Называя Бамгбалу акционером "Капенды" и зная реальное положение вещей, Блинов ОТКРОВЕННО ЛЖЕТ по существу, в том числе в своем рапорте "об обнаружении признаков преступления" и в своем постановлении о возбуждении нового уголовного дела. Никакого уголовного дела по этому "основанию" быть не может, а других у Блинова, занимающимся "расследованием" 3,5 года - нет.

Далее это уголовное дело с 8 декабря 2017 года начинает использоваться для захвата активов ООО "Белкофорте". Директор Белкофорте Сундуков И.Б., чьи полномочия истекли 7 ноября 2017 года, бежит к следователю Блинову уже через два дня, в пятницу 8 декабря 2017 года (отличная согласованность в действиях! Ведь кто-то сообщил постороннему человеку Сундукову о возбуждении этого дела, и он бежит именно сюда, в "нужное" место!) с заявлением, являющимся ложным доносом на меня. В РАМКАХ ЭТОГО НОВОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА следователь Блинов, дав НОВЫЕ ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ, но уже суду, на следующий рабочий день, в понедельник 11 декабря 2017 года, налагает запрет на совершение любых регистрационных действий в налоговой инспекции, в том числе и по смене директора. И это при том, что арбитражный суд 8 декабря 2017 года уже отказал Сундукову в тех же самых требованиях, не находя для этого оснований. Так номинальный директор (а теперь уже и мошенник) с истекшими полномочиями становится фактически "узаконенным" и "не сменяемым" директором и начинает свою деятельность по разграблению компании "Белкофорте" и буквальному мародерству. ВОТ ДЛЯ ЧЕГО РЕЙДЕРАМ и сложившейся группе сотрудников СК, действующих с ними заодно, необходимо иметь хоть какое-то уголовное дело. Ведь без него такой фокус у рейдеров не проходит - арест через суд возможен только в рамках предварительного расследования по уголовному делу. При этом в августе 2017 года на компанию "КС-Траст" была совершена рейдерская атака, участие в которой принимал именно "потерпевший" Бамгбала и компания Клячина Coral Finance Group, что подтверждено документально, и имеется подпись Бамгбалы на документах, признанных судом Кипра недействительными. Тогда их атака не удалась, и смены директора "КС-Траст" с нынешнего на неизвестную мне гражданку не произошло. По моему заявлению следствию от 16 августа 2017 года Блинов за полгода не пошевелил и пальцем и не дал никакого ответа. А тут такая оперативность Блинова по заявлению Сундукова да и еще со срочной выемкой документов в налоговой службе! Исключительная избирательность следователей говорит сама за себя - реальным собственникам следствие во всем отказывает, а мошенникам зажигает "зелёный свет".

По такой схеме работает машина рейдерства по всей стране. Причем рейдеры обеспечивают "лояльность" и прокурорских работников, и судей для вынесения "нужного решения". Сотрудники следствия выполняют свою "часть работы", незаконно возбуждая уголовные дела против предпринимателей, рейдеры подкупают судей и прокурорских работников, судьи выносят нужные рейдерам решения: возможность обосновать их формальную законность всегда найдется. Имея на руках судебные решения, коррумпированные следователи прикрыты ими как каменной стеной - то, что признано судом, следствием не исследуется и принимается как доказанный факт.

В результате бездействия Блинова и иных сотрудников Следственного комитета, а также ОВД по району Бибирево, куда еще два месяца назад также были поданы заявления о преступлении, на сегодняшний день сложилась такая ситуация: четыре здания стоимостью в десятки млн долларов США физически захвачены Сундуковым И.Б., в них заменена охрана и многочисленные арендаторы выселяются, все учредительные и коммерческие документы связанных со мной компаний, в том числе собственника 99,999% долей ООО "КС-Траст", их офисное оборудование и личные вещи сотрудников похищены и вывезены в неизвестное место, а сами сотрудники на рабочие места не допускаются, офисы заселены новыми арендаторами, финансовые потоки перераспределены в пользу Сундукова. Государственные органы, призванные защищать интересы пострадавших, молчат. Неужели для того, чтобы восстановить свои права, нужно, чтобы центральные каналы ТВ показали, как люди пойдут «стенка на стенку» в их отстаивании? Неужели в нынешней России законы уже не действуют?

