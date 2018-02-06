Медики тестируют новое лекарство от рака

Новое лекарство от рака тестируют в университете Стэнфорда. Медики возлагают большие надежды на препарат, который будет стимулировать иммунную систему человека для борьбы с онкологическими заболеваниями и уничтожением опухолей.

В настоящее время лекарство испытывают на мышах, но, благодаря отличным результатам, в скором времени может начаться тестирование с участием людей. У подопытных грызунов уже в течение нескольких дней пропадали и рассасывались опухолевые образования. Успешному лечению поддались 95% мышей, у тех 5% грызуноа, на которых препарат не подействовал так быстро, была увеличена доза лекарства. И это дало положительные результаты.

В случае удачного эксперимента на людях, такое лекарство будут вводить непосредственно перед операцией по удалению опухолей. Это сможет помочь избежать возвращения рака. Уже нашлись около 15 добровольцев из людей, которые готовы рискнуть и участвовать в дальнейшем испытаниии препарата, пишет vistanews.