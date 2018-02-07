Мужчина пытался получить земельный участок в Крыму по документам 1919 года

Мужчина попытался получить земельный участок в Старом Крыму по документам 1919 года, сообщили в пресс-службе Госкомрегистра Крыма.

Мужчина утверждает, что ему в наследство досталась земля в городе Старый Крым от гражданки Израиля, покинувшей полуостров после оккупации его немецко-фашистскими захватчиками, пишут "Аргументы недели - Крым".

По словам руководителя Госкомрегистра Александра СПИРИДОНОВА, по этой бумаге получить участок не получится. необходимо учитывать и тот факт, что с момента вступления гражданки в право собственности по актовой бумаге прошло почти 100 лет.

Специалисты проверили архивы, принадлежащие ранее регистрационной службе в украинский период, однако ничего, чтобы помогло идентифицировать участок, не нашлось. Самой бумаги будет недостаточно для регистрации права собственности.