Блинов, ПОСТОЯННО И СИСТЕМАТИЧЕСКИ использующий ЛОЖЬ в различных документах, и, очевидно, его руководство, прикрывающее его действия, и создали более чем благоприятную ситуацию для рейдеров из группы Клячина. Я убежден, что без участия Блинова, его руководителя Галашко и заместителя Вишнякова, без других лиц в руководстве ГСУ СК по г. Москве захват ООО "Белкофорте" был бы невозможен: слишком уж кричащие нарушения законности остаются без внимания. Выскажу свое личное мнение: к данному незаконному уголовному преследованию меня и моего партнера считаю причастными в той или иной мере и самого руководителя ГСУ СК по г. Москве Дрыманова, и его заместителей Яроша и Саксина. Фамилии Яроша и Дрыманова назывались неоднократно самим следователем Блиновым, он часто повторял, что "руководство прекрасно знает об этом деле", "что мне руководство скажет, то я и сделаю", "какое решение наверху примут - так и буду действовать". А нельзя ли действовать по закону, а не по "понятиям" людям, которые носят погоны и наделены властью огромными полномочиями?

5 февраля 2018 года я и мой защитник были на приеме у заместителя Дрыманова - Саксина Виталия Владимировича. Примечательно, что Саксин одновременно возглавляет и отдел по расследованию правонарушений среди сотрудников Следственного комитета, то есть должен по идее выявлять нечистоплотных сотрудников СК, как-то бороться с ними.

Первый раз я был на приеме у Саксина 24 ноября 2017 года. Примерно через 10 дней ситуация для меня ухудшилась на два порядка, думаю что Саксин не мог не знать о действиях следователей, в том числе и о действиях Галашко и Блинова, возбудившего новое уголовное дело, и о незаконном захвате управления Сундуковым в ООО "Белкофорте". И вот теперь, во второй раз, 5 февраля 2018 года я под видеозапись (теперь это обязательно на приемах к руководству) открыто заявил Саксину, что новое дело возбуждено Блиновым незаконно, что Блинов ОТКРОВЕННО ЛЖЕТ, возбуждая дело при отсутствии фактов. Предъявил документы, подтверждающие это. Но Саксин предлагает СДЕЛАТЬ ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС НА КИПР И ДОЖДАТЬСЯ ОТВЕТА от "соответствующих органов"! И это при том, что в 2015 году такой ответ уже был получен, но скрыт от суда сотрудниками Следственного департамента МВД РФ, и каких-либо активных действий по их розыску и наказанию виновных следствием не осуществляется. То есть мне предлагается все это время "ждать" результата ненужного запроса, находясь в качестве подозреваемого (как минимум) по новому уголовному делу, и наблюдать, как пользуясь им, рейдеры захватывают мой бизнес. Удобная позиция для Саксина - вроде бы не отказал, обещал разобраться, а по факту оказал содействие в творящемся беззаконии?

Уважаемый Александр Иванович, но это же ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!

Получается, что дело возбуждено "превентивно" без доказательств, потому что это нужно Заказчику. При этом, если следовать логике Блинова, то получается, что, например, ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК может обратиться в ЛЮБУЮ КОМПАНИЮ с требованием признать его права, потребовать "возмещения ущерба", а от следствия - требовать возбуждения уголовного дела и т.д., независимо от того, обладает ли он вообще правами что-то требовать, и следствие тут же должно выполнить его требования БЕЗ ПРОВЕРКИ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ, а потом несколько лет проверять наличие этих полномочий? Где это видано?

