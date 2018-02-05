Елена Исинбаева в тренажерном зале готовится к родам

Олимпийская чемпионка Елена Исинаева станет мамой во второй раз со дня на день. Но до сих пор знаменитая спортсменка тренируется. Елена опубликовала в Инстаграм фотографию с большим животом.

Знающие люди говорят, что судя по животу, Лене рожать совсем скоро. А размеры беременного животика Исинбаевой впечатлили поклонников спортсменки так, что они начали делать прогонозы. "Ого! Неужели двойня??!!! Было бы здорово!", "СПОРТСМЕН БУДЕТ -- ОДНОЗНАЧНО!!! УДАЧИ ВАМ!!!" "Какой животик большой... У меня с двойней такой был. Может и у вас двое?" - пишут в комментариях к фото.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)Фев 4, 2018 at 11:45 PST

"Чем ближе рождение ребёнка, тем чаще мне хочется ходить в зал. Такой вот эффект "гнездования" у меня", - объяснила прыгунья с шестом.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)Янв 12, 2018 at 7:14 PST

Елена много ходит пешком. "Думала не поднимусь, а нет, с остановкой дошла до верха... Кончено, можно было бы лестницу обойти, но как говорит мой муж, это была бы не я...", - подписала она фото.

Елена Исинбаева с мужем Никитой Петиновым ждут второго ребенка. Их первенец - дочь Ева - появилась на свет в Монако.