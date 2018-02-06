В России число безработных за неделю выросло почти на 2%

В России число безработных за неделю выросло почти на два процента. По данным Министерства труда и социальной защиты России, уровень безработицы в стране вырос в период с 24 по 31 января на 1,9 процента. Зарегистрировано 779,6 тысячи безработных.

Как уточнили в ведомстве, наибольший рост безработицы - в Сахалинской, Кировской, Магаданской, Новгородской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Адыгея, городе Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

Безработных россиян стало меньше в семи регионах, в том числе в регионах: Мордовия, Алтай, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Пензенской, Орловской областях и Забайкальском крае.