Синоптики спрогнозировали, когда в Москве прекратится снегопад

Российские синоптики спрогнозировали, когда в Москве и в Подмосковье прекратится снегопад. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник, 5 февраля, днём начнёт постепенно повышаться давление, снежные облака начнут расходиться.

Ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, возможно, выглянет солнце, передает RT. Интенсивность снегопадов уменьшится. Роман Вильфанд сообщил, что будущие вторник и среда, 6 и 7 февраля, ожидаются без осадков. В понедельник похолодает. Погода будет морозной. В Москве до минус 13 градусов, в Подмосквовье - до минус 15 градусов.









Мороз будет далее укрепляться, вторник ожидается еще холоднее. В среду днем потеплеет. 7 февраля - ночные морозы - до минус 15, днем - до минус 10. С будущей пятницы прогнозируется несильный снег и еще повышение температуры.

В Москве в воскресенье, 4 февраля, дейстует штормовое предупреждение. Из-за непогоды попадали сотни деревьев. Один человек погиб, несколько человек пострадали. В столице сохраняется "оранжевый" уровень опасности.