Ситуация действительно выглядит абсурдно, цинично и одновременно драматически: к следователю приходит гражданин и говорит: "Признайте меня потерпевшим и возбудите уголовное дело в отношении такого-то лица". "Нет проблем", - отвечает следователь, возбуждает уголовное дело против указанного лица, накладывает различные ограничения на него и его деятельность, формирует базу для захвата собственности этого лица группой, к которой относится и пришедший гражданин. Далее ущемленное в своих правах лицо (в данном случае Рудников) идет к большому начальству (в данном случае к Саксину) и спрашивает - как же так? И этот большой начальник отвечает: "Не волнуйтесь, мы во всем разберемся, вот сейчас сделаем запрос на Кипр". То есть предлагает на полном серьезе тому, против кого незаконно возбуждено дело и у кого, используя это дело, отнимают собственность, ждать "новостей" с Кипра. А что именно следователь (в данном случае Блинов) хочет получить с Кипра? Документ, подтверждающий права гражданина, который просил возбудить уголовное дело? А НЕ ПРОЩЕ БЛИНОВУ С САМОГО НАЧАЛА СПРОСИТЬ: гражданин, а предъявите доказательство того, что вы имеете право требовать что-то. В данном случае - дайте документы, подтверждающие факт законного получения вами акций компании "Капенда" в указанный период времени. За 3,5 года, которые Блинов "расследовал" сфабрикованное дело №148360, ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПОЯВИЛОСЬ. и не может появиться в принципе. Так зачем же тогда Саксин предлагает такой вариант? У меня возникают серьезные подозрения в заинтересованности Саксина в продолжении всей этой истории.

На встрече с Саксиным я потребовал (а просить уже не хочется) немедленного закрытия уголовного дела №148360 и нового дела №11702450017000065, возбужденного Блиновым, как незаконных, возбужденных НА ЛОЖНЫХ ОСНОВАНИЯХ. Я не могу позволить Блинову и всей этой коррумпированной, по моему глубокому убеждению, группе в Следственном комитете ущемлять мои права и разорять мой бизнес, на который я потратил более 25 лет своей жизни, способствовать хищению моего имущества группой преступников-рейдеров.

Уважаемый Александр Иванович!

Полагаю, Следственному комитету есть чем заняться - реальных преступников в стране хватает. Прошу, наконец, принять меня на личном приеме (куда меня не пускают, и думаю, умышленно, Ваши сотрудники), где я готов представить все доказательства фабрикации уголовных дел против меня. Я уверен, что Вы как опытный юрист все сразу поймете. Прошу прекратить это безумие с моим более чем 5-летним незаконным уголовным преследованием и обязать соответствующих сотрудников немедленно закрыть это позорное для ведомства уголовное дело, которое прямо сейчас, в эти дни продолжает использоваться мошенниками для захвата моей собственности, то есть для совершения реального преступления. Прошу также расследовать действия сотрудников Следственного комитета Блинова, Вишнякова, Галашко, Саксина на предмет законности их действий в отношении меня, а также наличие коррупционной составляющей в их действиях.

С уважением и надеждой на восстановление справедливости и законности,
предприниматель Вячеслав Рудников

Прилагаемые документы:

Рапорт следователя Блинова от 5 декабря 2017г

Выписка из реестра компании "Капенда" от 19 февраля 2010 года

Справка Регистратора кипрских компаний от 3 ноября 2014 года

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Началась борьба за качество икры, масла, риса и гречки

С 1 марта этого года в России вводятся новые ГОСТы на некоторые виды продуктов. В список попали красная икра, сливочное масло, гречка и рис. Правда, пока новые стандарты повышенного качества будут действовать в тестовом режиме в течение трёх лет

//Советы

Как характеризуется остеопороз

Как характеризуется остеопороз

Остеопороз – это дистрофия костной ткани с перестройкой её структуры. Другими словами, это заболевание, характеризующееся снижением плотности кости в результате уменьшения костного вещества или недостаточной его минерализации.

