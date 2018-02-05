Выпущенная из-под стражи врач Елена Мисюрина хочет вернуться к работе

В понедельник врач-гематолог Елена Мисюрина, которая была выпущена из-под стражи, заявила, что хочет вернуться к работе. Об этом она сообщила представителям СМИ в суде.

Медик поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и подчеркнула, что заседание прошло очень корректно. Врач добавила, что очень устала, но осталась довольна результатом. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", Мисюрина намерена отдохнуть и вернуться к своим пациентам.

Напомним, Мосгорсуд принял решение выпустить медработника из СИЗО, вследствие чего она будет находиться дома до вступления приговора в силу.