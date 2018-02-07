Волгоградские воспитательницы придумали патриотический флешмоб

Снова квасного патриотизма плеснули волгоградские тётеньки, заставив говорить о себе федеральные СМИ. Вслед за поющей депутатшей, исполнившей с детьми-кадетами песню о «дяде Вове», воспитательницы из Михайловки написали на снегу цифру «75» фигурами детсадовцев. Это они придумали такой флешмоб, чтобы поздравить с 75-летием Сталинградской битвы.

Акция не вызвала столько возмущения, если бы идея не приняла своеобразную форму. Тётеньки придумали, что для более четкой фотографии, детей надо посадить на колени. В снег. Так «сотрудники структурного подразделения «Аленький цветочек» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» решили напомнить дошкольникам и их родителям о подвиге наших соотечественников, которые сражались за каждый сантиметр нашей Родины».

Ищущие сенсации журналисты тут же разнесли, что воспитатели «выложили телами поздравление», «детсадовцев поставили в снег на колени», что этот «навык стояния может пригодиться во взрослой жизни». Тем более что местная администрация поблагодарила всех участников «за оригинальную акцию, которая всколыхнула в душе каждого что-то настоящее, чистое».

После шума в соцсетях и прессе, организаторы убрали фото живых цифр в снегу, оставив лишь фотофиксацию традиционных мероприятий: торжественной линейки, конкурса рисунков и сталинградских чтений.