//Советы

Чем грозит падение

Чем грозит падение

Зимний травматизм, по статистике, даёт примерно 15% заболеваемости с временной нетрудоспособностью. Основная причина – банальная спешка, которая в первую очередь характерна для молодых, да и людей зрелого возраста. И как следствие – падение, вывихи, переломы

//История

Трагедия «Молодой гвардии»

Трагедия «Молодой гвардии»

75 лет назад в посёлке Краснодон немецкие оккупанты расстреляли Олега Кошевого и других юных подпольщиков, но их подлинную историю узнали много позже. После освобождения Донбасса от немецких войск первому секретарю ЦК компартии Украины Н.Хрущёву доложили о подпольной организации

//Шпионаж

На крючке у финансовой разведки США

На крючке у финансовой разведки США

Много шума наделал «кремлёвский доклад» Вашингтона. Недавно Минфин США опубликовал список лиц, имеющих отношение к высшему руководству России, и так называемых «друзей Путина». В его открытую часть вошли 210 человек. Но сколько человек числится в его секретной части?

//Политика

МИД: РФ хотят обвинить в хакерских атаках во время Олимпиады-2018

МИД: РФ хотят обвинить в хакерских атаках во время Олимпиады-2018

Департамент информации и печати МИД России заявил о подготовке масштабных провокаций, связанных с обвинениями в адрес России во вмешательстве в подготовку и проведение зимней Олимпиады в Южной Корее.

//Спорт

ЧМ-1950. Молчание «Мараканы»

ЧМ-1950. Молчание «Мараканы»

Первый послевоенный чемпионат мира должен был увенчаться первым золотом принимавшей его Бразилии. Но вместо победного карнавала уругвайский нападающий Альсидес Гиджа поверг её в траур.

//Спорт

Не только Рональду

Не только Рональду

Рассказ о фаворитах группы «В» логично начать с Испании. Но сегодня в рейтинге ФИФА Португалия выше, так что обратить внимание стоит на неё. Если сборная России преодолеет групповой этап в 1/8 финала, ей предстоит встретиться с представителем соседней четвёрки

//Общество

Бывшее здание «Союзмультфильма» передано РПЦ

Бывшее здание «Союзмультфильма» передано РПЦ

Здание бывшего Никольского храма на улице Долгоруковской, в котором более 70 лет размещался «Союзмультфильм», перешло РПЦ. Такое решение приняло Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество).

//Спорт

Шанс на перезагрузку

Шанс на перезагрузку

Фигуранты самых громких трансферных новостей российской зимы – игроки, для которых старт весенней части сезона может стать и новым стартом в карьере. «Зенит» часто обвиняют в том, что он скупает игроков, которые ему оказываются не нужны.

//Спорт

Кому нужен этот Пхёнчхан?

Кому нужен этот Пхёнчхан?

В пятницу 9 февраля в Корее стартует зимняя Олимпиада, где сборная России предстанет в усечённом составе. Но спасибо, что там вообще будут наши спортсмены. Корреспондент «АН» начал работу в Пхёнчхане и делится путевыми заметками.

//Спорт

Как Майорову сломали нос

Как Майорову сломали нос

11 февраля исполняется 80 лет двукратному олимпийскому чемпиону Борису Майорову. За несколько дней до юбилея великий хоккеист дал интервью «Аргументам недели». Однажды в юности ему сказали: «Выбирай – футбол или хоккей?»

//Книги

Такая непростая гетманщина

Такая непростая гетманщина

Мы продолжаем знакомить читателя с книгой Анатолия Терещенко «Украйна! А была ли Украина?», посвящённой истории народа, жившего на огромной территории от западных Карпат и балтийских берегов до прикаспийских степей. Потому что трудно рассказывать об огромном историческом промежутке

//Культура

Николаю Носкову отказали в присвоении звания "Заслуженный артист"

Николаю Носкову отказали в присвоении звания "Заслуженный артист"

На заседании экспертного совета Минкульта России, которое состоялось 25 октября 2017 года, одной из разбираемых тем был вопрос о присвоении знаменитому певцу Николаю Носкову звания "заслуженный артист РФ".

