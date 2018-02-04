Сбивший российский штурмовик Су-25 в сирийском Идлибе ПЗРК мог быть украинским

Член Совета Федерации, ветеран СВР Игорь Морозов считает, что Украина может быть причастна к крушению штурмовика Су-25 ("Грач") ВКС России в Сирии. Самолет СУ-25 был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК), который мог попасть к террористам со склада боеприпасов в Винницкой области. Клинцевич высказал мнение, что к гибели пилота Су-25 в Сирии причастны США

Сбитый штурмовик упал в Идлибе. Пилот успел катапультироваться, на земле вступил в бой с группой боевиков. Майор в неравном бою погиб.

Сенатор Игорь Морозов напомнил, что минувшей осенью на военном складе боеприпасов в Калиновке в Винницкой области Украины произошел катастрофический пожар. Киев не исключил, что пожар был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия. Пр мнению Морозова, похищенное со склада оружие могло через различные контрабандные поставки попасть в руки сирийским террористам, сообщает РИА Новости.

В то же время сенатор не исключил, что украсть ПЗРК могли и с военного склада НАТО, расположенного в одной из стран Восточной Европы.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцкевич высказал мнение, что ПЗРК, с помощью которого в Сирии был сбит Су-25, попал к террористам при помощи США через третьи страны.

Погиб майор Роман Филипов.