//Общество

Добиться справедливости

Добиться справедливости

В этом номере вопросы читателей мы рассматриваем вместе с адвокатом Андреем КОЗБАНОВЫМ.Юристы, которые отвечают через газету, ждут писем на электронный адрес «АН»: justice@argumenti.ru. Также вы можете сформулировать свою проблему в «живом» письме с пометкой «Для правоведа».

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Госдуме считают проблемы у бизнесменов из "кремлёвского списка" ожидаемыми

В Госдуме считают проблемы у бизнесменов из "кремлёвского списка" ожидаемыми

В Государственной думе комментируют сообщения о проблемах и дополнительных проверках российских бизнесменов, упомянутых в «кремлёвском списке» и считают, что они были вполне ожидаемыми.

//В мире

ВСУ начали готовиться к операции по окружению Донецка

ВСУ начали готовиться к операции по окружению Донецка

Разведка ДНР выявила скрытное сосредоточение танкового батальона Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию обнародовал заместитель главы оперативного командования республики Эдуард Басурин.

//В мире

Обнародованы данные о возможной причастности США к гибели майора Филипова

Обнародованы данные о возможной причастности США к гибели майора Филипова

Российский летчик Роман Филипов мог погибнуть в результате спецоперации, которую провели в Сирии сотрудники Центрального разведывательного управления США. Такое предположение высказали эксперты.

//Политика

«Друзья Путина» готовят государственный переворот?

«Друзья Путина» готовят государственный переворот?

Шумиха вокруг пресловутого «Кремлевского списка» оказалась классической бурей в стакане воды. Неужели гора родила мышь? Известный экономист-политолог Михаил Делягин придерживается иного мнения, которым и поделился с главным редактором «АН» Андреем Углановым.

//Общество

В Госдуме предложили вернуть переход на летнее время

В Госдуме предложили вернуть переход на летнее время

Россиянам могут вернуть летнее время. На час вперед предлагает перевести все стрелки часов в стране избранный от Челябинской области депутат Государственной думы Андрей Барышев.

//Общество

МФЦ получили право получать платежи от населения

МФЦ получили право получать платежи от населения

Госдума приняла закон об оплате государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры (МФЦ). Сейчас сделать это можно только в отделениях банков, банкоматах и платежных терминалах.

//Непознанное

Туристы засняли в США маскирующийся под самолёт НЛО

Туристы засняли в США маскирующийся под самолёт НЛО

В штате Вашингтон (США) отдыхающие на горнолыжном курорте очевидцы запечатлели в небе НЛО. Замаскировавшаяся под обычный самолет «тарелка» инопланетян пролетела над одной из возвышенностей.

//Здоровье

Эксперты назвали способы избежать преждевременной смерти

Эксперты назвали способы избежать преждевременной смерти

Ученые озвучили основные способы снизить повышенное артериальное давление, которое может привести к инфаркту или инсульту, а также является причиной смерти более тысячи человек в день только в США.

//Общество

Россиянина обвинили в кибермошенничестве в США

Россиянина обвинили в кибермошенничестве в США

Андрей Новак, по данным американского Минюста, участвовал в международном сговоре. Он назван в числе 36 предполагаемых участников международной группировки Infraud Organization.

//Шоу-бизнес

Летучая сделала сенсационное признание о «Ревизорро»

Летучая сделала сенсационное признание о «Ревизорро»

Елена Летучая призналась в одном из последних интервью, что в проекте «Ревизорро. Москва» ее коллеги сливали в рестораны информацию о грядущих проверках. На протяжении четырех лет проект существовал совершенно честно.

//Происшествия

Шахта обрушилась в Кемеровской области, есть жертвы

Шахта обрушилась в Кемеровской области, есть жертвы

На шахте в Кемеровской области произошло обрушение. ЧП произошло на шахте "Осинниковская". В региональном главке МЧС сообщили, что в результате обрушения погиб один человек.

//Общество

Почему для решения проблемы мигрантов требуется холодная голова

Почему для решения проблемы мигрантов требуется холодная голова

Мигранты и Москва – это практически слова синонимы в умах многих граждан. На прошедшем круглом столе в Московском Доме Национальностей посвященному проблемам мигрантов и их адаптации в российском обществе.

//Политика

Немецкий депутат посоветовал послу Украины в Германии поучиться дипломатии

Немецкий депутат посоветовал послу Украины в Германии поучиться дипломатии

Депутат Хельмут Цайфельд, посетивший Крым в составе немецкой делегации, посоветовал украинскому послу в Германии поучиться дипломатии, отметив, что никто не имеет права разговаривать в таком тоне.

//Говорят, что...

Около трети продуктов теряют при хранении

Около трети продуктов теряют при хранении

ООН забила тревогу, человечество теряет до трети продовольствия. Чтобы накормить население земли, которое, по прогнозам ООН, через 25–30 лет разрастётся до 10 млрд человек, еды понадобится на 40% больше, чем сейчас. В Китае, Индии, ЕС работают госпрограммы снижения потерь в агрокомплексе

//Говорят, что...

Наши ракеты разрывают немецкие «Леопарды»

Наши ракеты разрывают немецкие «Леопарды»

Немецкое оружие снова подводит Турцию, которая проводит военную операцию на севере Сирии против курдов. Ещё недавно танки Leopard 2, произведённые в Германии, считались многими специалистами чуть ли не лучшей техникой в мире. Однако настоящая война всё расставила по своим местам

//Говорят, что...

Цены на российскую пшеницу выросли

Цены на российскую пшеницу выросли

Хорошие новости с зернового рынка. За январь 2017 г. экспортные цены на российскую пшеницу достигли почти 200 долларов за тонну. Преодоления этой отметки аналитики ждут в ближайшее время. Впрочем, по их мнению, намного выше этой цифры они вырастут вряд ли

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

Керимову «по семейным обстоятельствам» вновь разрешили приехать в Россию

Керимову «по семейным обстоятельствам» вновь разрешили приехать в Россию

Французская прокуратура разрешила российскому сенатору, бизнесмену Сулейману Керимову, которого во Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов, вновь посетить Россию.

//Говорят, что...

Началась борьба за качество икры, масла, риса и гречки

Началась борьба за качество икры, масла, риса и гречки

С 1 марта этого года в России вводятся новые ГОСТы на некоторые виды продуктов. В список попали красная икра, сливочное масло, гречка и рис. Правда, пока новые стандарты повышенного качества будут действовать в тестовом режиме в течение трёх лет

//Советы

Как характеризуется остеопороз

Как характеризуется остеопороз

Остеопороз – это дистрофия костной ткани с перестройкой её структуры. Другими словами, это заболевание, характеризующееся снижением плотности кости в результате уменьшения костного вещества или недостаточной его минерализации.

//Советы

Чем грозит падение

Чем грозит падение

Зимний травматизм, по статистике, даёт примерно 15% заболеваемости с временной нетрудоспособностью. Основная причина – банальная спешка, которая в первую очередь характерна для молодых, да и людей зрелого возраста. И как следствие – падение, вывихи, переломы

//История

Трагедия «Молодой гвардии»

Трагедия «Молодой гвардии»

75 лет назад в посёлке Краснодон немецкие оккупанты расстреляли Олега Кошевого и других юных подпольщиков, но их подлинную историю узнали много позже. После освобождения Донбасса от немецких войск первому секретарю ЦК компартии Украины Н.Хрущёву доложили о подпольной организации

//Шпионаж

На крючке у финансовой разведки США

На крючке у финансовой разведки США

Много шума наделал «кремлёвский доклад» Вашингтона. Недавно Минфин США опубликовал список лиц, имеющих отношение к высшему руководству России, и так называемых «друзей Путина». В его открытую часть вошли 210 человек. Но сколько человек числится в его секретной части?

//Политика

МИД: РФ хотят обвинить в хакерских атаках во время Олимпиады-2018

МИД: РФ хотят обвинить в хакерских атаках во время Олимпиады-2018

Департамент информации и печати МИД России заявил о подготовке масштабных провокаций, связанных с обвинениями в адрес России во вмешательстве в подготовку и проведение зимней Олимпиады в Южной Корее.

//Спорт

ЧМ-1950. Молчание «Мараканы»

ЧМ-1950. Молчание «Мараканы»

Первый послевоенный чемпионат мира должен был увенчаться первым золотом принимавшей его Бразилии. Но вместо победного карнавала уругвайский нападающий Альсидес Гиджа поверг её в траур.

//Спорт

Не только Рональду

Не только Рональду

Рассказ о фаворитах группы «В» логично начать с Испании. Но сегодня в рейтинге ФИФА Португалия выше, так что обратить внимание стоит на неё. Если сборная России преодолеет групповой этап в 1/8 финала, ей предстоит встретиться с представителем соседней четвёрки

//Общество

Бывшее здание «Союзмультфильма» передано РПЦ

Бывшее здание «Союзмультфильма» передано РПЦ

Здание бывшего Никольского храма на улице Долгоруковской, в котором более 70 лет размещался «Союзмультфильм», перешло РПЦ. Такое решение приняло Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество).

//Спорт

Шанс на перезагрузку

Шанс на перезагрузку

Фигуранты самых громких трансферных новостей российской зимы – игроки, для которых старт весенней части сезона может стать и новым стартом в карьере. «Зенит» часто обвиняют в том, что он скупает игроков, которые ему оказываются не нужны.

//Спорт

Кому нужен этот Пхёнчхан?

Кому нужен этот Пхёнчхан?

В пятницу 9 февраля в Корее стартует зимняя Олимпиада, где сборная России предстанет в усечённом составе. Но спасибо, что там вообще будут наши спортсмены. Корреспондент «АН» начал работу в Пхёнчхане и делится путевыми заметками.

//Спорт

Как Майорову сломали нос

Как Майорову сломали нос

11 февраля исполняется 80 лет двукратному олимпийскому чемпиону Борису Майорову. За несколько дней до юбилея великий хоккеист дал интервью «Аргументам недели». Однажды в юности ему сказали: «Выбирай – футбол или хоккей?»

//Книги

Такая непростая гетманщина

Такая непростая гетманщина

Мы продолжаем знакомить читателя с книгой Анатолия Терещенко «Украйна! А была ли Украина?», посвящённой истории народа, жившего на огромной территории от западных Карпат и балтийских берегов до прикаспийских степей. Потому что трудно рассказывать об огромном историческом промежутке

//Культура

Николаю Носкову отказали в присвоении звания "Заслуженный артист"

Николаю Носкову отказали в присвоении звания "Заслуженный артист"

На заседании экспертного совета Минкульта России, которое состоялось 25 октября 2017 года, одной из разбираемых тем был вопрос о присвоении знаменитому певцу Николаю Носкову звания "заслуженный артист РФ".

//Общество

Добиться справедливости

Добиться справедливости

В этом номере вопросы читателей мы рассматриваем вместе с адвокатом Андреем КОЗБАНОВЫМ.Юристы, которые отвечают через газету, ждут писем на электронный адрес «АН»: justice@argumenti.ru. Также вы можете сформулировать свою проблему в «живом» письме с пометкой «Для правоведа».

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